Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad sekmadienį vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija ore šiek tiek viršijo ribinę vertę Klaipėdoje ir Mažeikiuose. Praėjusios savaitės pabaigoje, penktadienį, itin didelis užterštumas buvo Šiauliuose – jis beveik tris kartus viršijo normą. Tarša čia siekė 139 mikrogramų kubiniame metre, o ribinė vertė sudaro 50 mikrogramų. Didesnis nei ribinis užterštumas fiksuotas ir Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje. Šeštadienį užterštumas buvo atslūgęs ir ribinių verčių niekur neviršijo. Pasak agentūros, aukštam oro užterštumo lygiui daugiausia įtakos galėjo turėti šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, artimiausiomis dienomis išsilaikys nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, daugelyje miestų bus didelė kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.











