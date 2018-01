Jie sako norintys atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į Lietuvos medikų emigraciją dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Sostinės savivaldybė yra išdavusi leidimą susirinkti iki 1 tūkst. akcijos dalyvių. Jie planuoja eiseną nuo Vilniaus katedros iki Vyriausybės, čia vyks mitingas. Mitingą organizuoja aktyvių Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentų grupė bei Lietuvos medikų sąjūdis, jo idėją palaiko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės Rezidentų taryba, Jaunųjų gydytojų asociacija. Šalies medikų atlyginimai vidutiniškai 20 proc. kils nuo gegužės, tuo metu vėlesniuose kursuose dar studijuojantiems gydytojams – rezidentams – algos 10 proc. kyla nuo sausio. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimu, jaunesniojo rezidento alga dėl to augs nuo 390,5 euro iki 463,75 euro, o vyresniojo rezidento alga – nuo 497 eurų iki 530 eurų. Rezidentai taip pat gauna stipendijas, kurios siekia apie 364 eurus. Opozicijos atstovai siūlė rezidentų algas kelti dar labiau, tačiau „valdantieji“ pasiūlymą atmetė, sakydami, kad tam nėra lėšų. Premjeras trečiadienį žurnalistams sakė, kad nepatenkinti valdančiųjų sprendimais yra tik dalis medikų. Jis taip pat pabrėžė, kad protesto akcijos rengėjų keliami klausimai nesprendžiami protestais. „Turime paradoksą, kad jeigu imtume nuo praeitų metų liepos 1 dienos iki gegužės 1 dienos Vyriausybė pakėlė ir numačiusi 28 proc. atlyginimų kėlimą. Akcija yra galimas nuomonės išreiškimas, bet mes matome ir kas šiandien vyksta viešojoje erdvėje – tai yra politinė akcija, politinis pareiškimas tam tikras, nemanau, kad šitie klausimai sprendžiasi aikštėse“, – Vyriausybėje žurnalistams trečiadienį teigė premjeras. Jis žadėjo, kad gydytojams rezidentams socialinės garantijos kitąmet galėtų didėti prijungiant prie darbo užmokesčio stipendijas, kad socialinės išmokos būtų skaičiuojamos nuo didesnės sumos. Be to, anot S. Skvernelio, svarstoma rezidentams suteikti daugiau galimybių vykdyti tiesiogines gydytojo funkcijas savarankiškai. Sveikatos apsaugos ministerija savo ruožtu pabrėžia ieškanti galimybių toliau kelti rezidentų algas, žadama, kad parlamente prie šio klausimo bus grįžta pavasario sesijoje. Gruodžio viduryje Vyriausybė ir dalis medikų bendruomenės susitarė dėl algų kėlimo 20 proc. nuo 2018 metų gegužės bei siekio, kad 2020 metais gydytojų vidutinis atlyginimas sudarytų tris vidutines algas, slaugytojų – pusantro vidutinio darbo užmokesčio. Medikų sąjūdžio lyderiai šio susitarimo nepasirašė reikalaudami, kad gydytojų algos būti didinamos nuo sausio 30 procentų.











