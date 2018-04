„Jau nusišalinau. Pateikiau prašymą nusišalinti. Iš viso nedalyvausiu procese“, – BNS ketvirtadienį Seime teigė iki vasaros savo pareigas dar eisiantis ministras. „Prašymą pateikiau prieš man dar atsistatydinant. Prieš savaitę tikrai“, – pridūrė B. Markauskas. Jis pastaruoju metu sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių ir trečiadienį po pokalbio su premjeru pranešė, kad traukiasi iš pareigų. Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis yra pranešęs, kad sprendimą atleisti B. Markauską prezidentei pateiks kitą savaitę, nurodydamas ir jo atleidimo datą. Premjeras norėtų, kad B. Markauskas dirbtų iki birželio 1-osios. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atsakydama į konservatorių paklausimą, antradienį nurodė, kad B. Markausko ar jo motinos ūkininkės Sofijos Markauskienės veikloje nėra nustatyta nusikalstamos veikos požymių, tačiau galėjo būti neteisingai deklaruoti pasėliai siekiant gauti ES išmokas. Ministro šeimos deklaravimo aplinkybes dar tiria Nacionalinė mokėjimo agentūra, kuri vertinimą žada pateikti gegužės pradžioje. B. Markauskas kritikos sulaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigia turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Naują NMA vadovą tikimasi paskirti gegužę. NMA vadovu siekia tapti 17 kandidatų, pats konkursas, Žemės ūkio ministerijos duomenimis, turėtų įvykti iki gegužės 7 dienos. Ministerija naujo tarnybos vadovo ieško, nes žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sausį atleido teisėsaugos tyrime figūruojantį Eriką Bėrontą, kurį vadovauti NMA antrai kadencijai pats B. Markauskas buvo paskyręs sausio pradžioje, nepaisant fakto, kad E. Bėrontas buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas teisėsaugos tyrime dėl beveik 4 mln. eurų ES lėšų iššvaistymo. B. Markausko sprendimas paskirti E. Bėrontą sulaukė šalies vadovų kritikos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.