E. Gentvilas turėtų liudyti apie tai, kas jam žinoma apie buvusių partiečių santykius su byloje kaltinamu buvusiu „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu. Tuo metu R. Žaliūno teisėjai turėtų klausinėti apie pareigūnų užfiksuotą jo pokalbį su R. Kurlianskiu viename Kauno restoranų. Apie šio 2015 metų spalį vykusio susitikimo turinį skelbė naujienų portalas delfi.lt. Jame universiteto rektorius klausia R. Kurlianskio, kurias partijas ketina remti. „Mes taip su Dariumi (Mockumi) esam apsišnekėję, kad turim padaryt, pageidautina iki Kalėdų po pirmą raundą susitikimų su keturiais: socdemais, konservatoriais, liberalais ir darbiečiais, – atsako R. Kurlianskis. – Ir labai tikėtina, kad visus ir, tikėtina, visus vienaip ar kitaip remsim“. Vis dėlto verslininkas priduria, kad dėl paramos konservatoriams jam kyla abejonių, nes „su senąja vadovybe mums nesigavo“. Pokalbio pabaigoje R. Kurlianskis rektoriui pasiūlo pagelbėti: „Jeigu matysit, kad reikia kažkokios pagalbos, ypač toj pilkoj zonoj, kur aš turbūt esu stipresnis už jus, arba – tamsioj zonoj, tai duokit žinot“. Susiję straipsniai: Vartojimo kreditų įmonės vadovas aiškinosi teisme dėl prašymų Kurlianskiui Paluckas apie Baką ir „MG Baltic“: taškymasis kaltinimais be įrodymų Lietuvai gero neduos „Net neabejoju“, – atsako R. Žaliūnas. Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Byloje taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

