Migracijos departamente keičiama asmenų aptarnavimo tvarka

Jame nurodoma, kad tokių permainų imamasi siekiant gerinti klientų aptarnavimą, efektyviau prognozuoti jų srautus ir tinkamai paskirstyti pajėgumus šiems srautams aptarnauti.

Šių metų liepą asmenų aptarnavimas gyva eile su tam tikromis išimtimis buvo sustabdytas tik Vilniaus skyriuje. Kaip parodė praktika bei klientų srautų analizė, toks sprendimas visiškai pasiteisino, todėl nuspręsta taikyti jį ir visoje šalyje.

Be išankstinės registracijos į klientų aptarnavimo skyrius galės atvykti senatvės pensininkai bei asmenys su negalia – jie bus aptarnaujami be eilės, vos tik atsiras laisvas klientų langelis.

Išimtys bus taikomos ir Lietuvos piliečiams, kurie pasą pageidauja užsisakyti ir gauti ypatingos skubos tvarka, tą pačią dieną.

Vizito rezervuoti taip pat nereikės pagaminto dokumento atsiimti atvykstantiems klientams.

„Sprendimas atsisakyti asmenų aptarnavimo gyva eile Vilniaus skyriuje, kuris iki tol turėdavo atlaikyti milžiniškus klientų antplūdžius, buvo teisingas. Pastebėjome, jog išsilygino asmenų srautai, gerokai sumažėjo skundų, mažiau streso darbe patiria ir mūsų įstaigos darbuotojai, kurie iki tol nuolat turėdavo atlaikyti milžinišką psichologinį spaudimą“, – sako Evelina Gudzinskaitė, Migracijos departamento direktorė.

Atsisakius Lietuvos piliečių aptarnavimo gyva eile, bus atverti papildomi vizitų rezervacijos langeliai, todėl laukiančiųjų vizito į Migracijos departamentą eilės neišaugs, klientų srautai bus paskirstyti tolygiai, nebeteks patirti spūsčių.

„Asmenų aptarnavimas iš anksto rezervavus laiką leis mums kur kas geriau prognozuoti ir valdyti klientų srautus, užtikrinti, kad kiekvienas asmuo paslaugą gaus rezervuotu laiku, o be rezervacijos atėję klientai neturės laukti eilėse keletą valandų. Be to, tokiu būdu normalizuosime Migracijos departamento specialistams tenkantį darbo krūvį. Tai leis išvengti dėl per didelio streso ir skubėjimo daromų klaidų, apsaugoti darbuotojus nuo dažnai nepagrįstai reiškiamų pretenzijų ir dėl to kylančios emocinės įtampos“, – įsitikinusi E. Gudzinskaitė.

Migracijos departamentas primena, jog vizitai į klientų aptarnavimo skyrius yra rezervuojami migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS – portale www.migracija.lt / spausti oranžinį mygtuką „Rezervuoti vizitą“. Apsilankymo datą bei laiką galima rezervuoti ir paskambinus telefonu +370 707 67 000 (skambinant iš užsienio +370 5 271 7112).

Tinkamai planuoti apsilankymo laiką Migracijos departamento padaliniuose padės ir priminimas apie asmens dokumentų galiojimo pabaigą. Norint pasinaudoti šia funkcija, tereikia portale www.migracija.lt prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir skyrelyje „Mano dokumentai“ pažymėti sutikimą. Pranešimą apie artėjančią dokumento galiojimo pabaigą klientas gaus elektroniniu paštu.

Iš viso nuo 2023 metų pradžios Migracijos departamento darbuotojai Lietuvos piliečiams išdavė daugiau kaip 304 tūkstančius pasų ir beveik 270 tūkstančių asmens tapatybės kortelių.