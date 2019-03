Dėkodamas kadenciją baigiantiesiems Tarybos nariams, Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis sakė, kad per ketverius metus visi išmokome dirbti konstruktyviai, nedarant šou prieš televizijos kameras. „Už tai ir dėkoju. Kas iš politikų pasiliks naujai kadencijai, kas išeis, tačiau tikiu, kad su visais išlaikysime gerus santykius“, - sakė meras.

Po posėdžio naujienų agentūrai ELTA priminus tuoj po mero perrinkimo viešai nuskambėjusią V. Matijošaičio nuostatą dėl būsimų darbų ir sprendimų tartis su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovais, gal net pakviečiant juos į valdančiąją koaliciją, kurią, be jokios abejonės, sudarys 33 mandatus per rinkimus gavęs „Vieningas Kaunas“, meras paaiškino, kad jam reikia energingų žmonių, su geromis idėjomis, o ne diskusijų šou „prieštarauk“, ko iš opozicijos dažniausiai būdavo sulaukiama. „Žinoma, geriau būtų, kad visa Taryba dirbtų kaip viena komanda, bet taip nebus. Opozicijos šiek tiek lieka, - aštuoni žmonės, iš konservatorių. Miestui, aišku, būtų naudinga, jei išrinktieji nesielgtų arogantiškai, bet pas kai kuriuos, matyt, jau kraujyje yra nusiteikimas viską be atodairos kritikuoti. Bet jei aš kada nors taip pradėsiu daryti, pasakykit, - trauksiuos iš posto“, - kalbėjo V. Matijošaitis.

Jis negalėjo patvirtinti, kad jo komandoje išliks tie patys žmonės, kaip ir šią, darbą baigiančią kadenciją, tačiau bent dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus jau apsispręsta. Administracijai ir toliau vadovaus Vilius Paipalas, beje, rinkėjų valia išrinktas į Kauno miesto tarybą, kurios mandatą jam teks perduoti kitam „Vieningojo Kauno“ sąraše esančiam, tačiau į Tarybą nepatekusiam politikui. Ir dar Kauno miesto meras V. Matijošaitis žurnalistams sakė, kad Administracijos vadovų gretas numato papildyti puikiai iki šiol Savivaldybėje dirbančiais, atsakingais jaunais žmonėmis.