Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresnysis sinoptikas Vytautas Sakalauskas sakė, kad tokia temperatūra kai kuriose Lietuvos vietose bus penktadienio ir sekmadienio naktimis. Tai bus šalčiausios naktys Lietuvoje nuo pernai sausio, kai mėnesio pradžioje temperatūra kai kur buvo nukritusi iki 30 laipsnių šalčio. Pasak sinoptiko, penktadienio ir sekmadienio naktimis temperatūra šalyje daugiausiai laikysis 15 – 20 laipsnių šalčio. „Oras atkeliauja iš žemyno gilumos arba iš šiaurinių platumų. Todėl ir labai šalta“, – BNS teigė jis. Šalta bus ir kitomis šios savaitės naktimis, temperatūra nukris žemiau dešimties laipsnių šalčio. Dienomis bus šilčiau, tačiau visąlaik taip pat laikysis neigiama temperatūra. Panašūs orai laikysis iki vasario pabaigos. „Vieną dieną ar naktį truputėlį šilčiau, kitą vėl grįš tas šaltis. Tokie tikri, žiemiški orai“, – sakė V. Sakalauskas. Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė BNS teigė, kad siekiant vengti tiek bendro kūno atšalimo, tiek galūnių nušalimo lauke reikėtų būti kuo mažiau. Anot jos, šaltis ypač pavojingas mažiems vaikams ir senjorams. „Reikia kaloringo maisto, stiprių pusryčių išeinant iš namų, galvos apdangalas būtinai, batai turi nespausti kojų“, – sakė gydytoja. „Ant žmogaus kūno turi būti natūralus audinys, vilna ar medvilnė. Jokiu būdu ne sintetika, nes joje susikaupia drėgmė ir taip atiduodama šiluma“, – pridūrė ji. V. Pumputienė taip pat paragino neiti į lauką išgėrus alkoholio, nes sumažėjęs šalčio pojūtis gali paskatinti elgtis neatsargiai. „Alkoholis plečia kraujagysles, padidėja šilumos atidavimas. Jeigu žmogus parkrenta ant sniego ir lieka gulėti, jo kūnas lengvai gali pereiti į hipotermiją“, – kalbėjo medikė.











1113 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.