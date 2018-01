Prie daugiabučių namų, prekybos centrų ir kitose žmonių susibūrimo vietose bus pastatyti specialūs šios akcijos lipdukais pažymėti didelės talpos konteineriai, skirti nupuoštoms eglutėms. Akcija vyks iki sausio 15-osios. Gyventojų prašoma į šiuos konteinerius nemesti jokių kitų atliekų, pranešė Aplinkos ministerija. Surinktos eglutės bus perdirbtos ir virs ekologišku kuru, skirtu gyventojų būstams šildyti, arba kompostu. Pernai tokios pat akcijos metu specialiuose konteineriuose Lietuvoje surinkti 1222 kubiniai metrai žaliaskarių atliekų.

