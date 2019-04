Vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis sako, kad iš Telšių atvežta mama buvo girta ir agresyvi, tačiau jie skubėjo gelbėti kūdikį ir mamą, tad iškart kažkam pranešti apie girtą gimdyvę nebuvo laiko. Kas dabar laukia mažylės?

„Buvo imtasi visų veiksmų, kad išgelbėtume mamą ir naujagimį. Po to pranešėme tarnyboms. Kol kas viskas tvarkosi, jei nebus kokių staigmenų, šiuo metu jos būklė gerėja. Mamos būklė pakankamai sunki, iš jos elgsenos, kiek suprantame, nelabai ji nori auginti vaiką“, – neslepia medikas.

Lietuvos medicinos istorijoje šis atvejis bene sudėtingiausias. Anot V. Janušonio, per stebuklą išgyvenusi mažylė vargu, ar augs be pasekmių. Kiek per 4 promilių girtumas net ir suaugusiam žmogui gali būti mirtinas.

„Genetiškai tiriame visus naujagimus, o šią naujagimę dar atidžiau žiūrime. Be abejonės, tas vadinamas naujagimio alkoholinis sindromas ateityje nepraeis be pasekmių. Be to, moteris, kaip mes galvojame, gėrė visą nėštumą, nebuvo ir pilnavertės mitybos, tad tiriamas naujagimis ir dėl kitų galimų ligų. Moteriai teikiama visokia pagalba – ir fizinė, ir psichologinė“, – sako V. Janušonis.

Anot ligoninės vyr. gydytojo, tiek mama, tiek kūdikis dar turės pabūti ligonėje. Kokia bus jų ateitis, kai pasveiks, jau spręs Vaikų teisių apsaugos tarnybos.

Antradienį į ligoninę jau ketina atvykti ir Klaipėdos bei Telšių vaikų teisių tarnybų atstovai, kurie ketina pasikalbėti su mama ir išsiaiškinti, ar ji pati galės ir norės auginti antrą savo vaiką.

„Kol kas renkama informacija, reikalinga nustatyti, koks yra grėsmės lygis, ar reikalinga pagalba šeimai, mamai. Yra atliekamos tam tikros procedūros, aiškinamasi, ar vaikui yra saugu būti toje aplinkoje. Moteris yra žinoma socialinėms tarnyboms (neaugina pirmagimio, jis auga globos namuose – DELFI patikslinimas), – DELFI sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovas spaudai Arūnas Malinovskis.

Moteris registruota Anykščių rajone, tačiau nuvyko į ligoninę Telšiuose, čia, kaip įtariama, svečiavosi pas savo motiną ir kartu girtavo.

Neatmetama, kad mergytei bus ieškoma laikinų ar nuolatinių globėjų, jei mama nepriims pagalbos ir nenorės auginti antrojo kūdikio.