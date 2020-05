„(...) Taisyklėse yra daug gerų pakeitimų. Galite paklausti medžiotojų apie tuos pakeitimus ir jie pasakys, kad didžioji dalis klausimų yra logiški ir suprantami. Kad nebūtų diskusijų, atšaukiau visus pakeitimus ir turės būti apsispręsta dar kartą kitą savaitę vyksiančiame atvirame (Medžioklės tarybos – ELTA) posėdyje“, – ketvirtadienį Seime sakė K. Mažeika.

Ministras tikino, kad dėl šio sprendimo jam niekas nedarė įtakos ir spaudimo.

„Reikia dar kartą atsiprašyti už tai, kad pirminės neteisingos informacijos banga sukėlė tokį ažiotažą. Tikrai neturiu jokių interesų, niekas man nedarė įtakos ir prisiimu atsakomybę už sprendimus, kurie bus priimti ateityje“, – sakė K. Mažeika.

Jis taip pat teigė, kad Medžioklės tarybos posėdžiai vyko nuolat.

„Juose buvo diskutuojama ir sutarta, kad nebūtų kaitaliojami straipsniai ir punktai kaip buvo anksčiau – per pusę metų keliolika kartų įvairių smulkių pakeitimų, kur aplinkosaugininkai po to nežinodami padarydavo klaidų. Sutarta, kad taisyklės būtų keičiamos du kartus – prieš medžioklės sezoną ir po medžioklės sezono. To principo ir buvo laikomasi. Iki to laiko daugybė nuomonių, siūlymų yra siunčiama. Apie visa tai diskutuojama“, – sakė aplinkos ministras.

ELTA primena, kad „valstiečių“ partijai priklausantis K. Mažeika pastarąją savaitę pasirašė medžioklę miškuose lankais nuo 2022 m. įteisinantį įsakymą. Toks ministro sprendimas sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Ministro sprendimą sukritikavo ir premjeras Saulius Skvernelis, ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis.

Dėl šio įsakymo daug kritikos sulaukė ir aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė. Ketvirtadienį aplinkos ministro patarėjas Justas Jaskonis Eltai patvirtino, kad R. Vaitkevičiūtė traukiasi iš savo pareigų.