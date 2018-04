„Aš pripažinau, kad tai buvo netyčinė klaida, ar tai yra pagrindas mano atsistatydinimui – jei taip pažiūrėjus Lietuvoj situaciją, šimtas tūkstančių pareiškėjų turėtų panašią problemą“, – pirmadienį LRT televizijos laidoje „Dėmesio centre“ sakė ministras. Kartu jis tvirtino, kad gauti išmokas už žemę, dirbamą be savininko sutikimo, „nėra nusikalstama“, taip pat svarstė, pats ir patys savininkai tokiu atveju dar turėtų būti dėkingi, nes žemė prižiūrima. „Ir tai nėra nusikalstama, nes aš, ko gero, išleidau, ne aš, šeima mano, išleido daugiau įdirbdama tą žemę, nei yra Europos Sąjungos (parama), jūs paskaičiuokit, kiek kainuoja, išarti, pasėti, nukulti“, – aiškino ministras. Susiję straipsniai: Markauskas: aš jau išsprendžiau tą kaltę, bent jau finansinę Grybauskaitė: abejonės dėl Markausko veiklos kompromituoja visos Vyriausybės reputaciją „Būna daugeliu atvejų, kai žmogus sutinka, kad jo žemė būtų dirbama ir be nuomos mokesčio, nes jo žemė prižiūrima, sutvarkoma, jam nereikia mokėti baudų“, – kalbėjo B. Markauskas. Į pastabas, kad žemę dirbo be savininko sutikimo, nes nėra nei nuomos, nei panaudos sutarties, ministras teigė, kad sutartys būna ir žodinės, o ir savininkui jis atlygins, kiek „antstoliai paskaičiuos“. „Ir tam žmogui būtų atlyginta, aš manau, ir atlyginsiu, antstoliai paskaičiuos, kiek jam turi būti sumokėta nuomos mokesčio“, – aiškino B. Markauskas. Naujienų portalas 15min.lt praėjusią savaitę pranešė, jog B. Markausko motina Sofija Markauskienė 5–6 metus keliais sklypais naudojasi be savininkų leidimo. Vienas žemės savininkų teigė pats mokantis žemės mokestį ir nėra suteikęs leidimo ministro šeimai ūkininkauti jo žemėje. Tuo metu, pasak 15min.lt, B. Markausko motina už šiuos sklypus iš Nacionalinės mokėjimų agentūros gauna išmokas.











