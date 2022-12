„Susipažinus su trijų pareiškėjų bei jas atstovaujančio advokato pareiškimu dėl galimai įvykdytų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, Vilniaus apygardos prokuratūroje šiandien priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 151 straipsnio 2 dalyje – dėl privertimo lytiškai santykiauti nepilnametį asmenį“, – rašoma antradienį prokuratūros išplatintame pranešime.

Anot prokuratūros, pareiškime nurodomos aplinkybės siejamos su buvusiu Lietuvos skautų sąjungos struktūrinio padalinio vadovu ir jo bendravimu su nepilnamečiais asmenimis maždaug prieš septynis metus.

Kaip skelbia tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, įvykių metu karininkui, kuris buvo Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tunto vadovas, buvo 29 metai, o merginų amžius siekė apie 16 metų.

Merginos pasakojo, jog G. Ciunis joms, tuomet moksleivėms, rodė savo dėmesį – paveždavo į mokyklą, kviesdavo išgerti kavos, rengė savo namuose vakarėlius ir vaišino kokteiliais.

Po kokteilio nieko neprisiminė

„Man tuo metu buvo 16 metų ir aš absoliučiai norėjau jam patikti. Tai yra, norėjau būti svarbiausias asmuo tarp skautų. Aš nepamenu, kaip vienas dalykas privedė prie kito, aš pamenu tiesiog, kad mes buvome stovykloje, jokio alkoholio nebuvo, tai buvo vakaras prieš skautų stovyklos atidarymą visuomenės vaikams. Jis mane pasikvietė į palapinę, mes nuėjome į palapinę, pradėjome bučiuotis, mes permiegojome“, – tinklaraštininko laidoje kalbėjo viena iš nukentėjusių merginų.

Po tos nakties, anot merginos, jos ir stovyklos vadovo santykiai nepasikeitė.

„Tiesiog vietoje to, kad mane kabintų, jis perėjo prie kitų merginų. Aš jau buvau nebeįdomi iš tos bent jau seksualinės pusės. O šiaip jis visiškai taip pat su manimi bendravo, mokė, ugdė, kritikavo, pagirdavo“, – prisiminė ji.

Kita mergina pasakojo vieno vakarėlio metu vartojusi daug alkoholio, o po G. Ciunio suplakto kokteilio kitą dieną nieko neprisiminusi.

Po kurio laiko klasiokė jai papasakojo mačiusi, kad ji bučiavosi su G. Ciuniu.

„Praėjo daug laiko, jis pats užsiminė, kad „tu neprisimeni, kad mes bučiavomės“, – pasakojo ji.

Tai nebuvo vienintelis priekabiavimo atvejis, susijęs su šia mergina. Kitą kartą G. Ciunis jai esą siūlė eiti miegoti į jo palapinę.

„Tada atrodė viskas tvarkoje, tačiau iš šiandieninės perspektyvos, kad vyresnysis vadovas paima mergaitę už rankos – jau šitas dalykas man neatrodo gerai“, – kalbėjo ji.

Atsibudo nuo bučinio

Dar kitą kartą G. Ciunis prie jos priekabiavo stovyklaujant miške.

„Atsibudau nuo to, kad pajaučiau bučinį jo ir mane tai be galo išgąsdino, aš greitai vieną batą apsiaviau, kitą griebiau į ranką ir tiesiog bėgau link stovyklos verkdama. Aš neįsivaizduoju, kaip akivaizdžiau galima parodyti arba kaip žmogus gali nesuprasti, kad tai yra jaunas žmogus, kuris visiškai ne to iš tavęs tikisi, kuris yra išgąsdintas viduryje miško, bėgantis nuo tavęs“, – kalbėjo ji.

S. Malinausko kalbintas G. Ciunis teigė, kad „dabar turėtų iškart atsargiai kalbėti“.

„Aš dabar nekomentuosiu. Ką dabar bepasakyčiau, tai turės pasekmių ateityje, turiu labai gerai pagalvoti, ką pasakysiu“, – teigė karininkas. Jo įsitikinimu, „tiesa yra kažkur per vidurį“.

Po S. Malinausko laidos kariuomenė pradėjo tyrimą.

„Viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija mums yra žinoma. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, Lietuvos kariuomenėje inicijuotas tarnybinis patikrinimas aplinkybėms nustatyti“, – teigiama Lietuvos kariuomenės komentare BNS.

Lietuvos skautų organizacija neseniai feisbuke paskelbė sustabdžiusi G. Ciunio narystę organizacijoje.

„Atsiradus informacijai, jog mūsų organizacijos narys yra apkaltintas seksualiniu priekabiavimu ir prievarta, Lietuvos skautų sąjunga atsakingai pareiškia, kad tokie veiksmai nėra toleruojami, todėl LSS Taryba nedelsiant sušaukė neeilinį posėdį, kurio metu priėmė sprendimą sustabdyti narystę nariui iki kol bus priimtas galutinis sprendimas jo atžvilgiu. Dėl detalesnio konkretaus atvejo komentavimo Lietuvos skautų sąjunga susilaiko, kol vyksta tyrimas“, – rašoma organizacijos puslapyje feisbuke.