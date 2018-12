Ši grupė sudaryta iš profesinių sąjungų, mokyklų vadovų, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vyriausybės atstovų. Darbo grupė rengs siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, tobulinimo, BNS sakė R. Masiulio atstovė spaudai Vytautė Šmaižytė. Pasak jos, prireikus planuojama pasitelkti nepriklausomus ekspertus, valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus. Trys pedagogų profesinės sąjungos bei švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė praėjusį antradienį pasirašė protokolą, kaip tobulinti etatinį mokytojų apmokėjimo modelį, tačiau streikuojanti Andriaus Navicko profsąjunga jam nepritarė. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, antradienį streikuos apie 950 mokytojų, keliasdešimt jų beveik dvi savaites praleido ministerijos patalpose. Tuo metu streikuojanti profsąjunga nurodo, kad streikuojančių mokyklų sąrašas šią savaitę dar prasiplės keliom dešimtim ugdymo įstaigų. Seimas pirmadienį ėmėsi svarstyti prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytas pataisas dėl etatinio apmokėjimo sistemos tobulinimo, tačiau dalis profsąjungų sako, kad jų nepakanka. A. Navicko profsąjungos pedagogų streikas tęsiasi penktą savaitę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.