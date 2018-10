Televizijos gautame laiške privačiai bendrovei T. Garasimavičius domisi, kas parduoda sklypus, parengtus vėjo energetikai plėtoti. Pats mero patarėjas nedetalizavo, kieno interesams atstovauja, bet tikina už tai negavęs jokio atlygio ir pats sklypų nesupirkinėjantis. „Manęs paprašė žmonės, sakė, kad aš sektorių vis vien gerai žinau energetikos, tai tiesiog aš žinau, kas tokius projektus galėjo sudėti pasiūlymui, išvystytus infrastruktūrinius – tų žmonių užklausiau“, – televizijai sakė T. Garasimavičius. T. Garasimavičius V. Matijošaičio patarėju tapo birželį, po to, kai kovo pabaigoje iš savo patarėjų komandos jį atleido S. Skvernelis. Premjeras tuomet nurodė, kad T. Garasimavičius prarado jo pasitikėjimą, bet dėl ko – nenurodė. Patarėjas BNS taip pat sakė nežinantis atleidimo priežasčių. Patarėjas viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nėra nurodęs ryšių su energetikos įmonėmis – tai kritikuoja už skaidrumą kovojantys nevyriausybininkai „Transparency international“.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.