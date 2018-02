Marijampolės savivaldybės Šunskų miestelio seniūnas Rimantas Lekeckas BNS patvirtino, kad savaitgalį gyventojai pastebėjo, jog už 5 kilometrų nuo Marijampolės esančiame Grybinės kaime ant paminklo NKVD pareigūnams raudonais dažais teptuku išpieštos keturios penkiakampės žvaigždės bei svastika. R. Lekeckas abejoja, ar Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį šiuos simbolius galėjo nupiešti vietos gyventojai. „Čia kažkas turėtų būti nepatenkintas nepriklausomybe, nes kam tuos ženklus paišyti... galbūt tyrimas išaiškins, gal ne, galbūt kažkas kažkada prasitars, jei vietinis. Bet čia mažai trobų, visus gyventojus žinome“, – BNS kalbėjo seniūnas. Pasak jo, sovietmečiu pastatytas paminklas jau anksčiau kėlė diskusijų, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę ant jo iškaltas tekstas bei buvusi sovietinė simbolika buvo užpiešti. Seniūnas sakė, kad su savivaldybe prieš 25 metus svarstyta ir neutralaus užrašo galimybė nurodant, jog memorialas skirtas čia 1946-ųjų birželio 4-ąją „žuvusių žmonių atminimui“, greta įrašant: „Dieve, sutaikyk žmones ir tautas“. Susiję straipsniai: Nužudytų tarpukario ministrų įamžinimo projektas kelia abejonių Vyriausybei Geležinis „raudonųjų“ narvas, išdraskęs ištisas šeimas Dažais išteptą paminklą seniūnijos atstovai apvyniojo juoda plėvele. Pasak R. Lekecko, anksčiau paminklas buvo saugomas kultūros objektas, tačiau iš sąrašo neseniai išbrauktas. Seniūnas tikisi, kad su savivaldybe pavyks sutarti dėl paminklo nukėlimo, jį priimti jau pasisiūlė Grūto parko atstovai. 1946 metų birželio 4 dieną Tauro apygardos partizanai Grybinės kaime pasaloje nužudė per 20 stribų ir sovietinių aktyvistų. Istorikų teigimu, per susišaudymą žuvo ir keli partizanai.











