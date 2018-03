„Aš manau, kad yra normalu kalbėtis su vadovu, kuriuo tu nepasitiki, nes aš jam buvau išreiškęs nepasitikėjimą, kad jis suprastų ir pasitrauktų. Tikrai Danielius Kuprys visiškai nevaldė situacijos Nacionalinėje žemės tarnyboje. Aš manau, kad aš turiu teisę pasikalbėti su vadovu ir reikalauti, kad jis pasitrauktų, nes nesusitvarko su darbu“, – BNS ketvirtadienį sakė B. Markauskas. Jo teigimu, jis nešantažavo ir negrasino D. Kupriui, todėl elgėsi teisėtai. „Aš kaip ministras, atsakingas už žemės ūkio ministerijai pavaldžią instituciją, turiu netgi pareigą, o ne tik teisę kuo greičiau spręsti problemą, nes aš jo nei šantažavau nei kažkuo grasinau, bet prašiau, jog suprastų situaciją ir savo noru pasitrauktų“, – kalbėjo žemės ūkio ministras. Jis nespėliojo, ką dėl šios situacijos pasakys Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Vasario pradžioje naujienų portalas tv3.lt paviešino garso įrašą, kuriame B. Markauskas ir viceministras Artūras Bogdanovas sakė turintys pagrindą atleisti D. Kuprį, tačiau ragino jį pasitraukti savo noru. Seimo Etikos ir procedūrų komisija pranešė, jog dėl B. Markausko elgesio kreipėsi „tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis. Komisija ketvirtadienį pradėjo dar vieną tyrimą dėl paties R. Žemaitaičio elgesio, kai jis žiniasklaidai teigė, kad minėto pokalbio įrašą išplatino Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Dėl šio tyrimo į komisiją kreipėsi pati STT. Premjeras Saulius Skvernelis vasario pradžioje kritikavo tiek pokalbio įrašinėjimą, tiek ministro elgesį. Buvęs NŽT vadovas D. Kuprys atleistas pernai rugpjūtį. Po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pareiškė, kad jam nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų. Vienu metu ūkininkavęs ir NŽT vadovavęs D. Kuprys nuomojosi maždaug 55,4 hektarų žemės iš valstybės skirtinguose regionuose. Ši ministro B. Markausko sprendimą D. Kuprys buvo apskundęs teismui, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą ir atleidimą pripažino pagrįstu ir teisėtu. NŽT nuo praėjusių metų gruodžio vidurio vadovauja konkursą laimėjęs Laimonas Čiakas, anksčiau dirbęs Valstybės kontrolėje.

