Miestas-vienkryptis koridorius: iš čia – ekskursijų, pas gimines ir dirbti

2022 m. į Lietuvą per šį punktą atvyko jau beveik du kartus daugiau Lietuvos piliečių (15 722) ir beveik perpus mažiau rusijos piliečių (22 601) nei praėjusiais metais, išvyko – atitinkamai 15 601 ir 23 043. 2023 m. per minėtą tiltą į mūsų šalį atvyko 19 656 Lietuvos piliečiai ir 13 956 rusijos piliečiai, išvyko labai panašus skaičius – atitinkamai 19 525 ir 13 602. Šįmet per aštuonis šių metų mėnesius jau atvyko 15 031 Lietuvos ir 10 110 Rusijos piliečių, išvyko – atitinkamai 14 604 ir 9698.