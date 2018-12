Profsąjungos sako, kad modelis yra pernelyg sudėtingas ir kai kuriose vietose neskaidrus, pavyzdžiui, už pasiruošimą pamokoms numatant galimybę mokytojams mokėti skirtingai. Ministras pripažįsta, kad etatinio apmokėjimo modelyje yra klaidų ir žada jas taisyti. Jis taip pat su pedagogais turėtų aptarti auditų švietimo sistemoje planą, kuriuos atlikus R. Masiulis tikisi rasti papildomų lėšų streikuojančios Andriaus Navicko profesinės sąjungos iškeltiems reikalavimams finansuoti. Laikinasis švietimo ministras tvirtina nesikalbantis apie A. Navicko reikalavimus, nes neturi tam įgaliojimų, Seimui šią savaitę jau priėmus kitų metų valstybės biudžetą. Be kitų dalykų, profsąjunga reikalauja penktadaliu didinti mokytojų atlyginimų koeficientus. Dalis Lietuvos pedagogų streikuoja penktą savaitę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.