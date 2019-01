Anot A. Zuoko, J. Meko sūnus Sebastianas Mekas informavo, kad šeima dar ketina įvertinti ir paties menininko paskutinę valią dėl jo laidojimo. „Jis bus kremuotas, tačiau laidoti nebus skubama. Jo sūnus sako, kad laidotuvės nusikels į pavasarį, kada bus geras, šiltas oras. Kaip ir kokios jos bus, kol kas yra svarstymai, diskusijos. Tikrai nereiškia, kad J. Mekas bus tik Lietuvoje, jis greičiausiai bus visur“, – BNS sakė A. Zuokas. Jis priminė ir J. Meko bičiulio, judėjimo „Fluxus“ įkūrėjo Jurgio Mačiūno netradicines laidotuves, kai jo pelenai buvo išpilti į Hadsono upę, įtekančią į Atlanto vandenyną – dalis upės vandens buvo išpilta Vilnelėje, simboliškai pažymint, kad menininkas ir jo idėjos yra ir Vilniuje. Pasak A. Zuoko, artimieji svarsto galimybę panašiai įamžinti ir J. Meko atminimą. J. Mekas mirė trečiadienio rytą savo namuose Niujorke, eidamas 97-uosius. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas yra vienas žinomiausių pasaulyje XX amžiaus lietuvių menininkų, geriausiai žinomas dėl savo kino eksperimentų, dar vadinamas avangardinio kino pradininku.

