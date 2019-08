Masturbacijos spąstuose: tai blogas vaistas nuo „ėjimo į kairę“

Biblija taip pat moko, kad „lytiškumas tampa tikrai žmogiškas, kai teisingai įtraukiamas į vieno asmens santykį su kitu“.

Ir nors šeštasis Dievo įsakymas įvardytas vienu žodžiu – nesvetimauk, tačiau, remiantis bibliniu mokymu, jis apima visas nuodėmes skaistumui. Masturbacija – viena šių nuodėmių.

Vis dėlto, kaip reiktų žvelgti į masturbaciją ir kokios yra pagrindinės meilės kalbos? Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro programos „Pažink save“ koordinatorė Akvilė Petrauskienė teigia, kad nors vienareikšmiškai masturbaciją įvardyti nuodėme sunku, tačiau ir tikintys, ir netikintys žmonės turėtų to vengti net dėl kelių priežasčių.

Masturbacijos žala paaugliams

„Į šį klausimą tiesmukiškai atsakyti taip arba ne yra ganėtinai sudėtinga, nes kiekvienas žmogus sąvoką „nuodėmė“ supranta pakankamai skirtingai, – kalbėjo A. Petrauskienė. – Bet kiek bendraujame su moksleiviais, nes pačiai teko bendrauti su ne vienu vaikinu ar mergina, kurie priklausomi nuo pornografijos ir masturbacijos, visais atvejais tai veda prie skaudaus dalyko – savivertės stokos.“

Jos teigimu, jauni žmonės, kurie žiūri pornografiją ar renkasi masturbaciją kaip savęs patenkinimo būdą, sunkiau bendrauja su kitais žmonėmis. „O jei išsiugdo priklausomybė, jie pradeda justi, kad atitolsta nuo draugų, nes jiems pasidaro sunku paprastai bendrauti su žmonėmis“, – kalbėjo programos „Pažink save“ koordinatorė bei pridūrė, kad tokie žmonės prie kitų žmonių pradeda jaustis nejaukiai.

„Tai problema, kuri priverčia žmogų atitolti nuo kitų. Ir nors atrodo, kad jis per tokį būdą – masturbaciją ar pornografijos žiūrėjimą – stengiasi geriau pažinti kitą žmogų, nori pažinti, kaip parodyti savo meilę jam, deja, sulaukia visiškai priešingo rezultato“, – kalbėjo A. Petrauskienė.

Masturbacija santuokoje

Intymus bendravimas santuokoje, anot A. Petrauskienės, turėtų būti abipusis. Jos teigimu, masturbacija santuokoje taip pat yra žalinga.

„Kiek tenka bendrauti su poromis, pagrindinis dalykas, kurį išgirstame, kad kažkuriai iš pusių masturbuojantis, kita pusė dažniausiai jaučiasi įskaudinta per tą prizmę, kad jaučiasi negalinti duoti antrai pusei visko, ko ji nori, – paaiškino programos „Pažink save“ koordinatorė. – Tai dažnai tampa ir skyrybų, ir didesnių pykčių priežastimi vien dėl to, kad tai pasąmoningai signalizuoja kitai pusei, kad tu esi nepakankamai geras ir nepakankamai duodi savo mylimajam ar mylimajai.“

Arkivyskupijos šeimos centro atstovė teigia, kad, remiantis Bažnyčios mokymu, santuokoje reikia rodyti pagarbą ir meilę kitam žmogui. „Jei bet koks mūsų veiksmas skatina kito žmogaus nusivylimą ir kito žmogaus vertės menkinimą, tai iš karto prieštarauja meilės išraiškai, – kalbėjo A. Petrauskienė. – Ir ne tik pagal Bažnyčios mokymą, bet ir bendražmogiškai tai kenkia tarpusavio santykiui.“

Tai, pašnekovės teigimu, jokiais būdais nestiprina santykių. „Dažniausiai tai tampa konflikto pagrindu arba tiesiog nepasitenkinimo vienas kitu pagrindu“, – įvardijo A. Petrauskienė.

Masturbacija Biblijoje

Nors tiesaus draudimo masturbuotis Biblijoje nėra, tai išreiškiama kitais pamokymais. „Sąvoka „Skaistumas“ talpina keletą dalykų. Pirmiausia, tai kūno skaistumas, kad santuokoje lytiniai santykiai yra gėris, bet ne santuokoje jų reikėtų vengti dėl tos pačios priežasties – kad neskaudintume kito žmogaus, – kalbėjo A. Petrauskienė. – Dėl fizinio skaistumo išlieka ir dvasinis skaistumas, kuris kalba apie tai, kad žmogus turi rodyti pagarbą kito žmogaus kūnui ir bet koks romantinis elgesys turi būti su pagarba ir meile kitam žmogui. Masturbacija tam prieštarauja.“

Besimasturbuojantis žmogus nėra dvasiškai skaistus, teigia A. Petrauskienė.

Vaikų švietimas

Šeimos centro koordinatorė teigia, kad vaikams klausimai apie lytiškumą kyla labai anksti. Su programa pas moksleivius keliaujanti koordinatorė įvardijo, kad septintokams kalbėti apie lytiškumą gali būti net per vėlu.

„Jie turi labai daug klausimų, turi prisigaudę labai daug stereotipų ir dažnai negauna kokybiškos informacijos, – kalbėjo A. Petrauskienė. – Jaunam žmogui svarbu suteikti mokslu grįstą informaciją, kas vyksta su jo kūnu, nes dažnai pastebime, kad pokyčiai, vykstantys lytinio brendimo metu, lemia tai, kad jaunas žmogus nebepasitiki savimi, nėra patenkintas savo kūnu.“

A. Petrauskienės teigimu, savimi nepatenkinti jaunuoliai dėl abejonių ir pokyčių pradeda linkti į depresiją. „Vien per šiuos metus iš kelių šimtų vaikų, su kuriais bendravau, mažiausiai trys turėjo beviltiškų minčių vien dėl to, kad jaučiasi nelaimingi dėl savo kūno, savo išvaizdos ir to, kaip kiti žmonės juos priima“, – kalbėjo koordinatorė.

Ji įvardijo, kad dažnai blogą įtaką daro ir medijose pateikiama informacija.

Masturbacija nėra „vaistas“ nuo „ėjimo į kairę“

Ar galima pateisinti masturbaciją, jei poroje gyvenantiems asmenims tenka kurį laiką gyventi atskirai, o poreikiai niekur nedingsta?

„Žmogus nėra vedamas savo instinktų. Nėra taip, kad lytiniai santykiai yra kažkas tokio, be ko negalėtum išgyventi, todėl svarbu suprasti, kad santuokoje, sveikame santykyje, kuriame abi pusės viena kitą myli, visada išlaikys pagarbą. Lytiniai santykiai nėra sportas, kai turi mažiausiai kas antrą dieną pasportuoti, nes kitaip jausiesi blogai ar panašiai“, – teigė A. Petrauskienė.

Koordinatorė įvardijo, kad prisilietimas yra tik viena iš penkių meilės kalbų.

„Net žmonėms, esantiems tolėliau vienas nuo kito, lytinių santykių nebuvimas neturėtų sukelti kažko tokio, kad jiems trūksta meilės, kad jei nepasimasturbuos – jausis prastai“, – kalbėjo A. Petrauskienė, pridurdama, kad masturbacija neatstoja santykio ir buvimo su kitu žmogumi.

Penkios meilės kalbos

Prisilietimas – tik viena iš penkių meilės kalbų. Ir nors ji yra svarbi, nėra pati svarbiausia.

„Penkios meilės kalbos, tai laiko leidimas kartu, palaikantys ir patariantys žodžiai, prisilietimai, paslaugos ir dovanos, – kalbėjo A. Petrauskienė. – Įprastai asmuo turi vieną dominuojančią meilės kalbą, tačiau naudoja jas visas.“

Jos teigimu, poroje esantys asmenys dažnai turi skirtingas dominuojančias meilės kalbas. „Vienas žmogus supranta dovanas kaip meilės išraišką, kitas – laiko leidimą kartu, todėl, jei žmonės vienas kito gerai nepažįsta, gali kilti konfliktų vien dėl to, kad vienas kitam neparodė pakankamai tos meilės kalbos, kuria jie patys kalba“, – tvirtino koordinatorė.

Šeimos centro koordinatorės teigimu, poroje esantys asmenys turi pažinti ir įsiklausyti vienas į kitą.

„Meilė ateina iš to, kad žiūrėdamas į kitą žmogų nebežiūri tik savanaudiškai, stengiesi, kad ir kitam žmogui būtų geriau, nes kuo tam žmogui geriau, tuo ir pats geriau jautiesi, – tikino A. Petrauskienė. – tai gimsta iš vienas kito pažinimo, o ne panirimo į malonumus.“

Pašnekovės teigimu, ankstyvi lytiniai santykiai trukdo pažinti kitą žmogų.

Masturbacija kitose religijose

Islamas taip pat draudžia masturbaciją, tačiau yra išimčių. Vyrams masturbuotis leidžiama su dvejomis sąlygomis: jei neturi galimybių vesti arba baiminasi, kad nepasimasturbavęs gali būti neištikimas savo sutuoktinei.

Tiesa, prieš masturbuojantis, islamo dvasininkai pataria išbandyti gamtos stebėjimą ar net badavimą, kad būtų to išvengta ir mintys būtų nukreiptos kitur.

Moterims, kaip ir vyrams, taip pat draudžiama masturbuotis. Nors imamas Abdelbari Zemzami yra teigęs, kad našlėms, išsiskyrusioms ir toms, kurios jau prarado viltį kada nors pasimylėti su vyru, masturbuotis turėtų būti leidžiama.

Masturbaciją draudžia ir Judaizmas. Teigiama, kad vyrui, kuris tuo užsiima, turėtų būti net nukertama ranka.

Vedų mokymai taip pat nepalaiko masturbacijos. „Dažni sėklos netekimai per masturbaciją, lytinį aktą ir kontraceptines praktikas daro didelę žalą kūnui ir smegenims“, – teigiama vedose.

Psichologas: masturbacija yra gerai

Porų psichologas, konsultantas, lektorius Mykolas Truncė DELFI teigė, kad masturbacija santykiuose yra gerai.

„Vyras ir žmona, du skirtingi žmonės, gali turėti skirtingus libido. Jei vienas nori kasdien, kitas gali norėti kartą per mėnesį, tad kaip tuomet išgelbėti savo santykius? Galima save paglamonėti, gauti orgazmą ir nuimti įtampą, – teigė M. Truncė. – Lytinis potraukis yra beprotiškai stiprus ir nepasitenkinus tai gali pasireikšti kitose vietose. Tad tam, kad to nebūtų, kad nebūtų gadinami santykiai, mano nuomone, tai padeda žmonėms.“

M. Truncė pastebėjo, kad masturbacija gali būti ir „vaistas“ nuo „sukimo į kairę“. „Kitas būdas tenkinti savo seksualinę trauką – susirasti meilužę ar meilužį. Kas tada? Tada, anksčiau ar vėliau – skyrybos. Tai per brangi kaina“, – kalbėjo psichologas.

Tiesa, psichologas pritaria ir šeimos centro koordinatorės teiginiui, kad masturbacija gali trukdyti santykiams, nes vienas poroje gali jausti nusivylimą supratęs, kad nepatenkina savo antrosios pusės. „Gali taip būti, dėl to reikia su tuo dirbti, – teigė M. Truncė ir pridūrė, kad žmonėms trūksta žinių apie seksą. – Žmonės neturi elementarių žinių ir kartais prisidirba problemų.“

M. Truncė teigė, kad buvo susidūręs su moterimi, kuri augino du vaikus nuo dviejų skirtingų vyrų. „Klausiau jos, kodėl pati nepasiglamonėji savęs. Sakė, kad Dievas neleidžia. Bet jei Dievas neleidžia glamonėtis, kodėl gimdai vaikus nuo vedusių vyrų? Pasakė, kad Dievas neleidžia žudyti gyvybės. O Dievas leidžia su vedusiais vyrais susidėti? Irgi neleidžia. Mano nuomone, geriau paglamonėti save, nebūti prisirpusiai ir neištirpti, jei vyras prie tavęs artinasi“, – teigė M. Truncė.