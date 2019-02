Naktį vietomis galimi nedideli krituliai, rūkas, plikledis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje – iki 14 m/s. Žemiausia temperatūra sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais krituliai: lietus, po pietų pereinantis į šlapdribą ir sniegą. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s vėjas, jo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra bus 3–8 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis krituliai – vyraus negausus sniegas, daug kur plikledis. Naktį vėjo gūsiai vietomis sieks 15–18 m/s.

