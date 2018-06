Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) penktadienį iš esmės pritarė ir patobulino Vyriausybės teiktą Šalpos pensijų įstatymo pakeitimo projektą. Numatoma, kad socialinio draudimo pensijų gavėjai, kurių gaunamų pensinio pobūdžio išmokų suma per mėnesį neviršija 95 proc. minimalių vartojimo poreikių dydžio, kuris šiuo metu siekia 245 eurus, turėtų teisę gauti pensijos priemoką. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis teigia, kad siūlymas yra skirtas kovai su skurdu. „Mūsų siūlomas sprendimas yra tiems, kurie turi teisę į pensiją – jie turi minimalų stažą iki būtinojo: nuo 15 iki 30 metų. Jie dirbo ir užsidirbo teisę į pensiją, tačiau ta pensija yra tokia minimali, kad mažesnė negu skurdo riba. Yra išrenkami tik tie, kurie neturi jokių kitų pajamų. (...) Tokių žmonių yra per 60 tūkst. senatvės pensininkų, atitinkamai yra ir šalpos gavėjų – iš viso 95 tūkstančiai. Priemoka prie pensijos nuo sausio vidutiniškai būtų apie 20 eurų“, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė L. Kukuraitis. SRDK penktadienį taip pat pritarė, kad šalpos pensijos dydis senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims siektų vieną šalpos pensijų bazę – 130 eurų. Minimalaus darbo stažo nesukaupę senatvės pensininkai, neturintys kitų pajamų, šiuo metu gauna 117 eurų, arba 0,9 bazės. Pasak Seimo kanceliarijos pranešimo, Šalpos pensijų įstatymo pakeitimams įgyvendinti 2019 metais iš valstybės biudžeto reikės apie 20 mln. eurų.

