„Mūsų Baltijos regionas yra patikimai ginamas“, – jis sakė naujienų agentūrai „Interfax“ Maskvoje vykstančio valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ suvažiavimo kuluaruose. Anksčiau Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad zenitiniai kompleksai S-400 buvo dislokuoti keliuose šalies regionuose, įskaitant šiaurės vakarinę Leningrado sritį. Ministerijos tinklalapyje paskelbtame pranešime sakoma, kad nuo penktadienio kompleksai S-400 pradeda „kovinį budėjimą saugant Rusijos Federacijos rytines ir vakarines sienas“ Vladivostoke Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir Zelenogorske Leningrado srityje. Didelio nuotolio raketos S-400 gali smogti lėktuvams iki 400 km spinduliu, taip pat 60 km spinduliu numušti balistinius taikinius, skriejančius iki 4,8 km per sekundę greičiu, keliasdešimties kilometrų aukštyje.











