„Mes nesame turėję situacijos, kuomet per vieną dieną, kada pradedami rinkti rinkėjų parašai, vienas pretendentas į kandidatus surenka visą įstatyme nustatytą parašų skaičių, t.y. 20 tūkst. parašų. Per vakar dieną iki šiandien septintos ryto pasižiūrėjau - buvo pasirašę, parėmę pretendentus į kandidatus 63 tūkstančiai Lietuvos Respublikos piliečių. Jeigu mes palygintume su 2014-aisiais metais, kiek mes turėjome iš viso elektroniniu būdu paremtų pretendentų, tai jų buvo 49 tūkstančiai per visą laikotarpį, kuris truko daugiau nei vieną mėnesį. Tai iš tikrųjų elektroninis parėmimas ir susidomėjimas šia paslauga gerokai išaugęs“, - po susitikimo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu sakė L. Matjošaitytė.

L. Matjošaitytė primena, kad pretendentai į kandidatus renka parašus ir popieriniuose parašų rinkimo lapuose. Esą Vyriausioji rinkimų komisija jau gauna kreipimųsi dėl papildomų lapų išdavimo.

„Matyt, parašų rinkimas šioje kampanijoje sumuš visus rekordus, kokius tik esame matę“, - sakė L. Matjošaitytė.

Nepaisant sėkmingo elektroninių parašų rinkimo už kandidatus, perėjimo prie elektroninio balsavimo rinkimuose galimybę L. Matjošaitytė vertino atsargiai.

„Apie internetinį balsavimą Lietuvoje mes diskutuojame daugiau kaip dešimt metų. Tos diskusijos baigiasi diskusijomis ir prieš kiekvienus rinkimus vėl jos atsiranda. Vėl mes tada kreipiamės į specialistus, klausiame jų nuomonių. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Vakarų demokratines valstybes, pavyzdžiui, Vokietiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją - kurios iš jų turi internetinį balsavimą? Turbūt nerasime. Vienintelė artimiausia kaimynė - tai Estija, kuri turi internetinį balsavimą. Tačiau ar internetinis balsavimas sprendžia tas problemas, kurias mes tikimės išspręsti internetiniu balsavimu, t.y. aktyvumas ir galimybė daugiau balsuoti rinkėjams gyvenantiems užsienyje? Čia yra, matyt, didelis klausimas, reikėtų pasižiūrėti ir į tų pačių estų patirtį, ir į kitų valstybių patirtį“, - sakė L. Matjošaitytė.

Pasak jos, internetinio balsavimo negalime įvesti, kol nesame tikri dėl saugumo.

„Gyvename XXI amžiuje, turime daugybę pranešimų apie galimas kibernetines grėsmes, nedraugiškai nusiteikusias valstybes, atakas, taip kad saugumas turėtų būti pirmoje vietoje. Turime užtikrinti saugų procesą. Jeigu bus užtikrintas maksimalus skaidrumas, saugumas, tokiu atveju galime kalbėti apie internetinį balsavimą. Kol to negalime užtikrinti šimtu procentų, kol jaučiame, kad tos grėsmės gali būti ir jos gali paveikti visus procesus - manau, negali būti kalbos apie internetinį balsavimą“, - sakė L. Matjošaitytė .

Konservatorių kandidatė į prezidentus Ingrida Šimonytė antradienį per dieną surinko reikalingą parašų kiekį dalyvavimui rinkimuose. Ar tai kaip nors galėtų reikšti būsimą I. Šimonytės rezultatą ir rinkimuose, L. Matjošatytė komentuoti atsisakė.