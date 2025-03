Meteorologai pateikė naujausią prognozę: tikėtina, kad bus išmatuoti du šilumos rekordai

„Dabartiniais laikais tokių žiemiškų kovo mėnesių būna vos vienas kitas per dešimtmetį. Be to, dažnai pavasario potvynis jau būna pasibaigęs (jis pagal savo pobūdį labiau primena žiemos (šaltojo sezono) poplūdį), pastovi sniego danga (jeigu tokia buvo) jau nutirpusi, įšalas išėjęs. Įvertinus vidutinę kovo mėnesio temperatūrą nuo patikimų (nuo 5-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigos) instrumentinių matavimų pradžios, matyti, kad per ilgiau nei 75 metus vidutinė mėnesio temperatūra Lietuvoje buvo neigiama (apie -0,1 – -0,4 °C), bet per paskutinius 20 metų ji jau tapo teigiama (apie +0,3 – +0,8 °C). Tai gerai paaiškina ir sniego dangos bei pavasario potvynio kovo mėnesį nebuvimą“, – akcentavo klimatologas.