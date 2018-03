Ketvirtadienį po pateikimo Seimas pritarė ministerijos parengtam Mecenavimo įstatymo projektui – už jį balsavo 56 parlamentarai, prieš – keturi, 32 susilaikė. Pagal projektą, nacionalinio mecenato vardą siūloma suteikti asmeniui, skyrusiam ne mažiau nei 1 mln. eurų dydžio paramą, savivaldybės mecenato vardą – skyrusiam ne mažiau nei 250 tūkst. eurų dydžio paramą. Jie turėtų paremti projektus, vykdomus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, kultūros ir jos paveldo, meno, mokslo, religijos, socialinės gerovės, sporto, švietimo ir visuomenės informavimo srityse. Pasak projektą pristačiusios kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, papildomų mokesčių lengvatų mecenatams nenumatoma, jiems galios jau veikiančios Labdaros ir paramos įstatyme numatytos lengvatos. Susiję straipsniai: Vytautas Kernagis. Valstietiška kultūra – mecenavimas tik nuo milijono eurų Mecenatystė – mada, savireklama ar asmenybės branda? „Mokesčių lengvatos nėra mecenavimo tikslas“, – pabrėžė ministrė. Pagal projektą, nacionaliniais arba savivaldybės mecenatais galėtų būti Lietuvos, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių, NATO valstybių narių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys. Kam suteikti mecenato vardą arba jį atimti, spręstų Mecenavimo taryba. Šis vardas galėtų būti suteiktas tik nepriekaištingos reputacijos asmeniui, kurio paremtas projektas pripažintas mecenuojamuoju. Numatoma, kad mecenatų vardai būtų įrašomi į Mecenatų knygą, ši būtų pildoma ir saugoma Valdovų rūmuose, o patiems mecenatams įteikiami specialūs ženklai – juvelyrinė segė. Mecenavimo įstatymo Lietuvoje nėra buvę. Projektą toliau svarstys Seimo komitetai.











