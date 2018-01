„Jeigu aš pakeisčiau kokį nors savo sprendimą į vieną ar į kitą pusę, be abejo, kiekviena parama reikalinga. Lygiai tą patį ir aš galiu pasakyti, logiškai, matyt, nes įvardijamas kaip kandidatas ir Visvaldas Matijošaitis, tai aš tą patį galiu pasakyti – jeigu būtų, tai tikrai jis galėtų tikėtis ir mano paramos“, – paklaustas, ar priimtų Kauno mero paramą prezidento rinkimuose Žinių radijui sakė S. Skvernelis. Kol kas kaip potencialūs kandidatai įvardijami abu politikai, tačiau nė vienas nėra pasakęs, ar ruošiasi siekti prezidento posto. Pasak premjero, apie prezidento rinkimus su V. Matijošaičiu jie pasišneka tik juokais. „Mes pasijuokiame, pavadiname vienas kitą kokiu nors titulu, bet tai yra daugiau juoko forma ir aš tikrai nekalbėjau rimtai nė su vienu meru, nė su vienu kitu politiku apie 2019 metus, nes tai dar yra pakankamai toli“, – sakė S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Kokį žaidimą žaidžia Matijošaitis Matijošaitis apie prezidento rinkimus: padėsiu Skverneliui Jo teigimu, V. Matijošaitis nepatenka į jo gerų draugų, su kuriais bičiuliautųsi šeimomis, kategoriją, tačiau su Kauno meru juos vienija bendras pomėgis – krepšinis. Su V. Matijošaičiu premjeras teigia ryšį palaikantis ir kaip su svarbaus Lietuvoje miesto meru. V. Matijošaitis LRT radijui šią savaitę yra sakęs, kad palaikytų premjerą prezidento rinkimuose. „Tikrai padėčiau“, – paklaustas, ar padės S. Skverneliui, jeigu jis kandidatuos į prezidento postą, sakė Kauno meras. Portalo delfi.lt šią savaitę skelbtos rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausos duomenimis, jei prezidento rinkimai vyktų artimiausią savaitgalį, 15,6 proc. apklaustųjų balsuotų už ekonomistą Gitaną Nausėdą. Antroje ir trečioje vietoje liko premjeras Saulius Skvernelis, už kurį balsuotų 11,3 proc., ir Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, kurį palaikė 10,9 proc. apklaustųjų. Prezidento rinkimai vyks 2019 metais.

