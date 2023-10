Melagingų grasinimų bangos yra sulaukę ir ukrainiečiai: tai – Rusijos braižas

Per 2022 metų sausio mėnesį į įvairias Ukrainos įstaigas išsiųsta daugiau nei 1000 anoniminių pranešimų apie padėtas bombas.

„Buvo pranešta, kad bombos padėtos mokyklose, prekybos centruose, net Prezidentūroje“, – Delfi pasakojo „Defense Express“ ekspertas ir žurnalistas Ivanas Krychevskis.

„Tai buvo tiesiog siekis sukelti paniką visuomenėje, ypač atsižvelgiant į kontekstą, kad Rusijos pajėgos buvo sutelktos prie valstybės sienos, – pasakojo I. Krychesvskis. – Be to, tai trikdė teisėsaugos įstaigų darbą, pareigūnai buvo priversti gaišti laiką tirdami melagingus pranešimus apie bombas vietoje to, kad dirbtų savo pagrindinį darbą: kovotų su nusikalstamumu ir užtikrintų viešąją tvarką.“