„(Dėl verslų tolesnio atvėrimo) kol kas niekas nepažadėta. Kalbėjome darbuotojų, kai įmonė jų turi daugiau nei 100, vakcinavimą, bet nebuvo jokių aliuzijų, kad kažkas bus pradėta“, – po susitikimo su I. Šimonyte sakė Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas, Jonavos meras, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius.

Pasak jo, per susitikimą merai kėlė klausimą dėl lauko kavinių.

„Daugelis merų pasisakė, kad būtų labai šaunu ryžtis atverti lauko kavines, kaip bonusą tiems, kurie pasiskiepijo arba turi imunitetą. Nebuvo jokių pažadų, kad tas įvyks“, – sakė M. Sinkevičius.

Apie prekybos tinklų atvėrimą, kurio iš pradžių buvo tikimasi balandžio 12 dieną, bet paskui, pablogėjus epidemiologinei situacijai, šio klausimo svarstymas nukeltas, pasak mero, premjerė „nė žodeliu neužsiminė“.

Savivaldos atstovai patys to klausimo per susitikimą nekėlė, bet ir pati Vyriausybės vadovė to neminėjo.

Prašo aiškių sprendimų dėl švietimo

Per susitikimą buvo kalbėta apie švietimą.

„Mes akcentavome, kad paleiskime švietimo įstaigas. Norime aiškių sprendimų, kaip abitūros egzaminai vyks. Abiturientai dreba dėl egzaminų, o dar turi drebėti papildomai, kaip čia viskas bus organizuojama. Vieni yra vieną skiepą gavę, bet imunitetą įgyji juk tik po dviejų“, – sakė M. Sinkevičius.

Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento, ir tuo klausimu kol kas aiškių atsakymų „kas, kaip ir kada“ neišgirdo.

Galimybės testuotis patiems įstrigo biurokratinėse pinklėse

Pašnekovo teigimu, su Sveikatos apsaugos ministerija buvo kalbama apie galimybių žmonėms patiems atlikti testus sudarymą.

„Jie neišsprendė, bet lyg bandė spręst. Bus galima testuotis pačiam. Tai yra įsigyti testą, pasikrapštyti nosį ir pasitestuoti. Bet su Akreditacijos tarnyba yra niuansų, kad tie testai, kuriuos mes naudojame, profesionalūs, nėra mėgėjiškų. Dabar reikia tuos profesionalius pritaikyti, kad būtų galima ir pačiam pasidaryti testą. Pas mus visada biurokratija viską užgožia, net ir gerus norus“, – svarstė M. Sinkevičius.

Pasak mero, apie tai, kad tokie testai būtų kompensuojami, nebuvo kalbama.

„Žmonės turėtų patys pirktis. Žinote, visokių testų juk būna. Pavyzdžiui, nėštumo testą galima nusipirkti ir pasidaryti, neretai po to testo vis tiek eini pas specialistą, kuris patvirtina testo rezultatą. Čia būtų tokia pati sistema: nusipirkai testą, pasikrapštei nosį, kažkas pažaliavo ar paraudonavo, kilo įtarimas, kad sergi, tai vis tiek turi dar keliauti į mobilųjį punktą“, – aiškino M. Sinkevičius.

Atkeliaus daug laukiamų vakcinų

Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovo, per susitikimą nemažai dėmesio buvo skirta skiepijimo temai.

„Vyriausybės kanclerė paskelbė, kad ieškant būdų, kaip didinti pasiskiepijusių senjorų gretas, yra priimti sprendimai dėl pavėžėjimo. Turbūt girdėjote, būna tokie geltonieji autobusiukai, kurie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dažniausiai perkami savivaldybėms pavėžėti mokinius. Kadangi mokyklos (tiesioginiu būdu) nedirba, bus galima pasitelkti tuos autobusiukus pavėžėti tiems, kurie nori skiepytis, bet turi mobilumo problemų“, – sakė M. Sinkevičius.

Pasak pašnekovo, per susitikimą „buvo paskelbta, kad Lietuvą šią ir kitą savaitę pasieks per šimtą tūkstančių vakcinų dozių“.

„Ir, kaip suprantu, didesnė dalis jų bus visuomenės pageidaujamos vakcinos“, – gera žinia pasidalijo M. Sinkevičius.

Pasak jo, per susitikimą Vyriausybės vadovė teiravosi, ką dar galima padaryti, kad padidintume paskiepytų senjorų gretas.

„Kalbėjome ir apie reklamas, ir apie motyvaciją. Neturime kažkokio sprendimo, kuris transformuotųsi į realybę“, – pripažino M. Sinkevičius.

Jis pats teigė uždavęs klausimą dėl to, kaip kitos savivaldybės galėtų perimti Kauno ir Vilniaus patirtį registruodamos internetu žmones skiepytis. Tam reikalingi IT sprendimai.

„Buvo atsakymas, kad sprendimas turėti tokią programą priimtinas, tikimasi, kad per mėnesį ji atsiras“, – sakė M. Sinkevičius.

Nebuvo linkęs labai kritikuoti valdžios

Priešingai nei viena iš jo partijos kandidačių į pirmininkes Vilija Blinkevičiūtė, M. Sinkevičius valdžios už klaidas labai kritikuoti nebuvo linkęs.

„Jeigu nori ieškoti trūkumų, tai tikrai rasi. Ar galėjo būti geriau? Nežinau. Jeigu idealizuosime, tai aišku, kad turime ir chaoso, ir nesusipratimų, ir stichiškų sprendimų, paskui visokių keitimų. Bet, jei manome, kad visiškai prastai atrodome, tai pažiūrėkime tada, su kuo mes lyginamės? Jeigu lyginamės su ES ir žiūrime, koks mūsų vakcinavimas, kokia mūsų vieta pagal vakcinavimo greitį, tai esame tarp TOP 5. Nežinau, ar reikia varyti Dievą į medį?“ – svarstė M. Sinkevičius.

Jo manymu, kritikuoti ateis laikas, kai baigsis ši situacija.

„Tai yra bendras reikalas, manau, kad visos partijos nori iš to išbristi. Nežinau, kiek čia yra erdvės politikuoti. Ar buvo gerai, išsiaiškinsime išbridę. Kažkas sakė, kad, kai iš ekonominės krizės išbrisime, bus ekonominiai vadovėliai rašomi. Kažkas gal aiškins, kad ir šiuo atveju bus rašomi vadovėliai. Vadovėlių taip ir nemačiau. Aš – už susitelkimą ir darbo darymą. Kol čia aiškinsimės, kas ką turėsime padaryti, – ar centrinė valdžia, ar savivalda, tai niekas nejudės“, – sakė M. Sinkevičius.

Premjerės pagrindinis dėmesys – senjorams skiepyti

Ingrida Šimonytė © DELFI / Josvydas Elinskas





Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo tradiciniame nuotoliniame susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas prioritetinei vyresnių nei 65 metų asmenų vakcinacijai ir diskusijai, kaip šį procesą būtų galima dar labiau paspartinti.

Anot premjerės, praeita savaitė buvo rekordinė pagal paskiepytų žmonių skaičių, tačiau vyresnių nei 65 metų senjorų skiepijimas ne visose šalies savivaldybėse tolygus: vienose sėkmingai sekasi juos skiepyti, ir jos gali būti pavyzdys kitoms savivaldybėms.

„Esu dėkinga už tai, ką padarėte, bet dar daug ką reikia padaryti. Virusas senjorams negailestingas, senjorai serga itin sunkiai, o šios grupės mirštamumas pats didžiausias. Vyriausybei šiuo metu svarbiausia apsaugoti juos: kuo greičiau daugiau senjorų gaus skiepą, tuo greičiau galėsime pradėti skiepyti kitas grupes. Savo ruožtu Vyriausybė mobilizuoja visas pajėgas, kad palengvintų savivaldai procesą. Pasitelkiami visi įmanomi resursai padėti savivaldybėms organizuoti senjorų atvežimą iki vakcinacijos vietų“, – pranešime spaudai cituojama I. Šimonytė.

Merams buvo pristatytos priemonės, skatinančios aktyvesnį senjorų vakcinavimą. Šiandien Vyriausybė padidino leistiną asmenų iš skirtingų namų ūkių, galinčių vykti viename automobilyje, skaičių.

„Tokiu sprendimu siekiame paskatinti kaimynus, pažįstamus, kolegas pavežti pasiskiepyti tuos, kurie to padaryti patys negali. Prireikus savivaldybės gali naudoti mokyklų geltonuosius autobusiukus senjorams pavežti iki vakcinavimo vietos arba vakcinavimo komandoms atvežti pas senjorus“, – sakė premjerė.