Susitikimas vyks prieš šią savaitę Lietuvos medikų sąjūdžio rengiamą mitingą, tačiau Vyriausybės atstovai sako susitikimo su protesto akcija nesiejantys. „Ankstesniame susitikime premjeras įvardijo konkrečius Vyriausybės įsipareigojimus medikams ir dabar jis informuos, kaip tie įsipareigojimai vykdomi (...). Mes to visiškai nesiejame su artėjančiu mitingu“, – BNS sakė premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas. Lietuvos medikų sąjūdžio mitingas vyks ketvirtadienį prie Seimo. Jame numatoma įvardyti sveikatos apsaugos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos sąjūdis siūlo spręsti pirmiausia. Sveikatos apsaugos ministerija savo ruožtu pirmadienį rengia spaudos konferenciją, per kurią žada plačiau pristatyti planuojamas reformas sveikatos sektoriuje. Pažymima, kad bus pokyčių gerinant slaugos paslaugų prieinamumą, naujovių planuojama psichikos sveikatos, sveikos gyvensenos srityse ir kt.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.