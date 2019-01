Šis politikas 2016 metų gegužę tapo laikinuoju Liberalų sąjūdžio pirmininku, kai iš šių pareigų pasitraukė teisėsaugos įtarimų sulaukęs Eligijus Masiulis. Vis dėlto A. Guoga partijos lyderiu išbuvo penkias dienas, o iš jos pasitraukė po pasisakymų apie galimą kitų liberalų dalyvavimą korupcinėse schemose. A. Guoga savo iniciatyva yra teikęs informacijos apie šį tyrimą teisėsaugai. Įsibėgėjus tyrimui politikas taip pat pareiškė, kad byloje kaltinamas buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis spaudė jį nekurti atskiros „Klestinčios Lietuvos“ frakcijos Liberalų sąjūdyje. Atsakydamas į tai R. Kurlianskis pareiškė, kad A. Guoga yra „visiška boba ir mėšlo krūva“, o jų pokalbio metu buvo girtas. Paskutinis teismo posėdis vyko sausio 9 dieną, jo metu buvo apklaustas buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. Šioje byloje R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Byloje taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis E. Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir pačiam koncernui, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.