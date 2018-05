Koncerno advokatas Linas Belevičius sako, kad parlamentarai galėjo pažeisti įstatymus, nes viešai komentavo „dar nebaigto parlamentinio tyrimo metu gautą ir dar nepatikrintą informaciją, komitetui dar neištyrus visų įrodymų ir nepatvirtinus išvadų“. „Seimo nariai V. Bakas ir R. Juknevičienė galėjo pažeisti įstatymų reikalavimus, draudžiančius skelbti bet kokią parlamentinio tyrimo metu gautą informaciją iki toks tyrimas bus užbaigtas“, – BNS atsiųstame komentare sakė advokatas. Koncerno atstovai teigia, kad „viešai komentuodami ir interpretuodami nepatikrintą informaciją, žeminančią „MG Baltic“ reputaciją, net nesuteikę galimybės koncerno atstovams pateikti paaiškinimų dėl skleidžiamos informacijos tikrumo, šie Seimo nariai galimai pažeidė ir valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus politiko veiklos skaidrumo principo reikalavimus, taip pat sukėlė abejones, dėl to, jog jau turi iš anksto susiformavusią nuomonę dėl būsimų komiteto išvadų“. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas „valstiečių“ atstovas Vytautas Bakas sako jaučiantis pastangas sumenkinti jo vadovaujamą tyrimą apie nederamą interesų grupių įtaką politinei sistemai. „Čia jau septintas skundas, tris jau išnagrinėjo. Kai tik pradėjau šį tyrimą, mane pradėjo skųsti už viską – kad aš kalbu Seime, kad aš reiškiu nuomonę, už tai, kad aš kalbu komitete“, – BNS sakė V. Bakas. „Jeigu tik tokia kaina, tai aš pasiruošęs ją mokėti, dalyvauti Etikos komisijos posėdyje ir pateikti paaiškinimus. Turėsiu atsirašinėti, bus mažiau laiko“, – pridūrė parlamentaras. Seimo narė konservatorė Rasa Juknevičienė „MG Baltic“ kreipimąsi BNS įvertino trumpai: „Normaliai vertinu – tegu kreipiasi“.

