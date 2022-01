„Seimo nariai turėtų vengti net regimybės, kad gali būti kažkoks interesų konfliktas. Tai, žinoma, šiuo atveju reikėjo pasverti ir tai“, – ketvirtadienį paklausta apie A. Matulo balsavimą, sakė Seimo pirmininkė.

Trečiadienį Seimo SRK A. Matulo siūlymu pritarė, kad teisės aktas, kuriame numatyta ligoninių vadovų rotacija ir jų kadencijų apribojimas, būtų svarstomas kažkada vėliau.

Dėl to socialiniuose tinkluose kilo diskusijos. Svarstyta, ar taip nebandoma šio klausimo apskritai numarinti, be to, stebėtasi, kodėl komiteto pirmininkas nuo balsavimo nenusišalino.

„Yra sumaištis, jeigu tu priimtas į darbą neterminuotai kaip vadovas, tai tu dar galėsi dirbti penkerius metus, ar mes čia tokių tikslų siekiam? Kad tie vadovai, kurie dirba ilgai, dar penkerius metus dirbtų?“, – posėdyje klausė A. Matulas, pabrėžęs, kad padalinių vadovus surasti apskritai yra problema, o toks reguliavimas ją esą dar labiau pagilintų.

„Mano siūlymas daryti svarstyme pertrauką komitete. Susėdam vasario mėnesį, pasikviečiam ministeriją, pasikviečiam pataisų autorius, projekto autorius, sudėliojam, atsižvelgiam į teisės departamento pastabas. Įstatymas įsigalioja nuo liepos 1 dienos, arba gal nutarsime kartu kad vėliau, ir jokio strioko. (Kam – aut.) dabar neparuoštą ir nesiderintą projektą šiandien priimti?“, – kalbėjo A.Matulas.

Naujas reguliavimas tiesiogiai paveiktų jo sūnų, Karoliniškių poliklinikai šiuo metu vadovaujantį Vismantą Matulą.

A.Matulas: nusišalinti neturėjau

Tačiau pats Seimo narys nesutinka, kad turėjo nusišalinti šiuo klausimu.

A.Matulas Delfi ketvirtadienį sakė, jog jis tikrai nėra suinteresuotas ir nusišalinti balsuojant jam nereikėjo.

Parlamentaras aiškino, kad Etikos ir procedūrų komisija jau anksčiau yra išaiškinusi, jog interesų konfliktas būtų, jeigu Seimo narys balsuotų dėl konkrečios įstaigos.

„Bet jeigu, pavyzdžiui, žemdirbiai balsuoja už kažkokį įstatymo projektą, tai tikrai visi neturi nusišalinti ir nenusišalina. Toks Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimas yra, nes balsuojama už sistemą, bet ne už kažkokią įstaigą. Pagal išaiškinimą nusišalinti tikrai nereikia. Konkrečiai niekas šio asmens įstatymo projekte neliečia“, – pabrėžė Seimo narys.

A. Matulas pabrėžė, kad Seimas yra pritaręs dviem gydymo įstaigų vadovų kadencijoms, tad tai bus nustatyta. Tuo metu klausimas atidėtas dėl Teisės departamento pastabų.

J.Razma: visada geriau nesukelti abejonių

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnės pavaduotojas Jurgis Razma, Delfi paklaustas, ar neturėjo jo kolega nusišalinti nuo balsavimo, sakė: „Nesu etikos komisijoje, tokio verdikto negaliu pasakyti, bet, diplomatiškai, sakykime, yra pagrindo taip kelti klausimą“.

J. Razma sakė, kad klausimas vis dėl to nėra vienareikšmiškas.

„Matote, kai yra šiek tiek bendrumo kažkokį klausimą sprendžiant... Mes esame klausę, ar medžiotojai neturi nusišalinti, kai svarstomas Medžioklės įstatymas, buvo išaiškinimas, kad tai yra ne konkretaus medžioklės būrelio klausimas. Jei būtų sprendžiamas Karoliniškių poliklinikos klausimas, vienareikšmiškai turėtų nusišalinti, bet kai visos Lietuvos mastu sprendžiamas klausimas, tai nesiimu taip labai tiksliai pasakyti, ar neatsiranda interesų konfliktas, bet visada politikui yra geriau nesukelti abejonių ir geriau yra nusišalinti“, – kalbėjo konservatorius.