Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta beveik 40 proc. 70-ies ir vyresnių gyventojų

80-ies ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje mažiausiai vieną skiepą gavo 38,9 proc. gyventojų, o 70–79 metų grupėje – 39,1 proc. gyventojų. Jaunesnių paskiepytų žmonių procentinė dalis yra gerokai mažesnė ir siekia kelis ar keliolika procentų.

Dviejose savivaldybėse – Neringos ir Birštono – paskiepyta penktadalis čia registruotų žmonių, atitinkamai 21 proc. ir 20,6 procento.

Greičiausiai skiepija ir mažiausiai 12 proc. gyventojų vakcinavo apie trečdalis – 19 – šalies savivaldybių.

Vangiausiai vakcinacija vyksta Šalčininkų rajone, ten iki šiol paskiepyta 5 proc. žmonių. Vos kiek daugiau, 5,9 proc. gyventojų, paskiepyta ir Visagine. Gyventojai vangiai vakcinuojami ir Vilniaus rajone – čia paskiepyti 7 proc. žmonių.

Tarp didmiesčių daugiausiai – 13,4 proc. – gyventojų vakcinos sulaukė Kaune. Alytuje paskiepyta 12,9 proc., Panevėžyje – 11,8 proc., Šiauliuose – 11,6 proc., Klaipėdoje – 10,6 proc., Vilniuje – 10,1 procento.

Per praėjusią savaitę nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio Lietuvoje per dieną pirmąja doze vidutiniškai vakcinuota 5,5 tūkst. žmonių per dieną. Tai daugiau nei praėjusią savaitę, kai vidurkis siekė 3,7 tūkst., tačiau nesiekia dar ankstesnės savaitės apimčių, kai pirmąja doze vakcinuota vidutiniškai 5,8 tūkst. žmonių per dieną.

Daugiausiai – 11,7 tūkst. – gavusiųjų pirmąjį skiepą šią savaitę buvo trečiadienį. Mažiausiai, dešimt, žmonių paskiepyta sekmadienį. Iš viso pirmuoju skiepu per savaitę paskiepytas 38 tūkst. 221 žmogus.

Iš viso šalyje šiuo metu pirmąja vakcinos doze paskiepyta 310,9 tūkst. žmonių arba 11 proc. gyventojų, abiem dozėmis – 143,4 tūkst. arba 5 proc. gyventojų. Lietuva yra gavusi 503,1 tūkst. vakcinos dozių, iš jų sunaudota 454,3 tūkstančio.