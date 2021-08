Sužalota per 10 pareigūnų

26 protestuotojai buvo sulaikyti atliekant ikiteisminį tyrimą dėl riaušių. Policijos duomenimis, asmenys tyčia pažeidė viešąją tvarką, žalojo pareigūnus.

„Turiu pasakyti, kad nukentėjo šiam momentui apie 10 policijos pareigūnų, VST pareigūnai“, – pridūrė jis.

Tačiau, pasak S. Gago, šie skaičiai gali būti didesni, nes kai kurie pareigūnai į medikus kreipėsi paryčiais, baigę tarnybą.

Viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardas Pocius Delfi rytą patikslino, kad į ligoninę paguldyti trys pareigūnai: vienas kontūzytas sprogimo, antram sprogstamasis paketas sulaužė kojas, trečiam kojos sulaužytos akmenimis.

Per riaušes prie Seimo suniokoti aštuoni Viešojo saugumo tarnybos automobiliai

Viešojo saugumo tarnyba antradienį prie Seimo patyrė ir materialinių nuostolių: suniokoti aštuoni automobiliai.

Išdaužyti langai, apgadintos skardos. Sugadintas autobusas „Isuzu“, du „VW Amarok“, trys „VW Transporter“, vienas „VW Crafter“, ir vienas „Toyota Proace“.

Be to, per riaušes sugadinta viena dujokaukė ir keturi skydai.

„Tai buvo masinis įstatymų pažeidimas. Ir Susirinkimų įstatymo pažeidimas, ir pareigūnų nurodymų neklausimas. Ir tiesa sakant, net baigiant tokiomis detalėmis, jog vakar dieną ir vakare savivaldybės pareigūnai užfiksavo apie 200 parkavimo taisyklių pažeidimų – arba nesumokėta, arba rezervuotose vietose, net neįgaliųjų vietose pastatyta. Žmonėms nusispjauti į taisykles ir tai pavojinga“, - trečiadienį sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Pranešama, kad ir trečiadienio rytą prie Vyriausybės rūmų galima pamatyti patruliuojančių pareigūnų.

Būtent šiandien popiet Vyriausybėje ministrų kabinetas turėtų priimti sprendimą dėl ribojimų Galimybių paso neturintiems asmenims. Apie tai, kad trečiadienį protesto dalyviai rinksis prie Vyriausybės kalbėta ir antradienį, užblokavus Seimo vartus.

Po riaušių policija saugo Seimo prieigas, Vyriausybė aptverta metaline tvorele

Po vėlų antradienio vakarą kilusių riaušių prie Seimo policijos pareigūnai trečiadienio rytą tebesaugojo parlamento prieigas.

Pastatas atitvertas maždaug 75 metrų perimetru „Stop“ juosta. Automobilius, sukančius į A. Tumėno gatvę, kuri antradienio vakarą buvo užblokuota, pareigūnai stabdo ir klausia, kokiu tikslu vykstama.

Trečiadienio rytą užtvertas ir priėjimas prie Vyriausybės rūmų Vilniuje. Ji aptverta metaline tvorele ir „Stop“ juosta. Čia taip pat budi policijos ekipažai.

Trečiadienį Vyriausybė ketina spręsti dėl naujų ribojimų imuniteto nuo COVID-19 neturintiems asmenims.

Delfi pateikia antradienio įvykių prie Seimo chronologiją.

Prasidėjo su būgnais, dūmais ir plakatais

Apie 9 ryto prie Seimo jau būriavosi tūkstantinė minia. Protesto organizatorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė buvo prašiusi leidimo tūkstančio asmenų protestui. Visgi, dieną prieš patį renginį, leidimas buvo koreguotas – padidintas iki 5 tūkstančių asmenų.

Panašų dalyvių skaičių liudija ir policijos turimi duomenys.

Mušdami būgnus, pūsdami dūdas, mojuodami plakatais ir rėkdami protesto dalyviai siekė atkreipti į neeilinę Seimo sesiją susirinkusių parlamentarų dėmesį.

O prie scenos, visai šalia Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos stovėjo stilizuotos kartuvės – „vieta Lietuvos išdavikams“. Visai šalia ir spygliuotos vielos tvora, nukabinta Dovydo žvaigždėmis. Šios ir kitokios Holokausto atributikos naudojimas buvo pasmerktas.



Tačiau valdančiųjų pirmoje dienos pusėje protesto dalyviams sulaukti nepavyko. Tačiau vis sulaukdavo opozicijos atstovų dėmesio – ant scenos kalbėti lipo Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspkaskichas (jis, anot protesto organizatorės A. G. Astrauskaitės, finansavo scenos nuomą ir renginio įgarsinimą), Mindaugas Puidokas ir Aidas Gedvilas.

Taip pat ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai Dainius Kepenis ir Valius Ąžuolas. Kas kelias valandas į sceną lipo ir Seimo Regionų frakcijos narys Petras Gražulis.

Renginio organizatorė ir leidimą protestui gavusi A. G. Astrauskaitė nuo scenos ne kartą perdavė policijos pareigūnų ar Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos prašymus ir reikalavimus – padaryti praėjimą ant bibliotekos laiptų, protestuotojams atsitraukti 75 metrus nuo parlamento.

Vienam iš renginio dalyvių, panašu, paleistų dūmų Seimo pusėn nepakako.

Žemaitis lipo ant scenos ir ragino visiems draugiškai apjuosti rankomis Seimą. Šiuos jo žodžius greitai nutraukė A. G. Astrauskaitė, ji priminė, jog būtina išlaikyti atstumą nuo Seimo, o jeigu protestuotojai jos nepaklausys – jai grės tūkstantinės baudos.

Nors leidimas protestui buvo išduotas iki 17 valandos vakaro, apie 15.30 val. renginį oficialiai užbaigė A. G. Astrauskaitė.

Ji padėkojo susirinkusiems, padėjusiems organizuoti ir pranešė, jog nuo šios minutės atsakomybė jau ne jos rankose, ji nebėra atsakinga už renginį.

Iš karto po to ant scenos vėl užlipo jau anksčia rankomis Seimą apjuosti siūlęs vyras. Tai ir buvo padaryta.

Seimo apjuosimas

Apie 16 valandą Nepriklausomybės aikštėje likę protestuotojai nusprendė rankomis apjuosti Seimą ir pranešti posėdyje vis dar dalyvaujantiems parlamentarams, jog protestas nesibaigė.

Prie įėjimų į parlamentą jau tada buvo išsirikiavusi policija, ji neprileido rankomis susikibusių ir skanduojančių protestuotojų arti.

Būtent išėjimai iš parlamento ir inspiravo protestuotojus palaukti valdančiųjų. Didžiausia minia – tikėtina, apie kelis tūkstančius asmenų, susirinko prie įvažiavimo į Seimo teritoriją iš Antano Tumėno gatvės pusės.

Šūkiais „bailiai“ ir „žiurkės, lauk“ protesto dalyviai į kiemą pasikalbėti bandė pasikviesti valdančiosios koalicijos atstovus.

Po 17 valandos, kai baigėsi oficialus protesto laikas, į prie Seimo susirinkusius žmones kreipėsi ir policijos pareigūnas, jis prašė visų kreiptis į savivaldybę ir prašyti leidimo protestui.

„Taip, jūs turite teisę kreiptis į savivaldybę. Bet yra vienas niuansas – jūs tą galite daryti 75 metrus nuo Seimo, kada yra susirinkimai, tokie yra įstatymai“, – susirinkusiai miniai sakė prie Seimo vartų stovintis policijos pareigūnas.

Šie jo žodžiai buvo palydėti kritikos šūksniais. „Fašistai“, „Seimą lauk“ – skandavo protestuotojai.

Maždaug tada ir buvo pareikšta, jog prie Seimo susirinkę protesto dalyviai niekur nesitrauks ir lauks tol, kol reikės.



Seimo užblokavimas

Dėl antradienį prie Seimo rūmų vykusio mitingo sustiprinta apsauga parlamento rūmuose, dešimtys protesto dalyvių vaikštinėjo po parlamentą, pavakary buvo užblokuoti vidinio kiemo vartai prie antrųjų rūmų.

Parlamentarai iš tolo stebėjo prie vartų susirinkusią minią, suprasdami, jog išvažiuoti iš Seimo teritorijos gali būti sudėtinga.

Protesto dalyviai budėjo prie visų Seimo išėjimų.

Protestuotojai blokavo išėjimus tiek iš trečiųjų, tiek antrųjų Seimo rūmų. Pirmieji parlamentarai, palikę patalpas vos pasibaigus neeiliniam Seimo posėdžiui, išėjo iš pastato. Kita dalis politikų liko viduje.



Iš Seimo bandęs išeiti konservatorius Laurynas Kasčiūnas buvo apsuptas ir aprėktas minios. Seimo narys iš pradžių su minia bandė kalbėtis, žmonės jį apsupo, vėliau jam buvo neleista išvažiuoti.

Į kitą konservatorių Sergejų Jovaišą vienas protestuotojų metė vėliavos kotą, tačiau nepataikė, teigia liudininkai. Jo automobilis buvo apipiltas jogurtu.

Seimo narys, konservatorius Paulius Saudargas, išėjęs iš Seimo rūmų, net kelis kartus stojo prie mitinguotojų grupelių ir atsakinėjo į jų klausimus. Politikui bandant nueiti, protesto dalyviai tiesiog sekė paskui ir neleido to daryti.

Įtampa augo, o tada šalia Seimo buvo užpultas ir apstumdytas LRT žurnalistas bei operatorius, policija po kurio laiko žmones „ramino“ ašarinėmis dujomis. Minia šį veiksmą lydėjo šūksniais „gėda“. Protestuotojai nuo dujų ėmė kosėti. Protestuotojai buvo užpuolę kelis pareigūnus, trenkė jiems lazdomis.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį feisbuke pasmerkė tokius veiksmus.

„Demokratija nėra anarchija. Taip, piliečiai gali protestuoti ir reikšti savo nuomonę. Taip, politikai neturėtų kabinti piliečiams etikečių, o argumentuoti ir aiškinti savo sprendimus, net jei tai atima daug laiko, energijos, o kartais net gali atrodyti beviltiška. Tačiau demokratija nėra anarchija. Žodžio laisvė nėra laisvė įžeidinėti, o protesto laisvė nėra smurto laisvė“, – feisbuke antradienio vakarą parašė valstybės vadovas.

Prezidento teigimu, Lietuvai susiduriant su didžiuliais iššūkiais, pyktis, susiskaldymas yra tai, kas silpnina valstybę labai atsakingu metu.

„Nepateisinu Seimo užblokavimo. Kviečiu sudaryti sąlygas civilizuotai išeiti iš Seimo“, – rašė G. Nausėda.



Susirėmimas

Apie 21 valandą vakaro prie Seimo atsirado ir riaušių policija, skydų pagalba jie nustūmė dalį protestuotojų ir galėjo patekti į Seimo teritoriją.

Vilniaus policijos atstovė spaudai informavo, kad buvo sužalotas vienas policijos pareigūnas. Į įvykio vietą skubiai iškviesti medikai. Prie Seimo vienu metu buvo mažiausiai trys medikų brigados.

Pranešama, kad medikų pagalbos prireikė ir kelioms moteris mitinguotojoms. Sužeistas buvo ir policininkas, jam buvo sužeista akis. Tai galimai įvyko protestuotojams mėtant akmenis ir kitus įvairius daiktus.

Praleidus greitosios automobilį protestuotojai vėl atsistojo arčiau išsirikiavusios policijos pareigūnų.

Jie ir toliau prašo, kad būtų leidžiami į Seimo vidų. Žmonių mažėja, policija po truputį didina perimetrą. Prie Seimo atvyko ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų pajėgos.

21.40 val. prie Seimo atvykusias papildomas policijos pajėgas protestuotojai pasitiko susikabinę rankomis ir neleisdami jiems pravažiuoti toliau. Kiek vėliau jie visi iškėlė rankas į viršų prieš policijos pareigūnų automobilius. Jie skanduoja „gėda“. Žmonės klaupėsi ant žemės prieš policijos pareigūnų automobilį. Policija mitingo dalyvių prašė patraukti vaikus.

Pareigūnams pavyko nuo kelio patraukti dalį protestuojančių, tačiau įtampa ir toliau augo – po 22 valandos vakaro prie Seimo atvyko vandens patrankos, policijos pareigūnams pradėjus vėl naudoti ašarines dujas, į pareigūnus skriejo akmenys nuo šalia esančios stovėjimo aikštelės grindinio.

Prieš vidurnaktį situacija vėl kartojasi. Nuo parlamento žmonėms nesitraukiant, juos nuo kelio stūmė policijos pareigūnų su skydais.

Žmonės į juos mėto butelius, akmenis.

Prieš protestuotojus naudojamos ašarinės dujos.

Vėlai vakare prie kolegų, tamdančių mitingo dalyvius, prisijungė dar gausesnės pareigūnų pajėgos. Protestuotojai juos pasitiko švilpimu ir šūkiais. Į parlamento rūmus atvyko trys šarvuoti automobiliai, naudojami VST specialiojo dalinio ORKA. Delfi duomenimis, dar viena pareigūnė buvo sužalota akmeniui atskriejus į galvą.

Autobusui, kuris bandė išvažiuoti iš Seimo teritorijos, akmenimis buvo išdaužti langai. Nėra aišku, kas sėdėjo autobuso viduje.

Apie 1 valandą nakties vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė žiniasklaidai pranešė, jog 5 ar 6 asmenys buvo sulaikyti.

Trečiadienio rytą pranešta, jog dėl antradienio vakarą vykusių riaušių prie Seimo rūmų sulaikyti 26 asmenys.

Susirėmimas baigėsi protestuojančiai pusei panaudojus sprogmenį.

Sprogimo garsas buvo girdėti už kelių kilometrų. Vietoje dirbantys pareigūnai BNS patvirtino, kad sprogmenį panaudojo ne jie.

Riaušių policija apie 2 val. nakties baigė išsklaidyti nuo Seimo nesitraukusius protesto akcijos dalyvius. Jie išvaikyti pareigūnams su skydais pamažu judant į priekį ir naudojant ašarines dujas.

Po kurio laiko dar kartą panaudojus ašarines dujas, protestuotojai išsilakstė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla antradienio vakarą pranešė, kad policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl riaušių organizavimo prie Seimo rūmų Vilniuje.

„Mes nuo pat ryto fiksavome, kai ką dokumentavome, tai tikrai turbūt nuo rytojaus ryto prasidės kita fazė, tai yra identifikuoti galimus pažeidimus ir aš net neabejoju, kad turbūt gausime ir pareiškimų, nes mes žinome, kad buvo apspardyti ir apstumdyti Seimo nariai ir kiti asmenys, žurnalistai, todėl manau, kad prie šios dienos įvykių dar tikrai teks padirbėti“, – tvirtino R. Požėla.

Jo teigimu, pažeidėjams gali būti pritaikyta ir administracinė, ir baudžiamoji atsakomybės.