Bandė nuslėpti

Seimo narys Dainius Gaižauskas kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Navicką, sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą bei Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą prašydamas sudaryti komisiją, kuri ištirtų Marijampolėje tiekiamo geriamo vandens kokybę. Seimo narys taip pat įspėjo, kad bestuburių lervos gali būti kenksmingos sveikatai.

„Marijampolės savivaldybės administracija, gaudama informaciją iš UAB „Sūduvos vandenys“, nuolat informuoja marijampoliečius tik apie tam tikruose kontroliniuose taškuose aptinkamas bestubures lervas arba ne. Tačiau akivaizdu, kad tokios informacijos gyventojams nepakanka, nes nuolat gaunu pranešimų apie randamas krano sieteliuose lervas, apie sutrikusią gyventojų žarnyno veiklą bei klausimų, ką toliau miestiečiams reikia daryti“, – teigia Seimo narys D. Gaižauskas.

DELFI kalbintas Seimo narys patikino, kad, jo žiniomis, ši žinia apie vandenyje pastebėtas lervas buvo slepiama. „Tris paras faktas buvo slepiamas. Nežinodami, ar tai pavojinga sveikatai, ar nepavojinga. Buvo pasakyta, kad „mes nežinojome, kas per situacija, dėl to nepranešėme“. Bet tai nėra gerai. Be to, gyventojams labai trūksta informacijos, kas daroma ir kokių veiksmų reikia imtis“, – kalbėjo D. Gaižauskas.

Jo teigimu, nors buvo skelbiama, kad lervos nekenksmingos, tuo metu padaugėjo susirgimų. „Padaugėjo vaikučių susirgimų, ypač žarnyno ligomis. Vieni pranešė, kad vėmė, viduriavimų buvo padažnėję. Pilvo raižymas ir panašiai jautėsi visoje Marijampolėje. Ką jie darė tas tris dienas? Niekas nežino. Gal bandė valyti tas lervas, gal chloro per daug įdėjo, gal normos ir neviršijo, bet kiekis buvo padidintas“, – retoriniais klausimais dalijosi iš Marijampolės kilęs ir savo miesto problemomis susirūpinęs D. Gaižauskas.

Seimo narys teigia, kad tokios iniciatyvos ėmėsi norėdamas parodyti pavyzdį ir kitiems miestams, kad reikia rūpintis, koks vanduo tiekiamas ir ar visi valymo darbai atliekami pagal nustatytas normas.

Marijampoliečiai piktinosi

Įspėjimas apie vandenyje pasirodžiusias lervas buvo paviešintas balandžio 13-ąją. „Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, remdamasis laboratorinių tyrimų rezultatais ir mokslinių tyrimų duomenimis, informavo, kad geriamajame vandenyje rastos bestuburių lervos nekelia pavojaus žmonių sveikatai, tačiau jų buvimas yra nepriimtinas ir nemalonus estetiniu požiūriu.

Pagal specialistų rekomendacijas UAB „Sūduvos vandenys“ vykdo viešai tiekiamo vandens vandentiekio tinklų plovimą ir dezinfekciją chloruojant vandenį, neviršijant sveikatai saugių koncentracijos ribų. Vartotojams rekomenduojama gėrimui ar maistui gaminti skirtą vandenį virinti, iki kol nebus papildomai pranešta apie situaciją“, – buvo rašoma perspėjime gyventojams.

Feisbuke įdėtas skelbimas sulaukė didelio gyventojų dėmesio ir pasipiktinimo. Žmonės rašė, kad nieko nežinodami gėrė vandenį iš čiaupo, kiti spėliojo, ar tik ne dėl to pastarosiomis dienomis sunegalavo.

„Ir dar susimokėti reikės už išgertas lervas. Tobula!“, – piktinosi viena moteris.

Įspėja, kad gali sukelti ligas

Ketvirtadienį D. Gaižauskas bei Seimo narys Kęstutis Mažeika taip pat buvo susitikęs su Lietuvos vandenviečių priežiūros specialistais, kurie patarė informuoti visus miestiečius, kad vis dar reikia neprarasti budrumo. Jis pasidalijo ir patarimais, ką daryti marijampoliečiams: „1. Tol, kol vyksta valymo darbai, kasdien išsivalyti visų kranų sietelius bei filtrus, nes pūvančios lervos gali sukelti žarnyno ligas; 2. Pajutus, kad sutrikusi žarnyno veikla, kreiptis į gydytojus, ypač vaikams iki 5 metų pavojingas padidintas chloro kiekis geriamame vandenyje.“

DELFI susisiekus su Marijampolei vandenį tiekiančia UAB „Sūduvos vandenys“, buvo gautas atsakymas, kad apie atliekamus veiksmus gyventojai informuojami jų svetainėje, taip pat ir savivaldybės tinklapyje.

Lervos pasipylė balandžio viduryje, vanduo vis dar valomas

Gegužės 3 d. UAB „Sūduvos vandenys“ savo tinklapyje informavo, kad specialistai ir toliau kontroliuoja Marijampolės mieste viešai tiekiamo vandens kokybę.

Tiesa, nors pirmasis pranešimas apie pasipylusias lervas buvo paskelbtas balandžio 13-ąją, dar gegužės 2 d. keliuose taškuose buvo aptiktos uodo trūklio lervos.

„Iš 1-os ir 2-os vandenviečių paimtame vandenyje 2018-05-03 bestuburių lervų nerasta. 2018 m. gegužės 2 d. patikrinti penki kontroliniai taškai, iš kurių trijuose rasta uodo trūklio lervų. Paimti vandens mėginiai mikrobiologinei ir cheminei taršai nustatyti“, – teigiama pranešime.

UAB „Sūduvos vandenys“ taip pat pateikia visus kontaktus ir prašo gyventojų informuoti, jei bus vėl pastebėtos bestuburės lervos ar pajaustas chloro kvapas.

Pranešime taip pat informuoja ir apie tolesnius planuojamus darbus.