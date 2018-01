O patys medikai kol kas laukia esminių sistemos pokyčių su viltimi, kad politikams žengus svarbius žingsnius, pagerės ir jų darbo kokybė, ir pacientams teikiamos paslaugos.

Dalyvavo keturiese

Mitinge Vilniuje Kėdainių medikams atstovavo keturi gydytojai – du iš Kėdainių ligoninės, ir du – iš PSPC. Reabilitologė Raimonda Augienė, šeimos gydytojos Viltara Dūdienė bei Joana Kleivienė ir traumatologas Alfredas Hofmanas palaikė jaunuosius gydytojus rezidentus, kartu vildamiesi tvarių ir protingų sveikatos sistemos pertvarkų.

Nepaisant to, kad dieną prieš mitingą Seime vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje jaunieji gydytojai rezidentai sulaukė pažadų, vis dėlto jų teigimu – to negana. Juo labiau kad pokyčių reikia ne tik rezidentams, kurių atlyginimas kol kas yra vos didesnis nei minimumas, bet ir ilgamečiams gydytojams, sveikatos sistemoje dirbantiems ne vienerius metus.

Svarbiausia, jog mitingas nebuvo politinis, nors išvakarėse ir buvo pasigirdę tokių kaltinimų.

„Į mitingą atėjo ir kartu su medikais žygiavo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Seimo narys Darius Kaminskas, dar pora politikų, tačiau jiems pasisakyti nebuvo leista. Buvo griežtai išsakyta, kad mitingas yra nepolitinis ir kad medikų naudoti politiniams karmos taškams tikrai nebus galima, savo reitingus keltis būtų negarbinga. Taigi politikai tiesiog ėjo kartu, taip išreikšdami pritarimą medikams“, – pasakojo mitinge dalyvavusi R. Augienė.

Nori dirbti čia

Nors mitingą organizavo jaunieji medikai, palaikymo sulaukta buvo iš įvairiausių visuomenės grupių. Prisijungė ir pacientai, ir mokytojai, ir kiti su medicina nieko bendro neturintys žmonės.

„Šiuo atveju mitingo organizatoriai buvo jaunieji gydytojai, o mes juos palaikome. Jie yra mūsų ateitis, jie mus gydys – jeigu pasiliks. Jie mato, kokie esame mes ir nenori tokiais tapti. Jie mato, kad likę Lietuvos medikai yra pervargę, negalintys dirbti tokiomis sąlygomis.

Pirmiausia jaunieji gydytojai padėkojo tiems, kas dar dirba tokiomis sąlygomis, tiems, kas dar yra likę, kas dar neišvažiavo. Prašė, kad dar nevažiuotume, kad palauktume, gal pavyks kažką pakeisti, pagydyti pačios sveikatos sistemos sopulius.

Mitingo metu buvo dalinami lipdukai su užrašu „aš noriu dirbti čia“.

Mes norime dirbti čia, tik duokite mums tinkamas sąlygas, juk sveikata yra didžiausias turtas. Čia ne tik medikų problema, čia visos visuomenės bėda – juk jei nebus kvalifikuotų specialistų, dirbančių tinkamomis sąlygomis, turinčių galimybę teikti aukščiausios klasės paslaugas, visų pirma visuomenei bus blogai“, – kalbėjo gydytoja V. Dūdienė.

Nori teikti kokybiškas paslaugas

Pagrindinis žmonių, kurie medikų mitingo nepalaikė, argumentas – esą pirmiausia medikai turėtų teikti kokybiškas paslaugas, o tada jau reikalauti algos ir tinkamų sąlygų. Tačiau paprasta esmė – toli gražu ne viskas nuo mediko priklauso.

„Mitingo metu rezidentai drąsiai sakė, kokios yra pagrindinės bėdos. Štai, pavyzdžiui, medikas dirbdamas tikrai negalvoja, kas yra jo ministras, kokie žmonės valdžioje sėdi. Medikas mato pacientą ir nori jam paskirti geriausius vaistus, atlikti tyrimus dabar, o ne po kelių mėnesių, medikas negali sutikti su tuo, kai jam skyriaus vadovybė sako taupyti pinigus ir nedaryti visų tyrimų. Tiesiog yra apribojamos galimybės teikti kokybiškas paslaugas“, – pasakojo R. Augienė.

Be abejo, aukštos kokybės paslaugos reikalauja ir didelio žinių bagažo. Ir jis sukaupiamas ne tik per tuos dešimtį mokslo metų, per darbinę patirtį – medicina keičiasi ir tobulėja itin sparčiai, ir norint žengti koja kojon su visais pokyčiais, tektų išleisti nemažai pinigų. Tų, kurių medikams trūksta net elementariai buičiai.

„Socialiniuose tinkluose medikai dalinasi savo patirtimis – kaip norėjo nusipirkti laikrodį išsimokėtinai, ir negalėjo to padaryti, nes buvo pasakyta, kad mediko algos nepakanka. O medikas dirba trijuose darbuose, turi paskolą būstui – bet viskas, laikrodžio nebegalima gauti. Kita medikė dalinosi patirtimi, kad negalėjo įsigyti sofos – tiesiog bankas pasakė, kad pajamos yra nepakankamos“, – apie niūrią medikų kasdienybę kalbėjo R. Augienė.

„Mano asmeninė patirtis lygiai tokia pati. Negali sau leisti nusipirkti elementarios buities, nes neturi pakankamų pajamų. O ką daryti, kai stovi knygyne, matai knygą, kurios nori, ir negali jos nupirkti?

Mes norime tobulėti, mes nenorime sėdėti su senomis žiniomis ir skaityti senus rusiškus vadovėlius. Medicina tobulėja su kiekviena diena ir mums reikia žengti koja kojon, skaityti literatūrą, dalyvauti konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, tačiau toli gražu ne visada gali tą daryti! Mes norime už savo atlyginimą išgalėti nusipirkti bilietus ir susimokėti už dalyvavimą Europos ar pasauliniame kongrese, įgyti žinių, dalintis patirtimi. Lietuvoje vyksta kongresai – ne visada ir juos sau gali leisti, kai paskaičiuoji, kiek kainuoja kelionė, kiek kainuoja sertifikatas – negali net Lietuvoje į tas konferencijas nuvykti, ką jau apie užsienį kalbėti. Gėda net žmogui pasakyti...

O žmogus reikalauja aukštos paslaugų kokybės, jis tikisi to iš mūsų ir mes patys to norime, mes norime žengti koja kojon žengti su visu pasauliu.

Tai ką mes darome – internete naršome, ieškome informacijos, kažką atsisiunčiame. Tačiau tai mus, kaip specialistus, labai žeidžia.

Apskritai, medikų bendruomenė, ko gero, yra viena kantriausių. Kolegės sesutė į Norvegiją išvyko. Čia gaudavo 380 eurų, o ten gauna 4 000 eurų. Pas mus daktaras tiek negauna! Tai negi čia lyginti galima... Aišku, grįžti ji net neplanuoja“, – kalbėjo gydytojos.