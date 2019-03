Savivaldos rinkimų antrasis turas 2019

Kubilius: reikia žiūrėti giliauDELFI laidoje apsilankęs konservatorius Andrius Kubilius sakė, kad per šiuos rinkimus labai išryškėjo jauni ir aktyvūs žmonės, o sakyti, kad laimėjo tik komitetai – klaidinga. „Aš pusiau juokaudamas sakau, kad džiaugiamės stabilumu. Taip pat turime panašų balsų skaičių. Kai kiti regresuoja, mes matome didelį savo progresą. Galime juokauti, bet yra kaip yra. Tai rodo du dalykus: sociologinės apklausos neatspindi savivaldos rezultatų, o kitas faktas, kad Karbauskis, kuris žadėjo laimėti visus rinkimus, akivaizdu, kad šių rinkimų tikrai nelaimėjo“, - DELFI laidoje sakė A. Kubilius.Anot jo, rinkėjai miestuose dažnai balsuoja už tuos kandidatus, kurie dar nėra „prisidirbę“. „Reikia žiūrėti giliau, o kas tuos komitetus sudaro, labai dažnai juos sudaro merai. Pasirodo, kad žmonės balsuoja už tą patį merą, tai sakyti, kad laimėjo komitetas, nėra labai teisinga, vis tik didžiausi laimėtojai yra merai. (…) Ką mes matome iš savo pasirodymų, kad jauni žmonės, ypač moterys, pasiekia labai gerų rezultatų. Matome, kad nuoseklus darbas duoda rezultatą. Kitas dalykas, ką matome, kad einantys pareigas merai turi pranašumą, jie yra geresnėje padėtyje. Ar su tuo reikia kovoti – kitas klausimas. Mano nuomone, tie, kas yra opozicijoje, jie turi mažiau galimybių. O rinkėjai labai dažnai yra konservatyvūs: jeigu meras neprisidirbo, kam jį keisti“, - DELFI laidoje kalbėjo A. Kubilius. Jis taip pat pabrėžė, kad koalicija tarp konservatorių ir liberalų galėtų dirbti stabiliau.„Mums atrodo, kad geriau būtų koalicija tarp konservatorių ir liberalų“, - taip pat sakė A. Kubilius.

Paluckas apie antrąjį rinkimų turą: rezultatas viršijo lūkesčiusAntrajame savivaldybių rinkimų ture, išankstiniais duomenimis, dešimt merų postų iškovojusios Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas sako, kad lūkesčiai išsipildė su kaupu. „Rezultatais esame patenkinti. Panašu, kad turime tiek pat merų kaip 2015 metais. Neslėpsiu, tai šiek tiek viršijo lūkesčius. Mes veikėme tikrai labai sudėtingoje konkurencinėje aplinkoje - ir komitetai, ir kitos partijos, visi norėjo laimėti. Aš tikrai didžiuojuosi mūsų struktūra, mūsų skyriais, mūsų kandidatais, kurie tą visą spaudimą atlaikė“, - sakė G. Paluckas. Paklaustas, koks didžiausias rinkimų netikėtumas, G. Paluckas atsakė: „Na, rinkimus laimėti apskritai nėra lengva, ir kiekviena pergalė yra netikėtumas. Ignalina pateikė maloniausią netikėtumą. Pradėjome ten nuo nulio, buvo labai sudėtinga situacija. Taip pat džiaugiamės Alytaus miestu, džiaugiamės Marijampole.„ Merų postus socialdemokratai laimėjo šiuose miestuose: Alytaus mieste (N. Cesiulis), Ignalinoje (J. Rasikas), Kelmėje (V. Andrulis), Marijampolėje (P. Isoda), Pakruojyje (S. Margis), Prienuose (A. Vaicekauskas), Telšiuose (K. Gusarovas), Utenoje (A. Katinas), Vilkaviškyje (A. Neiberka), Zarasuose (N. Gusevas). Pirmajame rinkimų ture socialdemokratai laimėjo penkis merų postus: Akmenėje (V. Mitrofanovas), Birštone (N. Dirginčienė), Jonavoje (M. Sinkevičius), Kauno rajone (V. Makūnas) ir Neringoje (D. Jasaitis). Pirmajame savivaldybių tarybų rinkimų ture socialdemokratų iškelti kandidatai į merus pirmavo trylikoje savivaldybių. Antrajame savivaldos rinkimų ture merus rinko 41 šalies savivaldybė, dėl postų varžėsi 82 politikai. Pakartotinis balsavimas vyko šiose savivaldybėse: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pagėgių, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto, Visagino ir Zarasų rajono.

Daugiau nei trečdalyje savivaldybių bus nauji merai Po savivaldos rinkimų 22-ose iš 60 šalies savivaldybių dirbs nauji merai, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.Jau per pirmąjį turą Joniškio rajono meru išrinktas Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius, jis pakeitė Gediminą Čepulį. Biržų rajone Valdemarą Valkiūną įveikė „valstietis“ Vytas Jareckas. Vadovauti Jonavos rajonui grįžta socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius.Po antrojo turo paaiškėjo, kad Klaipėdos rajonui vadovaus Seimo narys „valstietis“ Bronius Markauskas. Čia mero pareigų neteko ilgametis savivaldybės vadovas socialdemokratas Vaclovas Dačkauskas. Jis mero pareigas ėjo nuo 2003-iųjų.12 metų su pertraukomis Pakruojo mero pareigas ėjęs liberalas Saulius Gegieckas šįkart rinkimus pralaimėjo socialdemokratui Sauliui Margiui.Dvi kadencijas Visaginui vadovavusi liberalė Dalia Štraupaitė pareigas užleis „valstiečiui“ Erlandui Galaguzui, tiek pat laiko Mažeikių mero pareigas ėjęs socialdemokratas Antanas Tenys vadovavimą rajonui atiduos „tvarkiečiui“ Vidmantui Macevičiui. Po dviejų kadencijų mero posto neteks ir Šilalės vadovas konservatorius Jonas Gudauskas. Jis rinkimus pralaimėjo „tvarkiečiui“ Algirdui Meiženiui.Posto nepavyko išsaugoti Kėdainių rajono merui liberalui Sauliui Grinkevičiui, Anykščių merui Kęstučiui Tubiui, Lazdijų merui Artūrui Margeliui, Pagėgių merui Virginijui Komskiui, Raseinių merui Algirdui Griciui, Rokiškio merui Antanui Vagoniui, Ignalinos merui Henrikui Šiaudiniui, Telšių merui Petrui Kuizinui.Dabartiniams merams nekandidatavus, Kazlų Rūdai vadovaus buvęs Seimo narys Mantas Varaška, Marijampolei – socialdemokratas Povilas Isoda, Alytui – socialdemokratas Povilas Isoda, Kretingai – komiteto atstovas Antanas Kalnius, Molėtų rajonui – konservatorius Saulius Jauneika, Tauragės rajonui – liberalas Dovydas Kaminskas.

Karbauskis po rezultatų Ignalinoje: lai tai bus žinutė visiemsIgnalinoje „valstiečiai“ patyrė itin skaudų smūgį. DELFI laidoje apsilankė ir Ramūnas Karbauskis. Jis tikino, kad pralaimėjimas Ignalinoje buvo nulemtas visos rinkimų kampanijos metu. Anot jo, buvo meluojama, kad neva „valstiečiai“ uždarys visas ligonines. „Tai bus žinutė visiems, kad visoje Lietuvoje buvo agituojama, kad mes uždarysime ligonines, bet tai buvo melas, kuris buvo skleidžiamas visų rinkimų metų. Tai stipriai paveikė rezultatus. Niekas neplanavo uždaryti ligoninių, tai tikrai buvo labai svarbu. Pavyzdžiui, laimėjome Visagine. Galima sakyti, kad B. Ropė buvo puikus meras, kitiems labai sunku jį pranokti. Kai rajone visiems žmonėms sakoma, kad nebeliks ligoninių – labai didelis melas“, - sakė R. Karbauskis. Vilniaus meru sekmadienį antrajai kadencijai buvo perrinktas Remigijus Šimašius. Negalutiniais duomenimis, R. Šimašius antrajame mero rinkimų ture gavo 59 proc. balsų, už jo oponentą Artūrą Zuoką balsavo apie 40 proc. sostinės gyventojų.R. Karbauskis sako, kad dar anksti sakyti, ar bus einama į koaliciją su R. Šimašiumi.„Ar eisime į koaliciją su Šimašiumi, spręs skyrius. Aš manau, kad jeigu jie pasirinks dalyvauti koalicijoje, tai būtų logiška. Aš išreiškiau nuomonę, kad pokyčiai būtų siejami su Zuoku. Manau, kad Vilniaus miestas neturėjo didelio pasirinkimo, mes siūlėme geresnį variantą, tik miestas jo nepasirinko“, - sakė R. Karbauskis. Jis dar kartą pabrėžė, kad dabartinės kalbos ir kritika komitetams dar nereiškia, kad reikia juos riboti. „Mes niekada neskirstėme merų į „valstiečius“ ir kitus, bet jeigu būtume valdžioje, mums būtų lengviau žmonėms pasakyti, ką mes padarėme. (…) Kai manęs klausia, kodėl palaikome komitetus, aš atsakau, kad kiekvienas žmogus turi teisę dalyvauti rinkimuose. Dabartinės kalbos, kad reikia juos uždaryti ar apriboti, tai, manau, prieštarauja Konstitucijai“, - tikino „valstiečių“ lyderis.

Anykščių rajone užtikrintai nugalėjo konservatorius Sigitas Obelevičius, surinkęs 63,84 proc. Kęstutis Tubis su komitetu „Anykščių krašto labui“ gavo 34,36 proc.

„Valstietis“ Markauskas Seimo nario kėdę maino į Klaipėdos rajono mero postą Buvęs žemės ūkio ministras, „valstietis“ Bronius Markauskas Seimo nario postą iškeis į Klaipėdos rajono mero pareigas.Antrajame mero rinkimų ture sekmadienį jis gavo per 58 proc. balsų ir nurungė konservatorių kandidatę Rasą Petrauskienę. „Buvo man pačiam svarbiau, kai apsisprendžiau dalyvauti rinkimuose, o kad išrinko nėra netikėta, nes aš palaikymą turiu“, – BNS sakė B. Markauskas.„Aš antrą kartą kandidatuoju į rajono merus ir šįkart sėkmingai. Aš manau, kad mane išrinko už konkrečius darbus, nes mano rinkiminė kampanija nebuvo tokia aktyvi kaip oponentų“, – pridūrė jis.B. Markauskas Klaipėdos rajone pakeis nuo 2003 metų rajonui vadovavusį socialdemokratą merą Vaclovą Dačkauską. Pastarasis iš kovos iškrito dar pirmame ture.Seimo nario kėdę į mero postą iškeisiantis B. Markauskas teigia jau vedantis derybas dėl daugumos su konservatoriais ir liberalais. Tokiu atveju jie turėtų 15 mandatų iš 27.„Rinkėjai norėtų, kad koalicija būtų „valstiečių“, konservatorių ir liberalų, tai ir šiandien su jais buvom susitikę ir tos derybos vyksta jau keletą dienų. Jeigu pavyks susitarti, tai tokia koalicija ir bus“, – teigė B. Markauskas.B. Markauskas nuo 2016 metų gruodžio iki praėjusių metų gegužės ėjo žemės ūkio ministro pareigas. Iš ministro pareigų jis atsistatydino žiniasklaidai paskelbus, kad jo šeima galėjo dirbti svetimą žemę be savininkų leidimo ir už tai gauti Europos Sąjungos išmokas. B. Markauskas teigia turėjęs žodinius savininkų sutikimus.Klaipėdos rajone prireiks rinkimų į laisvą Seimo nario vietą, nes B. Markauskas išrinktas vienmandatėje Gargždų apygardoje. Rinkimai turės būti rengiami ir Joniškio rajone, jo meru pirmame ture buvo išrinktas Seimo narys, liberalas Vitalijus Gailius.

Suskaičiavus 1364 apylinkes (iš 1391) Savivaldybių tiesioginių merų rinkimų antrajame ture šiuo metu pirmauja Lietuvos socialdemokratų partija turinti 10 pirmaujančių kandidatų. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai turi 8. Visuomeniniai rinkimų komitetai taip pat laimi 8 savivaldybėse. Partija Tvarka ir teisingumas - 5. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – 4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis turi 4 pirmaujančius kandidatus.

Trakų rajone pergalę švenčia LRLS kandidatė Edita Rudelienė, gavusi 61,43 proc. balsų. LSDP atstovas Kęstutis Vilkauskas tenkinosi 37,60 proc. palaikymu.

Elektrėnuose po labai atkaklios kovos nugalėjo LRLS kandidatas Kęstutis Vaitukaitis, surinkęs 49,79 proc. Su komitetu „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ kandidatavusi Silva Lengvinienė liko antra su 49,61 proc. Abu kandidatus skyrė vos 14 balsų

Zuoko žmona nepritaria jo planamsMerų rinkimai Artūrui Zuokui baigėsi nesėkmingai, tačiau jo žmona Agnė Zuokienė teigė, kad jos vyras jai yra laimėtojas. Ir nors ji sveikino vyrą, pareiškė visiškai priešingą nuomonę dėl ateities darbų: A. Zuokas norėtų, kad ji laimėtų rinkimus į Europos Parlamentą, nors ji juose nė neketina dalyvauti.„Stebiu rinkimus. Turime vaiką nepilnametį, – į klausimą, kodėl neatvyko į štabą, teigė A. Zuokienė. – Ne visi sau gali leisti naktinėti.“A. Zuokienė pelnė vietą miesto taryboje, tačiau jos vyras A. Zuokas ne kartą pakartojo, kad jos taryboje greičiausiai nebus, esą ji nė neplanavo joje dirbti. Tačiau A. Zuokienės planai visiškai kitokie – ji pasiryžusi dirbti taryboje ir turi aiškų planą. „Man atrodo, kad užtenka, kad nė vieną kartą taryboje nebuvo žmonių, kurie išmano sveikatos reikalus. Dėl to pas mus ir eilės labai ilgos, ir sveikatos tyrimai mokami skiriami, ir profilaktikos programos ne iki galo vykdomos. Dėl to manau, kad galiausiai taryboje turi atsirasti žmogus, kuris išmano sveikatos reikalus“, – apie norą dirbti taryboje kalbėjo A. Zuokienė ir tvirtino, kad tikrai neatsisakys mandato.A. Zuokienė sąraše buvo 101, tačiau po reitingavimo pakilo į ketvirtąją vietą. Vis dėlto, A. Zuokas ne kartą tvirtino, kad A. Zuokienė planuoja kandidatuoti į Europos Parlamentą. Tą patį jis tvirtino ir rinkimų vakarą. „Jei ją išrinks į Parlamentą, o aš labai norėčiau kad ją išrinktų, nes ji turi žinių, yra europinio mastelio žmogus, ji būtų puiki atstovė Europos Parlamente“, – apie savo žmonos planus kalbėjo A. Zuokas.A. Zuokienė DELFI teigė, kad neplanuoja dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą. „Kol kas aš neplanuoju dalyvauti, manęs ten nėra, – apie kandidatų į Europos Parlamentą sąrašus kalbėjo A. Zuokienė. – Mes turime tai suderinti. Aš planuoju dirbti Vilniaus savivaldybės taryboje.“A. Zuokas rinkimų į merus nelaimėjo, bet A. Zuokienė teigė, kad jis jai yra laimėtojas. „Mano vyras man yra laimėtojas, jis visą laiką bus laimėtojas, nes jis padarė viską, kas įmanoma ir jei žmonės pasirinko kitaip, tiesiog jie pasirinko kitaip, o mano akyse jis bus laimėtojas“, – tvirtino A. Zuokienė.

Varėnos rajone triumfavo Algis Kašėta su komitetu „Drauge su Jumis“, surinkęs 64,81 proc. Lietuvos centro partijos atstovas Vidas Mikalauskas surinko 33,82 proc. balsų.

Zuokas po pirmo susitikimo su Šimašiumi darkart patapšnojo per petį: dabar jis sureagavo vyriškai Vilniaus meru sekmadienį antrajai kadencijai buvo perrinktas Remigijus Šimašius. DELFI studijoje apsilankęs Artūras Zuokas, patapšnojęs per petį Šimašiui, tikino, kad jis pirmą kartą sureagavo vyriškai. „Vyrai dažnai tapšnoja vienas kitam per petį, tai normalus vyriškas pasisveikinimas. Aš Remigjų pasveiikinau, jis mane pasveikino“, - sako A. Zuokas. „Mano komunikacija nebuvo aštri, aš stengiausi diskusiją nukreipti į aiškius dalykus, kad nebūtų vien tušti žodžiai, o būtų dokumentai. Aš tikėjausi laimėti. Noriu pasakyti, kad esu dėkingas rinkėjams. Nepriklausomai nuo to ar būsime opozicijoje, stengsimės pateisinti idėjas“, - sakė A. Zuokas. A. Zuokas teigė apgailestaujantis, kad „vilniečiai nepasirenka miesto ėjimo į priekį, bet pasirenka laukimo, tyvuliavimo būseną“.Rinkimų kampanijos metu R. Šimašius žadėjo naujoms galimybėms prikelti stoties rajoną, atgaivinti gyvenamuosius mikrorajonus ir kasmet nutiesti po šimtą kilometrų naujų gatvių ir pėsčiųjų bei dviračių takų dangos.Jis taip pat teigė, kad radikaliai atnaujins mokyklas ir gerins darbo sąlygas mokytojams, baigs formuoti dviračių takų tinklą ir kurs naujus transporto mazgus.R. Šimašius antrajame mero rinkimų ture A. Zuoką įveikė ir prieš ketverius metus.

Rinkimuose jau triumfuojantis Šimašius pripažįsta: varžovas buvo stiprusRemigijus Šimašius jau neturinti abejonių, kad buvo perrinktas dar vienai kadencijai. „Aš tikėjausi tokio palaikymo, noriu visiems padėkoti, tiems, kurie mane palaikė, kurie tiki laisvu ir kūrybingu miestu, tikėjausi to, bet nebuvau ramus, bet tai, ką aš mačiau vilniečiuose, tose vertybėse, kurias skelbiau, jos sutapo. Aš didžiuojuosi tuo“, - DELFI laidoje sakė R. Šimašius.Jis taip pat įvertino pagrindinį varžovą. „Žinote, varžovas buvo stiprus, man pačiam reikėjo daug ko išmokti ir pasitempti, bet ne varžovuose esmė. Kad ir kokie pasišpilkavimai būtų įvykę, žmonės balsuoja už tai, kas bus. Netikiu, kad žmonės balsavo prieš kažką, žmonės balsavo už ateitį. Labai svarbu, ar galima tikėti pažadais“, - sakė rinkimus jau faktiškai laimėjęs R. Šimašius. „Rimtos kalbos dėl koalicijos prasidės antradienį, susitvirtinsime pozicijas. (…) Matau visas galimybes dirbti su „valstiečiais“ ir konservatoriais, bandysime kalbėtis“, - tikina R. Šimašius.„Kuo labai džiaugiuosi, kad pirmąkart nesuveikė politikos švytuoklė, Vilniuje pagrindinė politinė jėga visada keisdavosi. Tai suteikia rimtą pagrindą judėti toliau, aišku, reikės sutelkti žmones“, - sako R. Šimašius. Jis taip pat pakomentavo rinkimų kampaniją, kurią kritikavo nemažai politologų ir apžvalgininkų.„Tikrai negaliu pasakyti, kas bus ateityje. Mano komitetas remiasi tvirtomis vertybėmis, nes žmonės pasiilgo tikros partijos, už kurią buvo galima balsuoti. Vertybės yra jungiamoji grandis. Man nepriimtina, kad žmonės prieš rinkimus dalija netikrus pažadus“, - sako R. Šimašius. Suskaičiavus balsus 109 apylinkėse iš 151, R. Šimašius gavo 58 proc. balsų, A. Zuokas – 40,5 proc.

Remigijaus Šimašiaus štabas jau švenčia pergalę. Į rinkimų štabą jau atneštas tortas, skamba legendinė daina „We are the champions“. R. Šimašiaus bendražygiai sveikina vienas kitą ir glėbesčiuojasi, kelia šampano taures.

Pakruojo rajone su 75 proc. palaikymu nugalėjo LSDP atstovas Saulius Margis. Lietuvos laisvės sąjungos kandidatas Saulius Gegieckas gavo 23,93 proc.

Vilkaviškio rajone laimėjo LSDP kandidatas Albertas Neiberka, surinkęs 59,70 proc. Su visuomeniniu komitetu „Naujas startas“ išsikėlęs Žilvinas Gelgota liko antras su 39,10 proc. balsų.

Telšių rajono savivaldybėje nugalėjo LSDP kandidatas Kęstutis Gusarovas. Jis surinko 59,19 proc. balsų. Darbietis Pertas Kuizinas gavo 39,17 proc.

Klaipėdos miesto meru perrinktas GrubliauskasKlaipėdos miesto meru trečiai kadencijai perrinktas su visuomeniniu komitetu kandidatavęs dabartinis miesto vadovas Vytautas Grubliauskas, rodo preliminarūs duomenys.Per antrąjį tiesioginių merų rinkimų turą V. Grubliauskas įveikė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatą, Klaipėdos uosto vadovą Arvydą Vaitkų.Suskaičiavus duomenis 51-oje apylinkėje iš 54-ių, už V. Grubliauską balsavo 55 proc., už A. Vaitkų – 44 proc. rinkėjų.„Drįsčiau sakyti, kad manyje jie (rinkėjai – BNS) matė tam tikrą stabilumo garantą, neapipintą pažadais, kuriuos, aš manau, gyventojai geba atskirti nuo realybės“, – sekmadienio vakarą BNS sakė V. Grubliauskas.V. Grubliausko komitetas „Vytautas Grubliauskas ir komanda“ per pirmąjį turą laimėjo devynis mandatus uostamiesčio taryboje, „valstiečiai“ – septynis. Mero komitetas jau paskelbė, kad naujosios miesto valdančiosios koalicijos stuburą jis sudarys su konservatoriais, jie Klaipėdos miesto taryboje turės šešis mandatus.Pasak V. Grubliausko, susitarimas su konservatoriais yra stiprus ženklas, kad koalicijos derybose jis kalbėsis 15-os tarybos narių grupės vardu.„Jeigu mes iš tikro jau paskelbėme apie vertybinę jungtį ir ambicijas formuoti naują koaliciją su konservatoriais, tai be abejo, kad visi sekantys veiksmai jau turėtų būti derinami su partneriais, kurie strateginę partnerystę išdrįso paskelbti dar prieš antrąjį turą“, – sakė V. Grubliauskas.Klaipėdos mero rinkimai išsiskyrė gana mažu aktyvumu – per antrą rinkimų turą savo valią pareiškė 34,82 proc. rinkėjų.

Šilutės rajone nugalėjo partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas Vytautas Laurinaitis su 52,55 proc. balsų. Antra liko TS-LKD kandidatė Sandra Tamašauskienė su 45,55 proc.

Kretingos rajone, suskaičiavus balsus iš visų apylinkių, nugalėjo su visuomeniniu komitetu ėjęs Antanas Kalnius (54,90 proc. nuo galiojančių biuletenių). Jam pralaimėjo socialdemokratas Virginijus Domarkas (45,10 proc. balsų).

Rinkimus pralaimėjes Zuokas neatmeta galimybės vėl bandyti sėkmę: esu dar jaunasVilniaus meras Remigijus Šimašius sako neturintis abejonių, kad buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Tuo tarpu A. Zuokas tikino, kad neatmeta galimybės per kitus rinkimus vėl bandyti tapti Vilniaus meru. „Specialiai to momento neiškosiu, bet jeigu pavyks užfiksuoti – paspausiu Remigijui ranką“, - DELFI transliacijoje sako Artūras Zuokas. Paklaustas, ar dar ketina dalyvauti rinkimuose, A. Zuokas sako, kad visko gali būti. „Dar anksti kalbėti, reikia sulaukti savaitės pradžios, pamatysime, kaip atrpdys darbas, bet nesakau ne, galiu, moku ir žinau, esu pakankamai dar jaunas“, - sako A. Zuokas

Šimašius skelbia pergalę Vilniaus mero rinkimuose, Zuokas pripažįsta pralaimėjimą Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako neturintis abejonių, kad buvo perrinktas dar vienai kadencijai.Rinkimų komisijai dar skaičiuojant balsus, jo oponentas Artūras Zuokas sekmadienio vakarą pripažino pralaimėjęs.„Turbūt teoriškai dar ne, bet praktiškai jau taip“, – apie pergalę LRT televizijoje sakė R. Šimašius.„Aš nelaimėjau, aš pralaimėjau“, – žurnalistams atvykęs pas bendražygius į vieną Vilnius barų sakė A. Zuokas.„Remigijau, sveikinu“, – pridūrė jis.Suskaičiavus balsus 109 apylinkėse iš 151, R. Šimašius gavo 58 proc. balsų, A. Zuokas – 40,5 proc.

Politologė apie Zuoko pasivažinėjimus su Dragūnu: ko gero, tai buvo klaida Politologės Rimos Urbonaitės nuomone, Lazdijuose buvo sutelktos didžiulės pajėgos, todėl buvęs meras Margelis tiesiog nebeatlaikė spaudimo. Tuo tarpu situacija Vilniuje jau nebekelia jokios intrigos. Vis tik, anot jos, abu kandidatai padarė komunikacijos klaidų. „Galvojau, kad atotrūkis Lazdijuose bus mažesnis, bet tai nulėmė keli faktoriai. Prie A. Miškinienės matėme labai daug ryškių politikų, kitas dalykas, prieš Margelį susivienijo nemažai žmonių. Natūralu, kad buvo sutelktos didelės pajėgos ir Margelis nebeatlaikė“, - sakė R. Urbonaitė.O Vilniuje, anot jos, intrigos nebeliko. R. Urbonaitės nuomone, Šimašiui kandidatuojant iš dabartinės mero pozicijos vis tik buvo daug sunkiau, nes kritika jam buvo daug aršesnė. „Iš pradžių galvojau, kad Vilniuje ir Klaipėdoje turėsime didesnę intrigą. Panašu, kad atotrūkis nebus labai didelis, žinoma, Šimašius kandidatavo iš mero poziciją, kas nėra gerai, jis yra kritikuojamas už kiekvieną plytelę. Manau, kad Zuokas perspaudė. Nežinau, ar daugeliui buvo svarbu, kad jis važinėjo su Egidijumi Dragūnu, tačiau kaimyno istorija – buvo neblogas pasirinkimas“, - specialioje DELFI laidoje sakė R. Urbonaitė. „Klaipėda lieka prie ankstesnio apsisprendimo, nors konkurencija, kurią sudarė Vaitkus nebuvo silpna, nes jis išėjo į antrą turą, o atsilikimas dabar yra apie 11 procentų“, - sakė politologė. Anot jos, tolesnius Šimašiaus darbus ir klaidas visada primins Zuokas. „Manau, kad ir toliau labai gerai žinosime Šimašiaus klaidas, nes jas turbūt puikiai ir aktyviai primins Artūras Zuokas. Man atrodo, kad Zuokas labai perspaudė, žadėjo labai daug ir pasirinko netinkamus draugus, bet buvo gerai, kad jis išėjo į mažesniuosius rajonus“, - kalbėjo politologė.

Pagėgiuose laimėjo „tvarkietis“Pagėgiuose laimėjo „tvarkietis“ Vaidas Bendaravičius (57,77 proc. balsų nuo galiojančių biuletenių). Jam pralaimėjo su visuomeniniu komitetu ėjęs Edgaras Kuturys (42,23 proc. balsų).Agne, 22:41ok

Zuokas pralaimėjo Užupyje A. Zuokas pralaimėjo netgi Užupyje: 51-oje Dailės rinkimų apylinkėje jis surinko 43,40 proc. , o 52-oje Užupio 40,19 proc. balsų.R. Šimašius taip pat daugiau balsų gavo Žvėryne – Sėlių apylinkėje - 61,62 proc., Birutės – 61,68 proc. Taip pat – centre, Pamėnkalnio apylinkėje jis gavo 62,31 proc. balsų. Šviesos apylinkėje Naujamiestyje jis gavo 60,20 proc. balsų. Licėjaus apylinkėje jis gavo 60,09 proc. balsų, Viršuliškėse – 56,70 proc. balsų.

Alytaus mero rinkimuose pergalę skelbia socialdemokratas Alytaus mero rinkimuose pergalę skelbia socialdemokratas Nerijus Cesiulis – jis sako neabejojantis, kad antrajame merų rinkimų ture įveikęs komiteto „Už Alytų“ kandidatą Gediminą Daukšį.„2600 balsų pliuse, dar neturim duomenų iš vienos apylinkės, kurioje gyvena apie 1000 žmonių, tai tikrai galiu pasakyt, kad mes laimėjom“, – BNS sekmadienio vakarą sakė N. Cesiulis.Suskaičiavus balsus 22-se apylinkėse iš 23-jų, socialdemokratas N. Cesiulis surinkęs 57,02 proc. balsų, G. Daukšys – 40,72 proc.„Manau, kad mūsų programa buvo labiau įtikinama ir mažiau žadanti, realesnė ir paskaičiuota“, – teigė socialdemokratas.Prieš rinkimus N. Cesiulis teigė sulaukęs konservatorių, „valstiečių“, Liberalų sąjūdžio ir komiteto „Alytaus piliečiai“ paramos. Visos N. Cesiulį palaikančios politinės jėgos kartu su jį iškėlusiais socialdemokratais taryboje užsitikrino 17 mandatų iš 27-ių. Būsimasis miesto meras teigė, kad niekas nepasikeitė, tačiau durys prisijungti prie daugumos atviros ir kitoms politinėms jėgoms.„Mes esame žodžio žmonės, visada buvome patikimi partneriai. Mums dabar reikia susitarti dėl darbų programos ir dėl visų kitų dalykų, nes vieni dalykus mato vienaip, kiti kitaip. Mes palikę visiems praviras duris, kurie norės dirbti dėl Alytaus“, – sakė N. Cesiulis.„Patogiau būtų dirbti kartu, nei dirbti priešpriešoje. Mums ne laikas peštis, mums laikas dirbti Alytaus labui“, – pridūrė jis.Po penkis mandatus taryboje surinko komitetas „Už Alytų“ ir socialdemokratai, keturis mandatus gavo konservatoriai, po tris – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, komitetas „Alytaus piliečiai“ bei anksčiau buvusio mero Česlovo Daugėlos vadovaujamas komitetas, du mandatus gavo Lietuvos centro partija, vieną – Liberalų sąjūdis.Miestui iki šiol vadovavęs buvęs policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius nekandidatavo nei į tarybą, nei siekė mero posto. Prieš rinkimus N. Cesiulis BNS teigė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – išlaikyti jaunimą mieste, todėl tapęs meru, stengtųsi pritraukti universitetų padalinius bei stiprinti kolegijas ir profesinį mokymą.„Sveikatos srity mes stengsimės pritraukt specialistų iš Vilniaus ir Kauno, suteiksime jiems nemokamus būstus, mokėsime konkurencingą atlyginimą (...) Mes turim galvoti apie aukštąjį mokslą, turime minčių prisitraukti arba vieną užsienio universiteto padalinį, arba Lietuvos universiteto padalinį“, – sakė N. Cesiulis.Anot jo, Alytuje labiausiai trūksta gerai apmokamų darbo vietų, būtina užtikrinti jaunimo užimtumą, skatinti sportuoti, įtraukti į savanoriškas, į jaunimo organizacijų veiklas.

Ukmergės rajone triumfavo Darbo partijos kandidatas Rolandas Jancikas, gavęs 58,30 proc. balsų. TS-LKD kandidatė Agnė Balčiūnienė surinko 40,35 proc.

Vilniuje suskaičiavus 109 apylinkių duomenis iš 151 dabartinis meras R. Šimašius išlaiko iniciatyvą ir dar labiau padidino persvarą prieš A. Zuoką su 59,02 proc. prieš 40,98 proc.

Klaipėdoje, kur sekmadienį rinkėjų aktyvumas antrajame ture siekė vos 34,94 suskaičiavus 48 iš 54 apylinkių balsus dabartinis uostamiesčio meras V. Grubliauskas lenkia varžovą su 55,18 proc., prieš 44,82 proc. ir jau beveik užsitikrino pergalę prieš A. Vaitkų.

Marijampolėje socialdemokratai išlaikė valdžią Socialdemokratai išlaikė ilgametį dominavimą Marijampolėje – miesto meru išrinktas išrinktas 31-ių metų vicemeras Povilas Isoda.Jis sakė jau užsitikrinęs ir mandatų daugumą miesto taryboje.P. Isoda antrajame ture sekmadienį nurungė „valstiečių“ kandidatą Seimo Aplinkos komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką.Išankstiniais balsavimo daugumos apylinkių duomenimis, už P. Isodą balsavo apie 60 proc., už K. Mažeiką 38 proc. rinkėjų.„Žmonės patikėjo mūsų atsinaujinimu, dabar turime darbais įrodyt ir nenuvilt, ir, manau, ateityje dar geriau galime pasirodyt“, – BNS sekmadienį sakė P. Isoda.Iki 2017 metų daugiau nei 16 metų miestui vadovavo vietinių socialdemokratų lyderis Vidmantas Brazys, po jo mirties prieš kelerius metus mere buvo išrinkta socialdemokratė Irena Lunskienė. Tačiau ji nusprendė šių metų tiesioginiuose merų nedalyvauti, tad socialdemokratų vėliavą perėmė vadybininko diplomą turįs P. Isoda.„Mūsų noras ir tikslas buvo įrodyt, kad ta mūsų, socialdemokratų, kartų kaita, nors mes čia daug metų valdome, bet mes iš tiesų keičiamės. Ateina kiti žmonės, sprendimai kiti yra, žmonės patikėjo mūsų idėjomis, mūsų nuveiktais darbais ir patikėjo mūsų programa su realiais, ne populistiniais siekiais ir miesto vizija“, – teigė būsimasis Marijampolės vadovas.Socialdemokratai Marijampolės 27 vietų taryboje su meru užsitikrino 13 mandatų, „valstiečiai“ – septynis, konservatoriai – šešis, Darbo partija – vieną mandatą.P. Isoda teigė susitaręs su Darbo partija, tad skaičiuoja jau turįs 14 mandatų daugumą. Tačiau jis žada artimiausiu metu kalbėtis ir su konservatoriais, ir „valstiečiais“ dėl platesnės koalicijos formavimo.„Valstiečių“ kandidatas į merus K. Mažeika teigė, kad P. Isodai laimėti rinkimus padėjo konservatorių parama antrajame rinkimų ture. „Matom, kad atotrūkis ne toks didelis kaip pirmame ture, liūdina tai, kad konservatoriai juos parėmė ir tas turbūt ir nulėmė tą rezultatą, kokį turim“, – BNS sekmadienį sakė K. Mažeika.Jis teigė jau pirmadienį kalbėsiąs su socialdemokratais dėl galimo jungimosi į koaliciją.„Manau, kad jiems trūksta tų balsų, solidžios daugumos ir turėti opozicijoje septynis pakankamai stiprius valstiečius jiems būtų neparanku“, – aiškino „valstietis“.K. Mažeika sekmadienį kitaip prašneko ir apie savo politinius planus. Po pirmojo turo jis buvo pareiškęs, kad svarsto trauktis iš Seimo net ir pralaimėjimo merų rinkimuose atveju.Tačiau po antrojo turo K. Mažeika teigė, jog jei tektų dirbti Marijampolės tarybos opozicijoje, iš Seimo jis nesitrauks.„Tai jei reikės dirbti opozicijoje, tai tikrai ne“, – paklaustas, ar paliks Seimą, sekmadienį sakė K. Mažeika.

Kaišiadorių rajono meru, negalutiniais duomenimis, tapo Vytenis TomkusTS-LKD atstovaujantis Vytenis Tomkus per sekmadienį vykusius savivaldos rinkimus, negalutiniais duomenimis, tapo Kaišiadorių rajono meru. Jis pelnė 61 proc. rinkėjų balsų.„Valstiečiui“ Dariui Vilimui rinkimai nebuvo sėkmingi. Gavęs 37 proc. balsų, jis liko antrasis. Kol kas trūksta balsavimo rezultatų iš vienos rinkimų apylinkės, tačiau tai, ko gero, jau rinkimų rezultato nebepakeis.

Skuodo rajone liks tas pats meras Skuodo rajone suskaičiavus balsus iš visų 22 apylinkių paaiškėjo, kad toliau liks šiose pareigose konservatorius Petras Pušinskas (52,67 proc. balsų). Kuris laimėjo prieš valstiečių-žaliųjų kandidatą Stasį Gutauską.

Visagino rajono savivaldybėje rinkimus laimėjo LVŽS kandidatas Erlandas Galaguz, gavęs 59,49 proc. balsų. Lietuvos laisvės sąjungos kandidatė Dalia Štraupaitė surinko 39,39 proc.

Plungės rajone rinkėjai buvusiam merui leido valdyti toliauPlungės rajone suskaičiavus duomenis iš visų 28 apylinkių, pergalę švenčia buvęs meras liberalas Audrius Klišonis (51,48 proc. balsų) , kuris nugalėjo konservatorę Astą Beierle Eigirdienę (48,52 proc. balsų).

Gritėnas: pralaimėjimas Ignalinoje būtų smūgis „valstiečiams“Žurnalistas, apžvalgininkas Paulius Gritėnas DELFI laidoje pabrėžė, kad rinkimuose Vilniuje intrigos nebeliko, o didžiausias smūgis „valstiečiams“ gali nutikti Ignalinoje. „Didžiausia intriga ne Vilniuje, ne Klaipėdoje, o Ignalinoje, kur valdančioji partija gali prarasti amžinai turėtą mero poziciją. Tai būtų smūgis „valstiečiams“, - sako P. Gritėnas.„Aš manau, kad tai lemia ir rajono situacija, kai vykdomos tam tikros apklausos, tai Ignalinos rajonas atsilieka nuo kitų rajonų, o H. Šiaudinis neatrodo labai aiškus lyderis, rajono žmonėms nepatinka, kad nejudama iš stagnacijos. Valstiečiams įvaizdžio prasme svarbu laimėti“, - sako P. Gritėnas. Jis taip pat pakomentavo situaciją Vilniuje. Anot jo, Šimašius šiuose rajonuose tikrai yra lyderis, o Zuokui nepavyko įtikinti vilniečių, kad jis pasikeitė. „Panašu, kad žmonės nusprendė, kad palaiko Šimašių. Jis pakankamai akivaizdžiai laimi, mane labiausiai nustebino situacija Panevėžyje. Faktoriai įvairūs, pirmiausia – oponentas. Kova buvo vienas prieš vieną, tai buvo personalijų kova. A. Zuokui nepavyko vilniečių įtikinti, kad jis kažkaip pasikeitė. Aišku, jo kampanija buvo labiausiai apgalvota, net ir socialiniuose tinkluose jis gerai kovojo, bet jis turi per didelę naštą praeities darbų. Kitas dalykas, Šimašius neblogai pagavo Vilniaus, kaip liberalaus miesto, idėją, pavyzdžiui, pasisakė už homoseksualų eitynes ir jų problemas. Žinoma, klausimas, ką konservatoriams pasiūlys Šimašius, jam bus sunku“, - komentavo apžvalgininkas.

Kazlų Rūdoje pralaimėjo ponas Kazla Kazlų Rūdoje suskaičiavus balsus iš visų 14 rinkimų apylinkių paaiškėjo, kad nugalėjo su visuomeniniu komitetu į rinkimus ėjęs Mantas Varaška (59,04 proc. balsų nuo galiojančių biuletenių). Jam pralaimėjo socialdemokratas Justinas Kazla (40,96 proc. balsų).

Oficialu: Jurbarko rajone žmonės nubalsavo už stabilumą Jurbarko rajone laimėjo pats išsikėlęs buvęs miesto meras Skirmantas Mockevičius, kuris gavo 51,46 proc. balsų nuo galiojančių biuletenių. Liberalų sąjūdžio kandidatas Ričardas Juška gavo 48,54 proc. balsų. Šioje apygardoje suskaičiuoti balsai iš visų 29 apylinkių.

Suskaičiavus 1201 apylinkes (iš 1391) Savivaldybių tiesioginių merų rinkimų antrajame ture šiuo metu pirmauja Lietuvos socialdemokratų partija turinti 11 pirmaujančių kandidatų. Antri – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 8. Treti Partija Tvarka ir teisingus - 5. Ketvirti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – 4 pirmaujantys kandidatai.

Vilniuje toliau pirmauja R. Šimašius - suskaičiavus beveik pusę - 72 apylinkių duomenis iš 151, Vilniaus meras didina atotrūkį prieš A. Zuoką 58,38 proc. prieš 41,62 proc.

Politologas apie rezultatus Vilniuje: intrigos nebėra Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius Andrius Šuminas DELFI laidoje tikino, kad intrigos Vilniuje vis mažėja. „Manau, kad intrigos vis mažėja. Abu kandidatai paliko liberalus ir sukūrė savo komitetus ir taip įrodė, kad partijų jiems nelabai norėjo. (…) Žiūrėdami į didžiųjų miestų rezultatus matome, kad komitetai laimi, jie demonstruoja puikius rezultatus. Tikrai ta naujovė pasiteisino, nes suteikė didesnes galimybes žmonėms įsitraukti į politiką. To ir buvo siekiama“, - sakė A. Šuminas. Anot jo, partijos dabar susiduria su didele krize. „Partijos susiduria su didžiule krize, žiūrėdami į rezultatus, matome, kad partijos pasirodė prasčiau nei tikėjosi, ko gero, krizė gali dar labiau įsisiūbuoti“, - sakė lektorius. Anot jo, akivaizdu, kad komitetai įgauna vis didesnes galias.„Kauno mero atvejis įrodė, kad visuomeninis komitetas tampa stambiu žaidėju nacionaliniu lygmeniu. Kauno mero flirtavimas atsakant į klausimas ar dalavaus prezidento rinkimuose rodo, kad komitetai tampa pakankamai reikšminga jėga. Klausimas, kaip balsuos Kaunas. Akivaizdžiai matome, kad konservatoriai yra praradę Kauną, klausimas, ar pavyks susigrąžinti ir kokia dalimi“, - laidoje sakė A. Šuminas. „Liberalai turi rinkėją ir jeigu pavyks nusivalyti šleifą, tai partija pagerins rezultatus. 2016-aisiai jie turėjo gerus reitingus“, - sakė politologas.

Klaipėdoje suskaičiavus 41 iš 54 apylinkių balsus V. Grubliauskas neužleidžia pozicijų ir lenkia A. Vaitkų su 55,74 proc., prieš 44,26 proc. Tiesa, rinkėjų aktyvumas antrajame ture siekė vos 34,94 proc.

Anykščių rajone žmonės nubalsavo už permainasAnykščių rajone suskaičiavus balsus iš 30 apylinkių iš 35 maždaug dvigubai daugiau balsų už konkurentą gavo konservatorius Sigutis Obelevičius. Jis surinko 62,31 proc. nuo galiojančių biuletenių, su visuomeniniu komitetu ėjęs Kęstutis Tubis – 37,69 proc. DELFI primena, kad šių metų sausį Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai, atliekantys ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikiu Anykščių rajono savivaldybėje, laikinai sulaikė buvusį Anykščių rajono savivaldybės merą K. Tubį.

Zarasų rajone – itin įtempta kova. Suskaičiavus balsus 20 apylinkių iš 22 Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Nikolajus Gusevas pirmauja vos 17-os balsų persvara. Jis surinko 49,60 proc. balsų, o jo varžovas LRLS kandidatas Kęstutis Stankevičius surinko 49,25 proc.

Panevėžyje R. M. Račkauskas jau beveik užsitikrino pergalę prieš P. Urbšį ir suskaičiavus 25 iš 29 apylinkių duomenis jį lenkia su 60,33 proc. prieš 39,67 proc. balsų.

Visagine pirmąjame ture sėkmingiau pasirodęs LVŽS kandidatas Erlandas Galaguzas jau užsitikrino pergalę ir antrame ture: suskaičiavus 15 iš 16 rinkimų apylinkių duomenis jis savo varžovę, liberalę Dalią Štraupaitę lenkia 59,93 proc. prieš 40,07 proc.

Alytaus rajone pirmauja konservatoriusAlytaus rajone suskaičiavus 40 apylinkių iš 45 laimi Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos iškeltas kandidatas Algirdas Vrubliauskas. Nuo galiojančių biuletenių jį palaikė 54,27 proc. balsavusiųjų. Už valstiečių-žaliųjų kandidatą Aurimą Truncę – 45,73 proc. balsavusiųjų.

Kaišiadorių rajone nugalėjo TS-LKD kandidatas Vytenis Tomkus su 60,48 proc. balsų. LVŽS kandidatas Darius Vilimas gavo 37,87 proc. Rezultatai skelbiami suskaičiavus balsus 26 apylinkėse iš 30-ies.

Šimašius apie Grybauskaitės pasisakymą: pirmą kartą ją išgirdau tokia formaRemigijus Šimašiaus rinkimų štabe nuotaikos itin džiugios. Vis atsinaujinančius balsavimo rezultatus mero bendražygiai palydi ovacijomis ir garsiais šūksniais. Susirinkusius bendraminčius pasveikino ir R. Šimašius. Jis juokaudamas paklausė – ar jie jau švenčia pergalę. „Dar ankstoka pergalę švęsti. Aš matau, didžioji dalis čia yra bendražygiai, kurie rinkimų kampanijos metu ir seniau, pusę metų buvo kartu. Ir visos kadencijos metu kartu. Visų pirma, pergalė yra tai, kad mes labai labai daug pasiekėme ir padarėme kartu, ir tai jau yra didžiulė pergalė“, - kalbėjo R. Šimašius. Vis dėlto R. Šimašius teigė, kad jei antrajame ture jam nepavyktų iškovoti pergalės – jis būtų nustebintas, nes, pasak politiko, pastangų dėl to jo komanda įdėjo labai daug. „Aš esu įsitikęs, kad po tų sunkesnių laikų, kurie galbūt buvo kadencijos viduryje, tas žingsnis po žingsnio labai kantriai lipame aukštyn ir turime tą miesto viziją, kuria visi tiki, kovodami už tą Vilnių, kuriuo didžiuojamės. Sakau, pergalę švęsti dar labai anksti rinkimuose, bet aš labai nustebčiau, jeigu tos mūsų visų pastangos neduotų rezultatų“, - teigė R. Šimašius. Komenduotadamas žurnalistams, R. Šimašius teigė, kad jam svarbus Dalios Grybauskaitės palaikymas, kurį ji neįvardindama kandidato pavardės šiandien išsakė balsuodama. „Iš tiesų labai svarbi (parama – DELFI). Pirmą kartą ją išgirdau tokia forma, tiesiogiai, tai labai svarbi. Vertinu tai su didele atsakomybe ir esu jai dėkingas už tą išsakytą principą“, - teigė R. Šimašius. DELFI primena, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė sekmadienį atiduodama savo balsą žurnalistams teigė, kad balsavo už tą kandidatą, kuris nevagia.Mesdama į balsadėžę rinkimų biuletenį šalies vadovė sakė: „Už patį geriausią, geriausią iš dirbančių, aišku, nevagiantį.“Prezidentė ir pridūrė, kad išsirinkti nebuvo sunku. “Nesunku iš dviejų. Labai aišku, už ką galėjau balsuoti.“ Jos teigimu, vilniečiams reikia paprastų, tačiau svarbių dalykų. „Esu vilnietė, gimusi čia, norisi, kad jis gražėtų ir viskas būtų kuo gražiau. Vilnius – nuostabus miestas. Džiaugiuosi, kad jis toks“, – teigė D. Grybauskaitė. Kokie turėtų būti pirmieji darbai? „Įvairūs. Ir gražinti, ir keliai, ir paslaugos, ir vaikams įvairios, ir darželiai – viskas, kuo gyvena vilniečiai“, – vardijo prezidentė.Vis dėlto Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė DELFI teigė, kad tokio prezidentės pareiškimo laikyti rinkimų agitacija, kuri iki 20 val. šiandien buvo draudžiama, negalima, nes D. Grybauskaitė neįvardijo konkretaus kandidato pavardės. „Matyt, mums reikėtų įvertinti ir susipažinti su tuo, kas buvo pasakyta, ir tada komisija nuspręstų. Nebuvo pasakyta, kad už konkretų žmogų, o interpretacijų gali būti labai daug.Šiandieną girdėjome daug, daug garsių žmonių, politikų balsavo ir jų buvo klausiama už ką balsavo, tai tiesiog buvo pateikiami tam tikri apibūdinimai, bet jie jokiu būdu nereiškia, kad tai vienas konkretus žmogus“, – teigė L. Matjošaitytė.

Jurbarko rajone likus suskaičiuoti tik 3 iš 29 apylinkių rezultatus pirmauja save išsikėlęs Skirmantas Mockevičius (51 proc.)

Vilniuje toliau pirmauja R. Šimašius - suskaičiavus 58 apylinkių duomenis iš 151, Vilniaus meras didina atotrūkį prieš A. Zuoką 58,61 prieš 41,39 proc.

Mažeikių rajone nugalėtoju tapo partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas Vidmantas Macevičius, gavęs 70,33 proc. balsų. TS-LKD kandidatė Lina Rimkienė surinko 28,69 proc. Rezultatai suskaičiavus duomenis 33 apylinkėse iš 36.

Rezultatai Vilniuje: kuriuose mikrorajonuose pirmauja Šimašius, o kuriuose Zuokas?Žiūrint į pirmuosius rezultatus iš rinkimų apylinkių Vilniuje matyti, kad Remigijus Šimašius pirmauja Šeškinėje, Aukštuosiuose Paneriuose, Grigiškėse. Jo konkurentas Artūras Zuokas daugiau balsų gauna Naujininkuose. Naujoje Vilnioje vienoje apylinkėje pirmauja R. Šimašius, kitoje – A. Zuokas.R. Šimašius 60, 18 proc. balsų nuo galiojančių biuletenių surinko Kauno Vokės, 60,59 proc. - Kunigiškių, 55,27 proc. - Melioratorių, 61,46 proc. - Kareivių, 60,12 proc. - Lūžių, 59,29 proc. - Šeškinės, 57,16 proc. - Druskio, 52,02 proc. - Aukštųjų Panerių, 55,14 proc. - Kirtimų, 50,88 proc. - Kojelavičiaus rinkimų apylinkėse. A. Zuokas 51,33 proc. balsų surinko Brolių, 55,26 proc. - Užusienio, 50,22 proc. - Pergalės rinkimų apylinkėse.

Marijampolėje suskaičiavus 27 iš 37 apylinkių rezultatus pirmauja Povilas Isoda – 59 proc., Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas.

Klaipėdoje suskaičiavus daugiau nei pusę - 36 iš 54 apylinkių balsus didėja V. Grubliausko atotrūkis, jis toliau primauja (55,96 proc.), A. Vaitkus - 44,04 proc.

Plungės rajone suskaičiavus 22 iš 28 apylinkių rezultatus pirmauja Audrius Klišonis (54 proc.), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas.

Visagine pirmąjame ture sėkmingiau pasirodęs Erlandas Galaguzas su LVŽS vėliava užtikrintai pirmauja ir antrame ture: suskaičiavus 12 iš 16 rinkimų apylinkių duomenis jis savo varžovę, liberalę Dalią Štraupaitę lenkia 59,18 proc. prieš 40,82 proc.

Lazdijų rajono savivaldybėje laimėtoja tapo LVŽS kandidatė Ausma Miškinienė, gavusi 61,61 proc. balsų. Jos varžovas Artūras Margelis, išsikėlęs su komitetu „Pirmyn!“, surinko 37,53 proc. Tokie rezultatai skelbiami suskaičiavus balsus iš 23 apylinkių. Liko suskaičiuoti balsus dar 7-iose apylinkėse.

Suskaičiavus 31 iš 36 Mažeikių rajono apylinkių balsų, pergalę beveik užsitikrino Vidmantas Macevičius (71,18 proc.), lenkiantis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščiončių demokratų kandidatę Lina Rimkienę (28,82 proc.)

Trakų rajone suskaičiavus 17 iš 28 apylinkių rezultatus pirmauja Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė Edita Rudelienė - 65 proc.

Užkalnis: viskas šiuose rinkimuose buvo apie šiukšles ir teistumusApžvalgininkas Andrius Užkalnis sako, kad per šiuos rinkimus Vilniaus mieste abu kandidatai apžvelgė tik vienas kito blogąsias puses. Anot jo, daugelis žmonių dėl neigiamų emocijų nenorėjo eiti balsuoti.„Aš nepasakyčiau, kad pavargau domėtis politika, jaučiasi nuovargis nuo neigiamų emocijų, man atrodo, kad Vilniaus kandidatų kampanija pastatyta tik ant neigiamų dalykų, jeigu atsimintume, kokie pozityvūs darbai aptarti - tai nieko nebuvo pasakyta, abu kandidatai išjuokė vienas kito planus“, - sakė A. Užkalnis. Anot jo, kartais socialinis burbulas gali nulemti tai, kad rinkėjų aktyvumas – gana mažas. „Rinkėjus tai veikia taip, kad daugelis neateina balsuoti, žinote, būna taip su feisbuku, kad po kažkiek komentarų, kai tas skaičius pereina į šimtus, žmogus tada jaučiasi jau nubalsavęs, mes tą fenomeną matėme per Seimo rinkimus, arba po to, kai Šimonytė greitai surinko tūkstančius parašų. Žmonės turbūt jau yra įsitikinę , kad Šimonytė jau laimėjo, taip yra su tais burbulais, žmonės gauna tiek daug galimybių išreikšti savo nuomonę, kad ėjimas balsuoti jau beveik nebereikalingas. Manau, kad buvo daug žmonių, kurie dėl to neatėjo balsuoti, manau, tai pirmiausia buvo žalinga paties žmonėms“, - sako A. Užkalnis. Jis taip pat patikslino, kad abu kandidatai labai aiškiai vardijo vienas kito neigiamas puses. „Per šiuos rinkimus nebuvo gerų ir aiškių idėjų, Artūzo Zuoko labiausiai lokalizuota idėja buvo apie nemokamą transportą, Šimašius net neturi aiškios idėjos, tada belieka sakyti, kad bent jau nebalsuokite už teistą kandidatą. Toks dalykas buvo nešamas ir metamas. Kitam kandidatui buvo metamas šiukšlių fiasko, rezonansas socialiniuose tinkluose. Visi gali nufotografuoti ir įkelti, kaip atrodo jų gatvė“, - sakė A. Užkalnis. „Mes lyg ir renkame miesto šeimininką, bet visas diskursas yra apie šiukšles ir teistumus“, - sako A. Užkalnis. Apžvalgininkas įvardijo ir vieną iš didžiausių, anot jo, Vilniaus problemų. „Man didžiausias miesto trūkumas – jo nekontroliuojamas išsiplėtimas, infrastruktūros nesiformavimas. Man atrodo, kad tai miesto valdžios trūkumas.(…) Vilnius niekada nebuvo eilinis miestas, Vilnius dar istoriškai gana neseniai nebuvo lietuviškai kalbantis miestas. Vilniui reikėtų tokio mero, kuris turėtų didelį palaikymą taryboje, kad tai būtų ne kelių balsų skirtumas, tai būtų labai trapu. Taip pat tokio, kuris būtų pakankamai drąsus, kad jis galėtų sudeginti savo politinę ateitį, kad turėtų planą B“, - DELFI laidoje sako A. Užkalnis.

Klaipėdoje suskaičiavus 25 iš 54 apylinkių balsus toliau pirmauja V. Grubliauskas (55,95 proc.), A. Vaitkus - 44,05 proc. Tiesa, rinkėjų aktyvus antrajame ture siekė vos 34,94 proc.

Pagėgių savivaldybėje nugalėjo su partija „Tvarka ir teisingumas“ išsikėlęs Vaidas Bendaravičius, surinkęs 58,70 proc. Jo varžovas Edgaras Kuturys su komitetu „Už permainas Pagėgių krašte“ gavo 40,06 proc. palaikymą. Tokie rezultatai skelbiami suskaičiavus rezultatus 7 apylinkėse iš 11-os.

Vilniuje toliau pirmauja R. Šimašius - suskaičiavus 36 apylinkių duomenis iš 151, Vilniaus meras lenkia A. Zuoką 57,13 prieš 42,87

Trakų rajone merė LRLS kandidatė Edita Rudelienė dėl mero mosto kovojo su LSDP kandidatu Kęstučiu Vilkausku. E. Rudelienė pirmajame ture užtikrintai pirmavo surinkusi 41,47 proc. rinkėjų balsų, K. Vilkauskas surinko 17,84. Antrajame ture E. Rudelienės persvara - dar ryškesnė: suskaičiavus 14 iš 28 apylinkių duomenis, ji tvirtai pirmauja su 63,83 proc.

Kėdainių raj. savivaldybėje suskaičiavus 35 iš 52 apylinių rezultatus dabartinis rajono meras Saulius Grinkevičius (44 proc.) pralaimi Valentinui Tamuliui (55 proc.)

Varėnos rajone nugalėtojas taip pat jau aiškus. Juo tapo Algis Kašėta, išsikėlęs su visuomeniniu komitetu „Drauge su Jumis“ ir surinkęs 65,46 proc. balsų. Vidas Mikalauskas iš Lietuvos centro partijos gavo 33,66 proc. balsų. Tokie rezultatai skelbiami suskaičiavus balsus iš 27 apylinkių, liko suskaičiuoti rezultatus dar 4-iose apylinkėse.

Klaipėdoje suskaičiavus 14 iš 54 apylinkių balsus toliau pirmauja V. Grubliauskas (55,92 proc.), A. Vaitkus - 44,08 proc.

Sekmadienį dar pilnai nebaigus skaičiuoti antrojo tiesioginių merų rinkimų rezultatų, pergalę iš esmės jau gali švęsti Povilas Žagūnis (LŽVS) kandidatavęs į Panevėžio rajono mero postą. Suskaičiavus 36 iš 40 apylinkių balsus, jis surinko 63,19 balsų.

Vilniuje suskaičiavus jau 15 apylinkių duomenis iš 151-os, R. Šimašius pirmauja su 55,27 proc. prieš A. Zuoką 44,73 proc.

Varėnoje pirmauja dabartinis rajono meras Algis Kašėta – 67 proc. Varėnos duomenys iš 27 apylinkių (iš viso yra 31).

Visagine pirmąjame ture sėkmingiau pasirodęs Erlandas Galaguzas su LVŽS vėliava pirmauja ir antrame ture: suskaičiavus 6 iš 16 rinkimų apylinkių duomenis jis savo varžovę, liberalę Dalią Štraupaitę lenkia 58,49 proc. prieš 40,05 proc.

Zuokas tikisi, kad kova bus lygiSuskaičiavus 7 apylinkes iš 151, R. Šimašius išsiveržė į priekį, tačiau A. Zuokas teigė, kad to niekaip nevertina. „Vertinsime, kai turėsime viską, – DELFI teigė A. Zuokas. – Kol kas yra tik septynios, tai labai nedaug. Mažos apylinkės, prieš tai aš buvau kelias procentais priekyje, dabar jis. Žiūrėsime. Panašiai bus iki pat galo.“Rinkimų štabe A. Zuoką palaiko kelios dešimtys bendraminčių, tarp kurių ir į tarybą išrinkta Agnės Jagelavičiūtės mama, tačiau nėra A. Zuoko žmonos Agnės. „Ji ateis tik vėliau, nes aš ir pats dabar išvažiuoju“, – teigė kandidatas į mero postą.

Bačiulis: dieną dar maniau, kad viskas bus į vienus vartusApžvalgininko Audriaus Bačiulio nuomone, per šiuos rinkimus Remigijus Šimašius elgiasi visai kitaip nei per praėjusius rinkimus, o ateityje gali kurti naują partiją. „Kiekvienoje savivaldybėje viskas kitaip. Man, žinoma, geriausiai žinomas Vilnius. Man labai krito į akis, kad Šimašiaus strategija buvo visiškai kitokia, per praėjusius rinkimus jis bendravo su žmonėmis, buvo visai kitoks. Bet tada jis į rinkimus ėjo kaip miesto tvarkytojas, o dabar jis eina kaip politikas, jo kampanija prasidėjo prieš gerus metus“, - sakė A. Bačiulis.Anot jo, Šimašius ateityje gali net kurti naują partiją. „Šimasius ėjo ne kaip meras, o kaip politikas. Jis projektuoja, kad kurs naują partiją“, - DELFI laidoje sakė A. Bačiulis. Jis taip pat tikino, kad šiuo metu vis dar yra intriga, nors vos prieš kelias valandas manė, kad rezultatas Vilniuje bus aiškus. „Dieną maniau, kad viskas bus į vienus vartus, dabar matau, kad gali būti visko“, - sako A. Bačiulis.

Suskaičiavus 22 iš 36 Mažeikių rajono apylinkių balsų, toliau užtikrintai pirmauja Vidmantas Macevičius (73,13 proc.), lenkiantis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščiončių demokratų kandidatę Lina Rimkienę (25,98 proc.)

Utenos raj. savivaldybėje suskaičiavus 13 iš 30 apylinkių rezultatus pirmauja dabartinis miesto meras Alvydas Katinas – 56 proc.

Panevėžio mieste Povilas Urbšys (39 proc.) pralaimi Ryčiui Mykolui Račkauskui (59 proc.)

Visoje Lietuvoje suskaičiuota daugiau nei pusė apylinių rezultatai – 705 iš 1391.

Klaipėdos rajone pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Bronius Markauskas – 58 proc. 18 iš 33 apylinkių rezultatai.

Apžvalgininkas įvertino kandidatų į Vilniaus merus komunikaciją: Zuoko strategija buvo geresnė Kalbėdamas apie pasibaigusį antrąjį merų rinkimų turą žurnalistas Aurimas Perednis įvertino abiejų kandidatų į Vilniaus merus komunikaciją. Anot jo, stipresnis šiuo atžvilgiu buvo A. Zuokas. „Komunikacija buvo intensyvi paskutinėmis savaitėmis, socialiniuose tinkluose komunikacija buvo aktyvi. Šimašiaus komanda komunikavo, koks Zuokas yra nesąžiningas, nežinau, kiek tai suveikė. Kita vertus, buvo kritikuojama, kad daug progų praleista. Nežinau, kiek tai buvo veiksminga“, - sako apžvalgininkas.„Rinkimų rezultatai parodys, bet, matyt, žmonės inertiški ir tas istorijas puikiai pamena. Pamatysime“, - laidoje sakė žurnalistas.Jis taip pat tikino, kad daugelis Zuoko sprendimų komunikacijos požiūriu buvo geresni nei R. Šimašiaus.„Man patiko Zuoko ėjimas į žmonės, man atrodo, kad tai galėjo gerai suveikti, manau, jis nemažai darė gerų strateginių ėjimų. Žinoma, kandidatams to ir reikia – ėjimo į žmones, suvokimo, kokiomis problemomis gyvena žmonės“, - DELFI laidoje sakė A. Perednis. Jis taip pat pakomentavo vaizdo įrašą, kuriame A. Zuokas pabaksnojo R. Šimašių.„Nežinia, ar jis siekė parodyti dominavimą ar galią, bet rezultatą tai galėjo duoti. Žmonės labai stipriai priima informaciją vaizdu“, - įvertino A. Perednis.

Vilniuje R. Šimašius išsiveržė į priekį su 54,18 proc., A. Zuokas atsilieka su 44,62 proc.

Molėtų rajone dėl mero posto kovėsi TS-LKD kandidatas Saulius Jauneika ir visuomeninio rinkimų komiteto „Molėtai kartu“ atstovas Mindaugas Kildišius. Suskaičiavus daugiau nei pusę - 14 iš 24 apylinkių balsus, konservatorius pirmauja 58,68 proc. prieš M. Kildišių – 40,15 proc.

Ignalinoje suskaičiavus daugiau nei pusės apylinkių rezultatus (16 iš 26) pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Henrikas Šiaudinis – 52 proc.

Šimašius: negalima grįžti į tuos laikus, kai valdė Zuokas Remigijus Šimašius tikino, kad tikros derybos prasidės tik po rinkimų.„Tikros derybos bus atidėtos po antro turo, nes partijos, kurios praėjo barjerą, jos išreiškė nuostatą, kad tik po pergalės bus derybos“, - per tiesioginę DELFI transliaciją sakė R. Šimašius. Jis taip pat tikino, kad pastarosios dienos buvo daug intensyvės nei prieš pirmą rinkimų turą. „Aš sakyčiau, kad kai liko antrame ture du kandidatai, dabar viskas daug intensyviau, nemanau, kad ribos buvo peržengtos. O šiaip yra vilniečių, kurie palaiko ir palaikys mane. Negalima grįžti į tuos laikus, kai valdė Zuokas“, - sakė R. Šimašius. Komentuodamas rinkėjų aktyvumą, R. Šimašius sakė, kad, jo nuomone, žmonės buvo gana aktyvūs. „Vilnius stovi ties dviem scenarijais, aš manau, kad daugiau žmonių vis tik bus mano pusėje, kad niekas nėra nuspręsta, aktyvumas nėra toks mažas“, - komentavo R. Šimašius. Jis taip pat detaliau paaiškino savo sprendimą eiti į rinkimus su dabartine komanda. „Matote, mano sprendimas eiti su komitetu buvo ne tik mano, bet didelės komandos. Aš visada turėjau matymą, kad eiti į rinkimus reikia su didele komanda, įvyko taip, kad tai pavyko su komitetu. Pažiūras savo visada aiškiai rodžiau. Labai tikiuosi, kad vilniečiai balsavo ne prieš kažką, o už mano viizją, aš to tikiuosi“, - sako R. Šimašius.Jis taip pat įvardijo ir pirmuosius darbus. „Pirmas bus koalicijos sudarymas. Vėliau ateis didieji darbai – stadionas ir detalesnė programa, turiu aiškią viziją dėl švietimo ir transporto. Jeigu laimėsiu, reikės sudėlioti koaliciją, tik detalumas leis konstruktyviai dirbti“, - sakė R. Šimašius.

Suskaičiavus 14-os iš 36 Mažeikių rajono apylinkių balsų, kol kas užtikrintai pirmauja Vidmantas Macevičius (75,29 proc.), lenkiantis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščiončių demokratų kandidatęLina Rimkienę (23,53 proc.).

Dabartinis meras Anykščiuose Kęstutis Tubis pralaimi TS-LKD kandidatui Sigučiui Obelevičiui – 67 proc. Suskaičiuota 19 iš 35 apylinkių rezultatai.

Zuokas: tam tikra prasme Šimašius man yra autoritetasDebatų metu su R. Šimašiumi A. Zuokas erzino oponentą prisilietimais. A. Zuokas teigė, kad nesistengė jo suerzinti, priešingai, esą vyriškas plekštelėjimas per petį yra visiškai normalus dalykas. „Tiesiog tai vyriškas pagarbos ženklas. Žmogui, kurį aš žinau, gal man jo nuomonė svarbi ar jis man yra tam tikras autoritetas, tai trinktelėjimas per petį yra pagarbos ženklas, – teigė A. Zuokas ir pridūrė, kad tam tikra prasme R. Šimašius jam yra autoritetas. – Tam tikrose srityse taip. Šiuo atveju – kaip konkurentas.“A. Zuoko komanda yra antroji pagal mandatų skaičių Vilniaus miesto taryboje. Ketvirtuoju numeriu komandoje – jo žmona Agnė Zuokienė, kuri sąraše buvo 101, tačiau į pirmąjį penketuką iškilo po reitingavimo. Vis dėlto, nežinia, ar ji bus taryboje. „Dalis dalyvaus rinkimuose į Europos Parlamentą. Jei juos išrinks į Europos Parlamentą, be abejonės pasikeitimų taryboje bus, – apie komandos narius, kurie jau yra išrinkti į tarybą, kalbėjo A. Zuokas ir pridūrė, kad dėl tos pačios priežasties jo žmonos taryboje taip pat gali nelikti. – Šiuo metu liks, bet jei ją išrinks į Parlamentą, o aš labai norėčiau kad ją išrinktų, nes ji turi žinių, yra europinio mastelio žmogus, ji būtų puiki atstovė Europos Parlamente.“A. Zuoko teigimu, ir daugiau komandos narių, kurie jau yra iškovoję mandatus, gali nepriimti galimybės dirbti taryboje.

Dėl Klaipėdos mero posto antrajame ture rungiasi trečios kadencijos siekiantis Vytautas Grubliauskas ir naujokas šioje kovoje – LVŽS kandidatas Arvydas Vaitkus. Suskaičiavus 4 iš 54 apylinkių balsus, Klaipėdoje kol kas pirmauja V. Grubliauskas (55,82 proc.), A. Vaitkus - 43,38 proc. Tiesa, rinkėjų aktyvumas antrajame ture siekė vos 34,94 proc.

Policija užfiksavo 103 pranešimus apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimusNuo kovo 13-osios iki šio sekmadienio 20.00 val., kai užsidarė rinkimų apylinkės, policija pranešė gavusi 103 pranešimus apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimus.Pradėti trys ikiteisminių tyrimai - Pakruojo ir Šilutės rajonuose ir Utenoje. Taip pat surašyti 6 administracinių nusižengimų protokolai.Daugiausiai pranešimų apie pažeidimus gauta iš Alytaus - net 40 ir Tauragės - 26 apskričių, mažiausiai - iš Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių apskričių. Kai kurie pranešimai, pasak policijos, vertinami, tikslinamos aplinkybės, įvertinus jas gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai.Antrasis rinkimų turas vyko 41 savivaldybėje, kuriose per pirmąjį balsavimą kovo 3-iąją nepavyko išrinkti merų. Tuomet tai padarė 19 savivaldybių rinkėjai.

Kazlų Rūdoje pirmauja Mantas Varaška – 58 proc. 8 iš 14 apylinkių rezultatai.

Vilniuje jau pasirodė pirmieji rezultatai iš dviejų apylinkių. Artūras Zuokas nežymiai pirmauja prieš dabartinį sostinės merą Remigijų Šimašių - 49,96 proc. prieš 48,47, tiesa, dar liko suskaičiuoti 149 apylinkių duomenis.

Nutekinti duomenys: Šimašius prarado prieš Zuoką 16 proc.Žiūrėkite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-is-remigijaus-simasiaus-stabo.d?id=80635907

Lazdijų rajone tiesioginių merų rinkimų antrajame ture suskaičiavus 8 iš 30 apylinkių rezultatus pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė Ausma Miškinienė - 61 proc.

Viename štabų Klaipėdoje – šventinės nuotaikos Klaipėdoje aiškėja kelių apylinkių rezultatai. Štabe laukianti Vytauto Grubliausko komanda gavo duomenis, kad iš penkių rinkimų apylinkių suskaičiuotais pirminiais duomenimis, V. Grubliauskas išsiveržė į priekį. V. Grubliauskas sako, kad pagrindinė pergalė yra ta, kad išlaikė savo vertybes

Kretingoje suskaičiavus 14 iš 41 apylinkių rezultatus pirmauja Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Virginijus Domarkas - 50 proc.

Kėdainių raj. suskaičiavus 4 iš 52 apylinkių duomenis pirmauja Valentinas Tamulis – 60 proc. atstovaujantis visuomeninį rinkimų komitetą „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“.

Alytaus rajone iš 45 apylinkių suskaičiavus 6 duomenis pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Aurimas Truncė – 50 proc.

VRK vadovė tikisi, kad preliminarūs rinkimų rezultatai bus apievidurnaktįVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė tikisi, kad preliminarūs merų rinkimų antrojo turo rezultatai bus aiškūs apie vidurnaktį.„Aš labai tikiuosi, kad tai bus anksčiau, nei turėjome pirmo rinkimų turo metu. Tada turėjome du biuletenius, dabar vienas biuletenis, du kandidatai, komisijoms yra lengviau skaičiuoti, galbūt apie vidurnaktį ir turėsime preliminarius rinkimų rezultatus“, – sekmadienį spaudos konferencijoje uždarius balsavimo apylinkes sakė VRK vadovė.VRK sekmadienį pranešė, kad merų rinkimų antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjų.Kaip pažymėjo L. Matjošaitytė, aktyvumas yra šiek tiek didesnis nei antrajame ture prieš ketverius metus, bet mažesnis nei per pirmąjį savivaldos rinkimų turą šiemet.„20 valandą užsidarė visos apylinkės, VRK informacinėse sistemose matyti, kad šiandien balsavo 34,91 proc. rinkėjų, ir jei sudėtumėm su išankstiniu, antrajame ture balsavo 41,2 proc. rinkėjų, tai daugiau nei per praėjusius savivaldos rinkimus 2015 metais, kai per antrąjį turą balsavo 37,8 proc. rinkėjų, bet šiek tiek mažiau nei per pirmąjį turą, kada balsavo beveik 48 procentai rinkėjų“, – teigė VRK vadovė.Vilniuje antrajame ture aktyvumas siekė 44,3 proc., Klaipėdoje – 34,9 proc.Aktyviausiai balsavo Lazdijų rajono gyventojai, kur savo valią pareiškė 64,2 proc. rinkėjų, mažiausias aktyvumas buvo Panevėžio rajone – 27,85 proc.Balsavimas sekmadienį vyko 41-oje savivaldybėje. Per pirmąjį turą prieš dvi savaites buvo išrinkta 19 merų.

Karbauskis įvertino Grybauskaitės kritiką premjerui: negalima daryti tokių pareiškimų„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad prezidentės išsakyta kritika premjerui Sauliui Skverneliui yra bandymas paveikti politinį procesą. R. Karbauskis neslepia esąs pasipiktinęs D. Grybauskaitės teiginiu, kad premjero sprendimai užtraukia tarptautinę gėdą Lietuvai. Jo teigimu, premjeras kontraversiškai įvertintu pasisakymu, esą latviai nėra broliai, o konkurentai, santykių su Latvija nesugadino. Pasak jo, jie ir taip, daugiausiai dėl prezidentės kaltės, yra blogi.R. Karbauskis pabrėžė, kad dėl prezidentės sekmadienį išsakytų teiginių svarstė kreiptis ir į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK). „Mes visi žinome, kad negalima daryti jokių politinių pareiškimų rinkimų dieną, nes galima daryti įtaką rinkimų procesui. O prezidentė išvadina premjero politiką gėdinga. Aš klausiau partijos kolegų, ar nereikėtų kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją išaiškinimo“, - Eltai kalbėjo R. Karbauskis. Jis teigė iš principo nesutinkantis su prezidente, teigiančia, kad premjero sprendimai užsienio politikoje yra gėdingi. Jo teigimu, būtent D. Grybauskaitės vadovavimo šaliai laikotarpiu sėkmių užsienio politikoje praktiškai nebuvo. „Pirmiausia, jeigu šnekant apie sėkmes, tai reikėtų pasakyti, kad sėkmių užsienio politikoje pastaruoju laikotarpiu - pastaruosius dešimt metų - praktiškai neturėjome“, - sakė R. Karbauskis. Jo teigimu, prezidentė yra neteisi ir sakydama, kad su niekuo nederintas premjero pasiūlymas Baltarusijai dėl Astravo atominės elektrinės yra antikoinstitucinis. „Labai keista girdėti, kad premjero pasiūlymas Baltarusijai yra antikonstitucinis. Kiek man yra žinoma, šiuo klausimo prezidentė niekada jokių pasiūlymų neturėjo. Galima teigti, kad geras pasiūlymas ar blogas, galima jį kritikuoti, bet sakyti, kad kreipimasis pats savaime yra problema, kad tai antikonstitucinis - kuria prasme?“, - klausė R. Karbauskis. Politikas apskritai abejojo, ar premjero pasiūlymai dėl Lietuvos pašonėje statomos nesaugios Astravo atominės elektrinės yra susiję su užsienio politika.„Kiek tai yra susiję su Lietuvos saugumu - taip, tai yra užsienio politika. Bet, kita vertus, tai yra ekonominis pasiūlymas“, - sakė R. Karbauskis ir pabrėžė, kad prezidentė negali tiesiog kritikuoti, o turi duoti ir konkrečius pasiūlymus.„Prezidentė neturėtų dabar šnekėti apie tai, kad sprendimas atitinka Konstituciją ar ne. Ji turėtų šnekėti, ar geras pasiūlymas, ar ne. Tai tokios kritikos dabar nėra. O rinkimų dieną dabartinis pareiškimas yra absoliučiai politinis ir tai rodo, kad dedamos maksimalios pastangos veikti politinį procesą“, - kalbėjo „valstiečių“ lyderis. R. Karbauskis tvirtino, kad nėra susipažinęs su kontekstu, dėl ko, prakalbęs apie santykius su Latvija, yra kritikuojamas S. Skvernelis. Tačiau, pabrėžė jis, galįs garantuoti, kad S. Skvernelis deda visas pastangas, jog santykiai su Latvija būtų geri. „Aš net nežinodamas konteksto galiu pasakyti, kad santykiai su Latvija yra labai blogi, ir tai, kad prezidentė nevažiavo paminėti Latvijos šimtmečio, yra vienas iš pavyzdžių, kokioje būklėje yra tie santykiai. Kiek man žinoma, premjeras deda visas pastangas, kad tie santykiai gerėtų, ir aš tikiuosi, kad tas santykių pagerėjimas įvyks“, - sakė R. Karbauskis.

Karbauskis: tikiuosi, kad po rinkimų „valstiečių“ frakcija sumažės„Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis sako tikįs, kad pasibaigus antrajam merų rinkimų turui Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) turės daugiau savivaldos vadovų postų nei turėjo iki šiol. Kartu, pabrėžia LVŽS pirmininkas, kad viliasi, jog, mero postus laimėjus „valstiečių“ partijai priklausantiems parlamentarams Kęstučiui Mažeikai ir Broniui Markauskui, jo vadovaujama valdančioji frakcija Seime kuriam laikui sumažės. „Tikiuosi, kad bus išrinkti geriausi merai. Jeigu tarp jų bus mūsų partijos narių - jie tikrai nenuvils žmonių. Buvo keturi (mero postai. - ELTA), dabar tikriausiai bus daugiau“, - Eltai sekmadienį sakė R. Karbauskis.Politikas sakė nebūgštaujantis, kad didžiausia frakcija Seime pergalės savivaldoje atveju gali prarasti du parlamentarus. R. Karbauskis tvirtino besilaikąs logikos, kad jei K. Mažeika bus išrinktas meru Marijampolėje, o B. Markauskas - Klaipėdos rajone, tai ir šiose vienmandatėse apygardose surengus neeilinius Seimo rinkimus „valstiečių“ lauktų sėkmė. „Po rinkimų gali sumažėti (LVŽS frakcija. - ELTA), ir aš labai tikiuosi, kad ji sumažės, nes tikiuosi pergalių tų žmonių (...) Kita vertus, tie du mandatai, jeigu ir bus pasikeitimas, nėra kritiniai. Aš manau, kad jei mes laimime šiose savivaldybėse mero postus, tai reiškia, kad dauguma gyventojų tose savivaldybėse bus parėmę būtent Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus. Tad tam tikra tikimybė yra, kad galima laimėti ten ir Seimo rinkimus“, - kalbėjo „valstiečių“ lyderis. „Iš mūsų frakcijos tik du parlamentarai dalyvavo (mero rinkimuose. - ELTA). Iš tokios didelės frakcijos du parlamentarai nėra daug, bet mes manome, kad merų pozicijos yra labai svarbios, o jei jie laimės ir bus surengti neeiliniai rinkimai, mes pakovosime, kad atgautume tuos mandatus“, - sakė R. Karbauskis. 2015 m. vykusiose savivaldos rinkimuose LVŽS laimėjo 4 merų kėdes. Pastarųjų savivaldos rinkimų pirmajame ture „valstiečiai“ jau užsitikrino du mero postus. Savivaldybių tarybų rinkimuose „valstiečiai“ tarp partijų pagal gautų mandatų skaičių liko trečioje vietoje. R. Karbauskis prieš rinkimus teigė, kad „valstiečiai“ savivaldos rinkimuose laimės daugiausiai mandatų.

Merų rinkimų antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjųMerų rinkimų antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjų, sekmadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Aktyvumas yra šiek tiek didesnis nei antrajame ture prieš ketverius metus, bet mažesnis nei per pirmąjį savivaldos rinkimų turą.Vilniuje aktyvumas siekė 44,3 proc., Klaipėdoje – 34,9 proc. Aktyviausiai balsavo Lazdijų rajono gyventojai, kur savo valią pareiškė 64,2 proc. rinkėjų, mažiausias aktyvumas buvo Panevėžio rajone – 27,85 proc. Balsavimas sekmadienį vyko 41-oje savivaldybėje. Per pirmąjį turą prieš dvi savaites buvo išrinkta 19 merų.

Policija iki 19 val. užfiksavo 99 pranešimus apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimusIki sekmadienio 19 val. policija gavo 99 pranešimus apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimus, pranešė Policijos departamentas.Naujų ikiteisminių tyrimų daugiau kol kas nepradėta, jų tebėra du - Pakruojo rajone ir Utenoje. Taip pat surašyti 6 administracinių nusižengimų protokolai.Daugiausiai pranešimų apie pažeidimus gauta iš Alytaus - 38 ir Tauragės - 24 apskričių, mažiausiai - iš Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių apskričių. Kai kurie pranešimai, pasak policijos, vertinami, tikslinamos aplinkybės, įvertinus jas gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai.Rinkimų apylinkės, kurios atsidarė 7.00 val. ryto, dar dirbs iki 20.00 val. vakaro.Antrasis rinkimų turas vyksta 41 savivaldybėje, kuriose per pirmąjį balsavimą kovo 3-iąją nepavyko išrinkti merų. Tuomet tai padarė 19 savivaldybių rinkėjai.

Iki 19 val. balsą atidavė 33,68 proc. rinkėjų

Vilniuje sulaikytas rinkimų komisijos narysVilniuje Liudvinavo rinkimų apylinkėje sulaikytas Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) deleguotas rinkimų komisijos narys Romas Pališaitis. Tai DELFI patvirtino šios apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas Algimantas Kalinauskas.Komisijos pirmininkas teigė, kad sekmadienio popietę į rinkimų apylinkę atvykę kriminalinės policijos pareigūnai išsivedė komisijos narį.„Kažkas susiję su balsais. Man daugiau nieko neaiškino“, - sakė A. Kalinauskas.Pirmininkui komisijos narys jokių įtarimų nesukėlė.„Toks ramus, tylus vaikinas“, - jį charakterizavo A. Kalinauskas.Rinkimų agitacijos draudimas įsigaliojo šeštadienio naktį ir tęsis iki šiandienos 20 val., kol bus uždarytos rinkimų apylinkės.Vyriausioji rinkimų komisija teigia, kad tuo metu draudžiama ne tik savivaldos rinkimų, bet ir artėjančių prezidento bei Europos Parlamento rinkimų ir referendumų agitacija bei nauja agitacija socialiniuose tinkluose.

Iki 18 val. balsavo 31,71 proc. rinkėjų

Policija gavo 88 pranešimus apie pažeidimusNuo antrojo merų rinkimų turo pradžios policija gavo 88 pranešimus apie galimus pažeidimus.Tiek pranešimų pareigūnai gavo nuo trečiadienio ryto iki sekmadienio pavakarės.Daugiausia – 34 pranešimai – gauti iš Alytaus apskrities, 20 – iš Tauragės apskrities. 8 pranešimų sulaukta iš Vilniaus apskrities, 7 – iš Utenos, 6 – iš Marijampolės, 5 – iš Panevėžio apskrities, skelbia policija.„Kai kurie pranešimai vertinami, tikslinamos aplinkybės, įvertinus jas gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai,“– teigiama Policijos departamento pranešime.Visoje šalyje dirba gausios policijos pajėgos, tad policija ragina gyventojus, pastebėjus galimus pažeidimus, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.Nuo trečiadienio pradėti du ikiteisminiai tyrimai, surašyti keturi administracinių nusižengimų protokolai.

Merų rinkimų pakartotiniame balsavime iki 17 val. balsavo 29,6 proc. rinkėjųIki sekmadienio 17 val. rinkimų apylinkėse, kur vyksta Savivaldos rinkimų pakartotinis balsavimas, jau apsilankė ir pilietinę pareigą atliko 29,6 proc. rinkėjų.Savivaldybių merų rinkimų pakartotiniame balsavime balsuodami iš anksto savo balsus atidavė 6,31 proc. rinkėjų. Tad subendrintais negalutiniais duomenimis, antrajame Savivaldos rinkimų ture jau dalyvavo 35,92 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Anot Vyriausiąją rinkimų komisiją iš rinkimų apylinkių pasiekusių duomenų, aktyviausiai sekmadienį iki 17 val. rinkimų apylinkėse balsavo Lazdijų, Ignalinos, Šilalės rajonų, Pagėgių, Kupiškio, Zarasų, Varėnos rajonų rinkėjai.Trečiadienį ir ketvirtadienį buvo galima pasinaudoti išankstinio balsavimo teise savivaldybių patalpose, penktadienį ir šeštadienį vyko balsavimas namuose.Kaip jau skelbta, iki sekmadienio 15 val. policija gavo 72 pranešimus apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimus.Pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai, surašyti 4 administracinių nusižengimų protokolai. Daugiausiai pranešimų gauta iš Alytaus ir Tauragės apskričių Kai kurie pranešimai vertinami, tikslinamos aplinkybės, įvertinus jas gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai.Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ iš stebėtojų ir aktyvių piliečių iki sekmadienio 13 valandos sulaukė beveik 70 pranešimų apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimus. Daugiausiai pranešimų sulaukta dėl galimų agitacijos pažeidimų, skleidžiamos politinės reklamos socialiniuose tinkluose, stebėtojai dažniausiai pranešė apie neplombuotas arba netaisyklingai plombuotas balsadėžes.Antrasis Savivaldos rinkimų turas vyksta 41 savivaldybėje, kuriose per pirmąjį balsavimą kovo 3-iąją nepavyko išrinkti merų. Tuomet miestų ir rajonų vadovus išsirinko 19 savivaldybių rinkėjai.Dar neatlikę savo pilietinės pareigos piliečiai tai gali padaryti iki 20.00 val. apsilankę savo rinkimų apylinkėje.Merų rinkimų antrajame ture varžosi konkrečioje savivaldybėje daugiausiai balsų pirmajame ture surinkę du kandidatai. Laimės daugiau rinkėjų balsų surinkęs kandidatas.

Pagėgiuose neįgalų kaimyną pavežėjusios kandidato giminaitės turėjo nemalonumų su policijaPagėgiuose neįgalų kaimyną iki balsavimo vietos pavežėjusios kandidato į merus Vaido Bendaravičiaus brolio žmona ir dukra turėjo nemalonumų su policija.„Jos važiavo balsuoti ir pavežė neįgalų kaimyną, nieko daugiau“, – DELFI sakė V. Bendaravičius.Jis pats sakė apie įvykį sužinojęs tik apie tai pradėjus domėtis žiniasklaidai.„Paskambinau, paklausiau, jos jau yra namie, paleistos“, – sakė V. Bendaravičius.Kandidatas šį įvykį sieja su vykstančiais rinkimais.„Taigi dabar – rinkimai, skundžia – baisu“, – sakė V. Bendaravičius.Kandidatas teigė iš giminaičių girdėjęs tokią įvykių versiją: jos kartu su kaimynu nuvažiavo, balsavo, paskui važiavo namų link, parvežė į namus neįgalų žmonių, ir tada į kiemą atvažiavo policija. Bet dabar jau, pasak V. Bendaravičiaus, moterys yra namuose.Primename, sekmadienio popietę DELFI skaitytoja pranešė apie incidentą Pagėgiuose, po kurio buvo sulaikyti du vyrai ir dvi moterys.Policijos atstovai DELFI patvirtino, kad rinkimų dieną Pagėgiuose, Žukų kaime, buvo sulaikyti keturi asmenys. Policija sulaikė du vyrus ir dvi moteris. Asmenys buvo sulaikyti dėl galimo balsų papirkinėjimo prie parduotuvės.Visi keturi asmenys pristatyti į Tauragės policiją.Apie įvykį DELFI pranešusi skaitytoja teigė, kad moterys vyrus tiesiog norėjo pavežti, tačiau policija įvykio detalių nekomentavo, vyksta tyrimas.DELFI susisiekus su Žukų kaimo apylinkės pirmininke Alvina Buciene, ši teigė, kad apie tokį įvykį girdi pirmą kartą, esą nei ji, nei stebėtojas, esantis apylinkėje, apie tai nebuvo girdėję. „Pas mus jokių nusiskundimų nebuvo. Ir „Baltosios pirštinės“ ilgai sėdėjo pas mus“, – tikino A. Bucienė.

VRK Pirmininkė: antrasis merų rinkimų turas vyksta sklandžiai Antrasis merų rinkimų turas sekmadienį vyksta sklandžiai, sako Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.„Kol kas matome, kad viskas vyksta sklandžiai, rinkėjai eina į rinkimų apylinkes. Laiko dar iki balsavimo pabaigos yra“, – sekmadienio popietę surengtoje spaudos konferencijoje sakė L. Matjošaitytė.Ji paragino dar nebalsavusius žmones ateiti į rinkimus.Komisijos duomenimis, iki 16 val. per rinkimų dieną ir išankstinį balsavimą savo valią pareiškė 33,53 proc. rinkėjų.Didžiausias rinkimų aktyvumas fiksuojamas Lazdijų ir Ignalinos rajonuose, kur atitinkamai balsavo 55,84 proc. ir 52,33 proc. rinkėjų.Taip pat aktyviai balsuoja Šilalės rajono (47,81 proc.), Pagėgių (47,46 proc.),ir Alytaus rajono (43,63 proc.) gyventojai.Didžiuosiuose miestuose žmonės tradiciškai balsuoja vangiau.Vilniuje balsus atidavė 33,14 proc., Klaipėdoje – 27,72 proc., Panevėžyje – 28,45 proc. rinkėjų.Mažiausiai rinkėjų kol kas balsavo Panevėžio rajone – 23,14 procento.Iki 15 valandos sekmadienį policija gavo 72 pranešimus apie galimus merų rinkimų pažeidimus, daugiausia dėl neblaivių asmenų rinkimų apylinkėse bei galimo rinkėjų papirkinėjimo.Nuo trečiadienio, kai prasidėjo išankstinis balsavimas, pradėti du su rinkimais susiję ikiteisminiai tyrimai Utenos ir Šiaulių apskrityse, surašyti keturi administracinių nusižengimų protokolai.Balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyks iki 20 valandos.Antrasis rinkimų turas vyksta 41-oje savivaldybėje. 19 miestų ir rajonų merą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites, tuomet taip pat išrinkti savivaldybių tarybų nariai.Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.

Matjošaitytė įvertino Grybauskaitės pasisakymą rinkimų dieną: ji vertino kaip prezidentėPrezidentė Dalia Grybauskaitė sekmadienį atiduodama savo balsą žurnalistams teigė, kad balsavo už tą kandidatą, kuris nevagia. Ji taip pat sukritikavo premjerą Saulių Skvernelį, kuris kandidatuoja į prezidento postą, dėl jo pasisakymų apie Astravo atominę elektrinę ir kaimyninę Latviją. Į prezidentės pasisakymą netruko sureaguoti ir Seimo narys „valstietis“ Stasys Jakeliūnas. Jo teigimu, prezidentė užsiima neleistina agitacija prieš S. Skvernelį. „Manau, kad prezidentė D. Grybauskaitė rinkimų dieną užsiima neleistina agitacija prieš vieną iš galimų kandidatų į prezidentus. Tikiuosi, kad S. Skvernelio rinkimų štabo vadovas V. Bakas dėl galimo Rinkimų įstatymo pažeidimo kreipsis į atitinkamas institucijas“, – savo socialinio tinklo paskyroje parašė jis. Vis dėlto Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės teigimu, prezidentės žodžių laikyti rinkimų agitacija negalima, nes prezidentė gali vertinti Vyriausybės ir premjero darbą. „Reikėtų vertinti visa kontekstą tos kalbos. Prezidentė kartais pasisako ir dėl Vyriausybės darbo, ir sėl Seimo darbo, tai, matyt, čia reikėtų vertinti tame kontekste atskiriant viską nuo rinkimų. Matyt, tas pasisakymas buvo kaip ministro pirmininko ir ji jį įvertino kaip prezidentė. Kolk as aš nematyčiau čia kažkokių pažeidimų“, – teigė L. Matjošaitytė. O kalbėdama apie kandidatus į merus, pastebėjo L. Matjošaitytė, šalies vadovė neįvardino nė vieno kandidato pavardės. „Matyt, mums reikėtų įvertinti ir susipažinti su tuo, kas buvo pasakyta, ir tada komisija nuspręstų. Nebuvo pasakyta, kad už konkretų žmogų, o interpretacijų gali būti labai daug.Šiandieną girdėjome daug, daug garsių žmonių, politikų balsavo ir jų buvo klausiama už ką balsavo, tai tiesiog buvo pateikiami tam tikri apibūdinimai, bet jie jokiu būdu nereiškia, kad tai vienas konkretus žmogus“, – teigė L. Matjošaitytė. Šeštadienio naktį prieš merų rinkimų antrąjį turą įsigaliojo draudimas agituoti visose šiuo metu vykstančiose politinėse kampanijose.Agitacijos draudimas galioja ne tik savivaldos, bet ir prezidento, Europos Parlamento (EP) rinkimams, referendumams. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas draudžia rinkimų agitaciją iki jų pradžios likus 30 valandų ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos. Agitacijos draudimas prasidėjo šeštadienį 1 val. nakties ir truks iki sekmadienio 20 val., išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam draudimui.Sekmadienį D. Grybauskaitė mesdama į balsadėžę rinkimų biuletenį sakė : „Už patį geriausią, geriausią iš dirbančių, aišku, nevagiantį.“Ji taip pat žurnalistų buvo paprašyta įvertinti premjero S. Skvernelio veiksmus dėl Astravo atominės elektrinės – siūlymus Baltarusijai, kurie, kaip teigiama, nebuvo suderinti su prezidente. Jos teigimu, konstitucija numato, kad tarptautinius sprendimus priima prezidentas ir jo veiksmus pavadino antikonstituciniais. „Dėl derinimo galiu tik viena pasakyti. Konstitucija numato, kad sprendimus priima tik prezidentas. Užsienio politika vykdoma kartu su vyriausybe. Kadangi nebuvo derinta ši tema, o tai yra strateginis užsienio politikos tikslas, manau, kad tai antikonstitucinis veiksmas“, – teigė D. Grybauskaitė. Ji taip pat sulaukė klausimo, ką ji mano apie S. Skvernelio kritiką latviams. „Reikia didelių gebėjimų tokią didelę gėdą tarptautinę daryti iš premjero pusės“, – teigė prezidentė. S. Skvernelio citata apie latvius, kad jie yra „ne broliai, o konkurentai“ buvo paviešinta LRT.lt portale, po jo susitikimo su rinkėjais Lazdijuose. Pats S. Skvernelis kiek vėliau savo „Facebook“ paskyroje teigė, kad ši citata esą yra netiksli. „Su latviais esame draugai, kaimynai, mus sieja labai glaudūs ryšiai, bendra istorija. Tačiau kartu mes esame ir konkurentai: kalbant apie energetikos klausimus, jūrų uostus, krovinius, transportą. Su Latvija iki šiol nesusitarta dėl jūrų sienos demarkacijos. Tai klausimai, kurie turi būti sprendžiami aukščiausiu lygmeniu, ginant Lietuvos interesus“, – savo teiginį apie latvius tikslino premjeras. Po šių žodžių, esą latviai – ne broliai, sujudo „Facebook“ bendruomenė. Per parą prie grupės „Broliai, ne kokurentai“, kurioje aprašymai pateikti lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, jau prisijungė keli tūkstančiai žmonių, kurie reiškia meilę ir simpatijas kaimynams latviams. S. Skvernelio žodžiai netrukus pasiekė ir Latviją, apie tai paskelbė latviškas DELFI portalas.

Policija praneša apie 72 galimus pažeidimusNaujausiais policijos duomenimis, iki 15 val. policija gavo 72 pranešimus apie galimus rinkimų pažeidimus, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai, surašyti 4 ANK protokolai.Daugiausiai pranešimų gaunama iš Alytaus (32) ir Tauragės (17) apskričių, mažiausiai - iš Kauno, Klaipėdos ir Telšių apskričių. Kai kurie pranešimai vertinami, tikslinamos aplinkybės, įvertinus jas gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai.Visoje šalyje dirba gausios policijos pajėgos, tad policija ragina gyventojus, pastebėjus galimus pažeidimus, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos tel. 112.

Grybauskaitė atidavė savo balsą: už patį geriausią, geriausiai dirbantįRinkimų antrajame ture balsavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, kad balsavo už patį geriausią ir įvertino premjero Sauliaus Skvernelio žodžius apie latvius. „Už patį geriausią, geriausiai dirbantį, – už ką balsavo, teigė prezidentė ir pridūrė, kad išsirinkti nebuvo sunku. – Nesunku iš dviejų. Labai aišku, už ką galėjau balsuoti."Jos teigimu, vilniečiams reikia paprastų, tačiau svarbių dalykų. „Esu vilnietė, gimusi čia, norisi, kad jis gražėtų ir viskas būtų kuo gražiau. Vilnius – nuostabus miestas. Džiaugiuosi, kad jis toks", – teigė D. Grybauskaitė. Kokie turėtų būti pirmieji darbai? „Įvairūs. Ir gražinti, ir keliai, ir paslaugos, ir vaikams įvairios, ir darželiai – viskas, kuo gyvena vilniečiai", – vardijo prezidentė. Ji taip pat buvo paprašyta įvertinti premjero S. Skvernelio veiksmus dėl Astravo elektrinės. Jos teigimu, konstitucija numato, kad tarptautinius sprendimus priima prezidentas ir jo veiksmus pavadino „antikonstituciniais". Ji taip pat sulaukė klausimo, ką ji mano apie S. Skvernelio kritiką latviams. „Reikia didelių gebėjimų tokią didelę gėdą tarptautinę daryti iš premjero pusės", – teigė prezidentė.

Pagėgiuose sulaikyti papirkinėjimu įtariami asmenysSekmadienio popietę DELFI skaitytoja pranešė apie incidentą Pagėgiuose, po kurio buvo sulaikyti du vyrai ir dvi moterys. Policijos atstovai DELFI patvirtino, kad rinkimų dieną Pagėgiuose, Žukų kaime, buvo sulaikyti keturi asmenys. Policija sulaikė du vyrus ir dvi moteris. Asmenys buvo sulaikyti dėl galimo balsų papirkinėjimo prie parduotuvės. Visi keturi asmenys pristatyti į Tauragės policiją.Apie įvykį DELFI pranešusi skaitytoja teigė, kad moterys vyrus tiesiog norėjo pavežti, tačiau policija įvykio detalių nekomentavo, vyksta tyrimas.DELFI susisiekus su Žukų kaimo apylinkės pirmininke Alvina Buciene, ši teigė, kad apie tokį įvykį girdi pirmą kartą, esą nei ji, nei stebėtojas, esantis apylinkėje, apie tai nebuvo girdėję. „Pas mus jokių nusiskundimų nebuvo. Ir „Baltosios pirštinės“ ilgai sėdėjo pas mus“, – tikino A. Bucienė.

Aktyvumas antrajame merų rinkimų ture – 27,84 procentaiAntrajame merų rinkimų ture jau balsavo 27,84 proc. rinkėjų, tai yra kiek daugiau nei prieš ketverius metus, rodo sekmadienio popietę skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.Anot komisijos, rinkimų dieną iki 14 valandos balsavo 21,53 proc. rinkėjų, dar 6,31 proc. balsavo iš anksto.2015 metais per antrąjį merų rinkimų turą tokiu metu balsus buvo atidavę 25,40 proc. rinkėjų.Per šiemet vykstančius rinkimus į aktyviausiai balsuojančių savivaldybių pirmąją vietą išsiveržė Lazdijų rajonas, kur savo valią pareiškė 48,39 proc. rinkėjų.Antroje pagal aktyvumą Ignalinos rajono savivaldybėje balsavo 46,91 proc. žmonių.Taip pat aktyviai balsuoja Pagėgių (41,33 proc.), Šilalės rajono (40,66 proc.) ir Kupiškio rajono (37,55 proc.) gyventojai.Didžiuosiuose miestuose žmonės tradiciškai balsuoja ne taip aktyviai.Vilniuje balsavo 26,02 proc., Klaipėdoje – 22,07 proc., Panevėžyje – 23,78 proc. rinkėjų.Mažiausiai rinkėjų kol kas balsavo Panevėžio rajone – 19,64 procento.Balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyks iki 20 valandos.Antrasis rinkimų turas vyksta 41-oje savivaldybėje. 19 miestų ir rajonų merą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites, tuomet taip pat išrinkti savivaldybių tarybų nariai.Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.

„Baltosios pirštinės“: sulaukėme beveik 70 pranešimų apie galimus pažeidimusVisuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ skelbia, kad iš stebėtojų ir aktyvių piliečių iki 13 valandos sulaukė beveik 70 pranešimų apie galimus pažeidimus.Daugiau nei 300 „Baltųjų pirštinių“ stebėtojų lanko rinkimų apylinkes visose savivaldybėse, kuriose vyksta merų rinkimai.Daugiausiai pranešimų sulaukiama dėl galimų agitacijos pažeidimų,skleidžiamos politinės reklamos socialiniuose tinkluose, o stebėtojai dažniausiai praneša apie neplombuotas arba netaisyklingai plombuotas balsadėžes.Anot visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ vadovės Marijos Šaraitės, pastebimas kandidatų ir juos palaikančių asmenų gudravimas. Penktadienį socialiniuose tinkluose paviešinti pranešimai yra aktyviai komentuojami ir taip palaikomi aktyviais bei matomais naujienų sraute agitacijos draudimo laikotarpiu, ypač sekmadienį. Pasitaikė atvejų, kai yra likusios politinės reklamos šalia rinkimų apylinkių. Dažnai piliečiai praneša apie išorinę politinę reklamą, didelius lauko stendus, tačiau jiems yra taikoma išimtis ir agitacijos draudimo laikotarpiu tokia politinė reklama gali likti.„Baltųjų pirštinių“ stebėtojai, kaip ir kiekvienų rinkimų metu, praneša apie neužplombuotas ar netaisyklingai užplombuotas balsadėžes. Beveik visais atvejais apylinkių rinkimų komisijų nariai pripažįsta padarytą klaidą ir ją taiso.Daugiausiai stebėtojų pranešimų yra susiję su rinkėjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimu. Ypač kaimiškose vietovėse rinkimų komisijų nariai dažnai nė nepaprašo asmens tapatybės dokumentų, o tai sudaro sąlygas nesąžiningiems rinkėjams balsuoti kito asmens vardu.Anot „Baltųjų pirštinių“, sulaukiama skambučių ir dėl konsultacijų apie rinkimų tvarką ar informacijos apie mažareikšmius pažeidimus.

Gautas 51 pranešimas apie galimus pažeidimus Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 12 val. duomenimis, policija gavo 51 pranešimą dėl galimų pažeidimų. Daugiausiai - dėl neleistinos agitacijos, neblaivių asmenų pasirodymo apylinkėse, balsų pirkimo. Daugiausiai pranešimų gauta iš Alytaus apskr. - 22, Tauragės apskr. - 11. Nuo kovo 13 d. pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai, surašyti 3 ANK protokolai. https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=292271

Iki vidurdienio antrajame merų rinkimų ture balsavo daugiau nei penktadalis rinkėjųIki vidurdienio antrajame merų rinkimų ture balsavo kiek daugiau nei penktadalis rinkėjų, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.Sekmadienį prie balsadėžių atėjo 13,98 proc. rinkėjų, dar 6,31 proc. balsavo iš anksto, taigi bendras aktyvumas siekia 20,30 procento.Aktyviausi balsuodami išlieka Ignalinos ir Lazdijų rajonų gyventojai, čia atitinkamai balsavo 39,07 proc. ir 38,52 proc. rinkėjų.Taip pat aktyviai savo valią reiškia Pagėgių (31,35 proc.), Šilalės rajono (30,89 proc.) ir Kupiškio rajono (30,53 proc.) rinkėjai.Didžiuosiuose miestuose žmonės tradiciškai balsuoja ne taip aktyviai.Vilniuje kol kas balsavo 17,33 proc., Klaipėdoje – 14,08 proc., Panevėžyje – 17,31 proc. rinkėjų. Uostamiesčio rinkėjai kol kas yra neaktyviausi visoje Lietuvoje.Balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyks iki 20 valandos.Antrasis rinkimų turas vyksta 41-oje savivaldybėje. 19 miestų ir rajonų merą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites, tuomet taip pat išrinkti savivaldybių tarybų nariai.Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.

Nausėda po balsavimo: manau, kad permainos bus stipriosNaujojoje Vilnioje merų rinkimų antrajame ture balsavęs prezidento posto siekiantis ekonomistas Gitanas Nausėda sako apsispręsti už ką balsuoti šį kartą jam nebuvo sunku.„Aš tiesa sakant, ilgiau mąsčiau prieš pirmąjį turą. Šį kartą apsispręsti man buvo lengviau. Matote, ilgai kabinoje neužtrukau. Viliuosi, kad bus geriau, kad bus judėjimas į priekį, nebus stoviniavimas vietoje. Svarbiausia, kad Vilniui būtų geriau, kad Vilnius turėtų kuo didžiuotis, neatsiliktų tam tikrose miestų varžybose. Šiandien mes matome puikius pavyzdžius kaip stipriai šauna į priekį kiti miestai. Noriu, kad Vilnius turėtų savo išskirtinį veidą, savo privalumus, kurie jį išskirtų iš kitų miestų. Ir ne tik tai, kad Vilnius yra sostinė, bet, kad ir jo filosofija būtų įsimintina ir išskirtina ir, tikiuosi, kad taip ir atsitiks“, - sakė G. Nausėda.Pasak G. Nausėdos, jis visada yra už permainas. (...) permainos bus į gerąją pusę.Antrajame Savivaldos rinkimų ture merus renka 41 šalies savivaldybė, dėl postų varžosi 82 politikai.Merų rinkimų antrajame ture varžosi konkrečioje savivaldybėje daugiausiai balsų pirmajame ture surinkę kandidatai.Pakartotinis balsavimas vyksta šiose savivaldybėse: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pagėgių, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto, Visagino ir Zarasų rajono.Sekmadienį savo pilietinę poziciją galima išreikšti nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro.

Rinkimuose savo balsą atidavęs prezidentas Adamkus susirūpino rinkėjų aktyvumu: turime išsirinkti geriausią„Tikiuosi, kad bus energingas ir su naujomis idėjomis, – apie būsimą merą kalbėjo V. Adamkus. – Vilnius gali tikėtis visko geriausio.“Būsimam merui V. Adamkus palinkėjo ištvermės ir kūrybingumo.V. Adamkus teigė, kad nebuvo sunku apsispręsti, ką palaikyti antrajame ture. „Abu patyrę, abu buvo merai. Žinoma, yra tam tikri charakterių skirtumai ir veiklos būdų. Bet pažįstu abu ir sakyčiau, kad nebuvo sunku apsispręsti. Tikiuosi, mano sprendimas bus teisingas“, – teigė V. Adamkus.Rinkėjų apylinkėje, kai balsavo V. Adamkus, buvo nedaug, tad jis pats pasikvietė apylinkės pirmininką ir paklausė, ar žmonės aktyvūs. Pirmininko teigimu, iki vienuoliktos valandos ryto buvo balsavę vos trys šimtai penkiasdešimt žmonių, tai yra tik aštuoni procentai apylinkės rinkėjų.Vis dėlto, pirmininkas pridūrė, kad tikisi rinkėjų aktyvumo ir popiet.V. Adamkus pritarė ir paragino miestiečius balsuoti: „Turime išrinkti geriausią merą miestui. Vilnius to nusipelnė“.Antrajame ture V. Adamkus balsavo vienas. Vienas, be žmonos Almos, balsavo ir pirmajame ture.DELFI primena, kad sekmadienį 41-oje savivaldybėje vyksta antrasis rinkimų į merus turas. 19 savivaldybių merus išsirinko pirmojo turo metu.Balsuoti galima iki 20 val. vakaro, tuomet balsadėžės bus uždarytos ir bus suskaičiuoti rinkėjų balsai.Balsavimas antrojo turo metu vyksta ir didžiuosiuose miestuose: Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaunas jau pirmojo turo metu nusprendė, kad mero kėdėje lieka Visvaldas Matijošaitis.https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/valdas-adamkus-balsavo-meru-rinkimu-antrajame-ture.d?id=80632277

Policija gavo 36 pranešimus apie pažeidimus per savivaldos rinkimusPolicija skelbia per savivaldos rinkimų antrąjį turą iš viso gavusi 36 pranešimus apie galimus pažeidimus. Nuo trečiadienio iki sekmadienio ryto pradėti du ikiteisminiai tyrimai Utenos ir Šiaulių apskrityse, skelbia Policijos departamentas.Taip pat surašyti trys administracinių nusižengimų protokolai Vilniaus, Alytaus ir Tauragės apskrityse.Savivaldybių patalpose buvo galima balsuoti trečiadienį ir ketvirtadienį, balsavimas namuose vyksta penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoti gali neįgalieji, ligoniai, sunkios sveikatos būklės senjorai, jie prašymą turėjo pateikti iš anksto.Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas apylinkėse prasidėjo 7 ir baigsis 20 valandą. Antrojo turo renkant merus prireikė 41 savivaldybėje. Jame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai.19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites.

Antrajame merų rinkimų ture balsavo 11,52 proc. rinkėjųAntrajame merų rinkimų ture jau balsavo 11,52 proc. rinkėjų – kiek daugiau, nei prieš ketverius metus.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, sekmadienį iki 10 val. į apylinkes atėjo balsuoti 5,2 proc. rinkėjų, dar 6,31 proc. balsavo iš anksto.Prieš penkerius metus per antrąjį merų rinkimų turą iki 10 val. balsavo 10,13 proc. rinkėjų.Šių metų rinkimuose iki šiol aktyviausiai balsuota Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, čia savo valią atitinkamai pareiškė 27,19 proc. ir 26,25 proc. žmonių.Taip pat aktyviai balsavo Varėnos rajono (20,16 proc.), Zarasų rajono (20,27 proc.) ir Kupiškio (19,80) rajono gyventojai.Didžiuosiuose miestuose žmonės tradiciškai balsavo mažiau aktyviai. Vilniuje kol kas balsavo 8,34 proc., Klaipėdoje – 6,34 proc., Panevėžyje – 8,93 proc. rinkėjų.Balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyks iki 20 valandos.Antrasis rinkimų turas vyksta 41-oje savivaldybėje. 19 miestų ir rajonų merą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites, tuomet taip pat išrinkti savivaldybių tarybų nariai.Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė sakė, kad sekmadienį balsai turėtų būti suskaičiuoti greičiau nei kovo 3-iąją vykusiame balsavime.Policija sekmadienį paskelbė per savivaldos rinkimų antrąjį turą iš viso gavusi 36 pranešimus apie galimus pažeidimus. Nuo trečiadienio iki sekmadienio ryto pradėti du ikiteisminiai tyrimai Utenos ir Šiaulių apskrityse, administracinių nusižengimų protokolai surašyti Vilniaus, Alytaus ir Tauragės apskrityse.L. Matjošaitytė sakė, kad daugiausiai pranešimų apie pažeidimus gauta Alytaus, Tauragės ir Vilniaus apskrityse – atitinkamai po 17, šešis ir keturis.Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.

Tęsiasi šeštadienio naktį įsigaliojęs rinkimų agitacijos draudimasTęsiasi šeštadienį 1 val. nakties įsigaliojęs rinkimų agitacijos draudimas – draudžiama agituoti už kandidatuojančius į merus pakartotiniame merų rinkimų balsavime.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas draudžia rinkimų agitaciją iki jų pradžios likus 30 valandų ir rinkimų dieną, iki balsavimo pabaigos. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama nuo kovo 16 d. 1 val. nakties iki kovo 17 d. 20 val., išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui.Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių, išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija, negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa.Kadangi šiuo metu vyksta ir kitų rinkimų bei referendumų agitacija, vadovaujantis įstatymu, tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka jų agitacija yra draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos.Rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą.Vyriausioji rinkimų komisija primena, kad rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas užtraukia baudą.Sekmadienį iš anksto nebalsavę rinkėjai atiduoti savo balsus gali rinkimų apylinkėse, kurios atsidarė 7.00 val. ryto ir dirbs iki 20. 00 val. vakaro.Antrasis rinkimų turas vyksta 41 savivaldybėje, kuriose per pirmąjį balsavimą kovo 3-iąją nepavyko išrinkti merų. Tuomet tai padarė 19 savivaldybių rinkėjai.Merų rinkimų antrajame ture varžosi konkrečioje savivaldybėje daugiausiai balsų pirmajame ture surinkę kandidatai. Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.Agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatus.Iš viso per savivaldos rinkimus vietos politikai varžėsi dėl 1502 mandatų tarybose, iš jų – dėl 60 merų. Sekmadienį turėtų būti išrinktas 41-as.Savivaldos rinkimuose kandidatavo per 13 tūkst. politikų.

Anksti balsuoja dirbantiejiVilniaus S. Konarskio rinkimų apylinkės pirmininkė Monika Gasiliūnė BNS sakė, kad pirmieji balsuoti tradiciškai atėjo į bažnyčią besiruošiantys senyvo amžiaus bei sekmadienį dirbantys žmonės.Keli žmonės prie apylinkės durų laukė dar prieš 7 valandą.„Visi žino, kad tik 7 valandą durys atsiveria, tai kelios minutės po 7 valandos ir ateina. Nėra taip buvę, kad žmonės už durų lauktų atidarymo“, – teigė M. Gasiliūnė.Pasak jos, per šiuos rinkimus daugiau žmonių skambino domėtis, kaip atiduoti savo balsą.Kelios minutės po 7 valandos balsuoti atėjęs Juozas teigė iš karto po to vyksiantis į darbą.„Balsavau už tą, kurį pažįstu“, – BNS tvirtino pusamžis vyras, neatskleidęs savo pavardės.Į S. Konarskio rinkimų apylinkę taip pat atvyko Seimo narys, buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Jis sako balsavęs „už realius darbus“.„Nebuvo sunku pasirinkti“, – tvirtino politikas.Išankstiniame balsavime – 105 tūkst. žmoniųPer keturias išankstinio balsavimo dienas savo valią pareiškė 6,31 proc. rinkėjų – daugiau kaip 105,5 tūkst. gyventojų.Aktyviausiai iš anksto balsavo Ignalinos rajono ir Lazdijų rajono gyventojai, čia savo balsą atitinkamai atidavė 18,07 proc. ir 17,05 proc. rinkėjų.Žmonės taip pat aktyviai balsavo Varėnos rajone (13,42 proc.), Zarasų rajone (13,41 proc.) ir Kupiškio rajone (12,40 proc.).Didžiuosiuose miestuose rinkėjai tradiciškai buvo mažiau aktyvūs.Vilniuje iš anksto balsavo 3,41 proc., Klaipėdoje – 2,86 proc., Panevėžyje – 3,91 proc. rinkėjų.