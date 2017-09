Sekmadienį, 20 valandą užsidarius rinkimų apylinkėms, savo valią pareiškė 20,52 proc. rinkėjų, dar 4,1 proc. balsavo iš anksto. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytės, rinkėjų aktyvumas šiuose rinkimuose buvo itin mažas - rinkėjai, pasak jos, 2011-aisiais ar 2015-aisiais balsavo aktyviau. „Dėl rinkėjų pavežėjimo ar papirkimo pranešimų nesame gavę, gavome vieną pranešimą, kad vienoje rinkimų apylinkėje buvo tik vienas stebėtojas - pranešėjo nuomone, jų buvo per mažai“, - spaudos konferencijoje Marijampolėje sakė ji. Pranešimų apie rinkimų pažeidimus nesulaukė ir policija, pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ atstovai. VRK sulaukė regioninės žiniasklaidos priekaištų dėl rinkimų debatų ladų, jog jos rodytos dieną, o kandidatai turėjo vykti į Vilnių - laidas organizavo viešąjį pirkimą laimėjusi „Lietuvos ryto“ televizija. L.Matjošaitytė tvirtino, kad vykdant pirkimą buvo laikomasi įstatymų, buvo išleista panaši suma, kaip ir kituose rinkimuose. Dėl Marijampolės mero posto rungiasi šeši partijų iškelti ir du savarankiški kandidatai: Gediminas Akelaitis (Centro partija), Karolis Dvylys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Irena Lunskienė (Socialdemokratų partija), Dobilas Sinkevičius („Tvarka ir teisingumas“), savarankiškas kandidatas Gintaras Skamaročius, Saulius Skinkys (Liberalų sąjūdis), Kęstutis Traškevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), savarankiškai išsikėlęs Algis Žvaliauskas. Kad meras būtų išrinktas pirmajame ture, rinkimuose turėjo dalyvauti daugiau nei 40 proc. visų registruotų rinkėjų, o už kandidatą turėtų balsuoti daugiau nei pusė dalyvavusiųjų. Jei aktyvumas neviršija 40 proc., kandidatas turi būti surinkęs penktadalį visų registruotų rinkėjų balsų. Balsavimo teisę šiuose rinkimuose turi 48 tūkst. 789 savivaldybės gyventojai. Jei laimėtojas sekmadienį nepaaiškės, vyks antrasis rinkimų turas. Nauji rinkimai Marijampolėje rengiami, nes kovą mirė savivaldybės meras socialdemokratas Vidmantas Brazys.











