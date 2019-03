Kaip skelbia Vyriausioji rinkimų komisija, puslapio paslaugos dėl saugumo priežasčių nebus teikiamos nuo šeštadienio 20 val. iki pirmadienio. Nurodytu metu nebus galima elektroniniu būdu pasirašyti už pretendentus prezidento rinkimuose ar kandidatų į Europos Parlamentą sąrašus, registruotis dalyvauti rinkimuose užsienyje. VRK vadovė Laura Matjošaitytė yra sakiusi, kad dėl saugumo sumetimų yra ribojamas vienu metu prie „Rinkėjų puslapio“ galinčių prisijungti vartotojų skaičius, tačiau šis skaičius neskelbiamas. Sekmadienį Lietuvoje 41-oje savivaldybėje vyks merų rinkimų antrasis turas. Jame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai. 19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą. Taip pat buvo išrinkti ir savivaldybių tarybų nariai, išskyrus 41 iš 1502. Savivaldybės meras yra ir tarybos narys.

