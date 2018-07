Tokią poziciją VTEK išplatino įvertinusi naujienų portalo 15min.lt skelbą informaciją, jog D. Matijošaitis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė tėvo dovanoto nekilnojamojo turto ir pinigų. VTEK pažymi, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato išimtį, jog deklaruoti 150 eurų viršijančių dovanų nebūtina, jei dovanos gautos iš artimų asmenų. „Tačiau VTEK atkreipė dėmesį į tai, jog savivaldybės tarybos narys D. Matijošaitis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodo jokių paskolos sudarymo sandorių, nors Valstybinei mokesčių inspekcijai yra deklaravęs duomenis apie pasiskolintas ir negrąžintas lėšas“, – pabrėžia VTEK. Susiję straipsniai: Kauno mero sūnus Dainius Matijošaitis laiku nedeklaravo dovanoto turto Dar aštuoni Matijošaičio patarėjai laiku nedeklaravo interesų Ar D.Matijošaitis, nedeklaravęs paskolų, nepažeidė įstatymo, VTEK pavedė ištirti Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai. Išvadas savivaldybės atstovai turės pateikti per mėnesį. VTEK akcentuoja, kad valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims privalu deklaruoti 3 tūkst. eurų viršijančius sandorius, 15min.lt skelbė, kad Kauno meras V. Matijošaitis deklaravo pernai padovanojęs nekilnojamojo turto už maždaug 596 tūkst. eurų ir 126 tūkst. eurų pinigais. Meras teigia, kad turto dovanojo savo sūnums, bet detalių nepateikė. Tuo metu D. Matijošaitis deklaracijoje apie praturtėjimą nenurodo. Remdamasis VMI duomenimis, naujienų portalas teigia, kad D. Matijošaitis per metus įgijo daugiau nei milijono vertės turto. Tarybos narys žadėjo deklaraciją atnaujinti praėjusią savaitę, kol kas to nepadarė.

