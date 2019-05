Apie tai BNS informavo ministro atstovas spaudai Justas Jaskonis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kovo mėnesį nusprendė, kad A. Stanislovaitis privačių interesų deklaracijoje laiku nenurodė narystės medžiotojų klube „Girios“, taip pat sutuoktinės darbovietės bei sudarytų deklaruotinų sandorių.

„Aplinkos sektoriuje yra daug įsisenėjusių situacijų, susijusių su interesų konfliktais, tad, manau, skaidrumas yra svarbiausia. Priėmiau sprendimą skirti tarnybinę nuobaudą. Tuo labiau, A. Stanislovaitis yra ilgametis darbuotojas – turėjo jau žinoti, kad prievolė deklaruoti yra būtina“, – BNS perduotame komentare cituojamas K. Mažeika.

Saugomų teritorijų tarnybai A. Stanislovaitis vadovauja nuo 2015 metų.

Griežčiausia tarnybinė nuobauda yra atleidimas iš pareigų. Tokia nuobauda gali būti skirta už šiurkštų nusižengimą arba už kitą tarnybinį nusižengimą, jeigu prieš tai valstybės tarnautojas nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo gavęs griežtą papeikimą.

DELFI jau rašė, kad A. Stanislovaitis yra įtakingo ir elitiniu vadinamo medžiotojų klubo „Girios“ valdybos pirmininkas. Tačiau jis to nedeklaravo. Paaiškėjus šiam įstatymo pažeidimui, A. Stanislovaitį trauktis iš pareigų paragino ir premjeras Saulius Skvernelis. Jis DELFI yra sakęs, kad po tokio VTEK sprendimo VSTT vadovas toliau dirbti negali.

Tačiau A. Stanislovaitis pasitraukti iš pareigų nesiruošia išgirdęs ir aplinkos ministro K. Mažeikos išreikštą tokį pat pasiūlymą.

Buvęs ministras sprendimą priėmė paskutinėmis darbo dienomis

Portalo žurnalistams kilus įtarimų, kad klubo nariai galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų VTEK pradėjo tyrimą. Tačiau dar nesulaukus komisijos išvadų K. Navickas, prieš palikdamas ministro postą suskubo medžiotojų klubo valdybos pirmininką A. Stanslovaitį antrai kadencijai be konkurso paskirti vadovauti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai.

K. Navickas sužinojo, kad yra atleidžiamas gruodžio 3 d. O štai gruodžio 5-ąją pasirašo įsakymą, kuriuo antra vadovo kadencija patikima tam pačiam A. Stanislovaičiui.

Kalbant apie ministro įsakymo pasirašymą, vertėtų prisiminti dar vieną detalę. Baltijos aplinkos forumas, kurio dalininkas ir darbuotojas iki tapdamas aplinkos ministru buvo K. Navickas, CVPP duomenimis, yra laimėjęs VSTT skelbtą viešųjų pirkimų konkursą. Sutarties sudarymo data – 2014 m. rugsėjo 26 d. Galiojimo data – 2016 metų vasario 1 d. Paslaugų pirkimo sutarties pavadinimas – „50 vnt. rekomendacijų parengimas „Natura 2000" teritorijų gerai būklei palaikyti ir standartizuotos metologijos parengimas”. Sutarties vertė - 174,628,71 Eur.

Tiesa, reikia pažymėti, kad be Baltijos aplinkos forumo paslaugą kartu teikė ir Gamtos tyrimų centras. Be to, VSTT viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė DELFI informavo apie dar vieną VSTT ir Baltijos aplinkos forumo bendradarbiavimą.

„VSTT yra LIFE programos integruoto projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ partneris. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Aplinkos projektų valdymo agentūra. Kiti partneriai - Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“ ir VĮ „Druskininkų miškų urėdija“, - DELFI teigė D. Rakauskaitė.

Verta paminėti, kad projekte dalyvaujančių valstybinių parkų direkcijos yra pavaldžios Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai. O vienos iš projekto partnerių – Aplinkos projektų valdymo agentūros – vadovas Ignotas Šalavėjus, kaip ir A. Stanislovaitis, paskutinėmis K. Navicko darbo dienomis buvo paskirtas be konkurso antrai kadencijai vadovauti Aplinkos projektų valdymo agentūrai.