Kaip BNS informavo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, šią išeitį jis departamento vadovei Evelinai Guzdinskaitei pasiūlė po naujienų portalo 15min.lt publikacijoje antradienį dar kartą įvardytų problemų. Portalo kalbinti užsieniečiai teigia priversti dar naktį užsiimti gyvą eilę, kad galėtų spėti ryte per dvi valandas pateikti dokumentus – departamentas kasdien priima tik aštuonis interesantus, be to, jie aptarnaujami tik lietuvių kalba. „Direktorė man papasakojo situaciją, kiek ten yra žmonių. Sutarėme, kad nuo pirmadienio padarome registraciją internetu ir automatiškai ta problema išsispręs“, – BNS teigė E. Misiūnas. Jis taip pat sako pataręs direktorei, kad kovojant su nesąžiningais asmenimis, perleidžiančiais eilę kitiems laukiantiesiems, būtų galima pasitelkti policiją, greta departamento įsikūrusius Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus. Ministras kritikuoja E. Gudzinskaitę, kad Migracijos departamentui dar vasara buvo žadėtas finansavimas papildomiems etatams, jų nuo sausio įsteigta 12, tačiau jie iki šiol neužpildyti. „Yra duoti pinigai. O kad vadovė pažadėjo nuo šių metų balandžio 1-osios priims darbuotojus, tai žodžio „nekompetencija“ čia maža. Apskritai yra nesupratimas strateginių dalykų – tie žmonės jau turėjo būti atrinkti ir blogiausiu atveju nuo sausio 5-osios dirbti“, – piktinosi E. Misiūnas. Savo ruožtu E. Gudzinskaitė BNS tikino, kad galutinis sprendimas skirti lėšas priimtas tik gruodį, o šiuo metu dar vykdomi konkursai į naujas pareigybes. „Kai kurie žmonės jau pradėjo darbą, bet turėkite omenyje, kad naujokams reikia įsivažiuoti. Šiandien įvyko du konkursai. Procedūros vykdomos, mes žmones priimame. Kovo antroje pusėje, pabaigoje mes turėtumėme tuos žmones turėti ir, žinoma, tuomet bus lengviau“, – sakė ji. E. Misiūno tai netenkina – ministras, turintis ir daugiau priekaištų Migracijos departamento vadovei, žada trečiadienį susitikti su ja dėl darbo įvertinimo. „Atliekant visas procedūras, kažko laukiant, gali ir 2019 metų sausio sulaukti. Reikia žiūrėti į sprendimus, kurie bus ir kurie jau yra priimti, – sakė ministras. – Rytoj bus vadovės metinis vertinimas, numatytas pokalbis su vadove, galbūt bus atsakyta, kaip mes ją įvertinsime.“ E. Gudzinskaitės teigimu, migracija į Lietuvą per dvejus metus išaugo dukart, tačiau departamento finansavimas padidintas tik šiemet. Be to, jos žodžiais, procedūros išduodant laikiną leidimą gyventi užtrunka dėl teisės aktuose numatytos griežtos užsieniečių patikros. Ji taip pat pažymi, kad vizas užsieniečiams išduoda Lietuvos atstovybės užsienyje, Lietuvoje tą daro Policijos teritorinės migracijos valdybos, o departamentas užsieniečius aptarnauja kasdien po dvi valandas tik išskirtiniais atvejais. „Mes aptarnaujame tik aukštos kvalifikacijos užsieniečius – verslininkus, startuolius, toks yra sutarimas. Tos dvi valandos numatytos nenumatytiems atvejams, o kai migracija auga, kai jie niekur kitur nepatenka, griebiasi paskutinės galimybės laukti gyvoje eilėje“, – sakė E. Gudzinskaitė. Ji žada, kad registruojantis iš anksto bus įvesti saugikliai, jog atvykti į departamentą dėl leidimo ar vizos galėtų tik registravęsis asmuo. Migracijos departamento direktorė sako laukianti trečiadienio pokalbio su ministru ir taip pat žada išsakyti galimus sprendimus.

