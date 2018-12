Tęsiantis dalies mokytojų streikams, ministerijos atstovai praėjusią savaitę pristatė naują algoritmą pedagogų algoms apskaičiuoti. Jis iki antradienio derintas su profsąjungų atstovais. Mokytojų atstovai teigia, kad rugsėjį įvestas modelis yra pernelyg sudėtingas ir kai kuriose vietose neskaidrus, pavyzdžiui, už pasirengimą pamokoms numatant galimybę pedagogams mokėti skirtingai. Streikuojanti Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjunga taip pat reikalauja penktadaliu didinti mokytojų atlyginimų koeficientus, dėl to gali būti sprendžiama Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje. Dalis Lietuvos pedagogų streikuoja ilgiau nei mėnesį, bet pastaruoju metu protestuojančių mokytojų skaičius smarkiai sumažėjo, rodo Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys. Pirminiais duomenimis, antradienį streikuos apie 200 pedagogų iš 32 ugdymo įstaigų. Dar prieš penkias dienas Lietuvoje streikavo 540 mokytojai, o gruodžio pradžioje protestavo beveik 1,4 tūkst. pedagogų.

