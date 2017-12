Tai ji pareiškė atsakydama į prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu portalui 15min.lt, kad Lietuvos santykiai su Rusija galėtų keistis šiai atsisakius agresyvios politikos. „Jeigu tai ne žingsnis viešųjų ryšių prasme, o iš tikrųjų rimtas, apgalvotas sprendimas koreguoti savo tradicinę poziciją, tada mes tai vertinsime ne tiek pagal pareiškimus, kiek pagal realius darbus. Labai dažnai pareiškimai ir veiksmai tarpusavyje disonuoja“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova. Susiję straipsniai: Grybauskaitė ir Skvernelis sveikina su Kalėdomis Sėkmingais besibaigiančius metus laiko trečdalis gyventojų „Jūs priminėte apie tai, kad Lietuvos vadovė paskelbė apie būtinybę demonstruoti lankstumą. Mes ne prieš, jeigu D. Grybauskaitė jį pademonstruos“, – kalbėjo ji. Praėjusią savaitę paskelbtame interviu D. Grybauskaitė teigė, kad Lietuva požiūrį į Maskvą galėtų pakeisti šiai atsisakius okupuotų teritorijų Ukrainoje, agresyvios politikos Rytų Europoje bei kišimosi į demokratinius rinkimus. Šalies vadovė pabrėžė, kad keičiantis geopolitinei situacijai, Lietuva taip pat turi būti pasirengusi keisti poziciją Rusijos atžvilgiu neatsisakydama vertybių. Pasak prezidentės, su kaimynais „geriau bendrauti, prekiauti, negu kariauti“. Lietuva Europos Sąjungoje ir NATO yra viena iš griežčiausių Rusijos kritikių, o po Krymo aneksijos nepalaiko beveik jokių ryšių su Maskva.











