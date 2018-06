Kaip rašo „Lietuvos rytas“, Vyriausiajai rinkimų komisijai M. Bastys dar neįteikė reikiamų dokumentų, tačiau dienraščiui penktadienį patvirtino apsisprendęs dalyvauti rinkimuose. „Aš patekau į politinio lauko interesų sūkurį – buvo daug šmeižto, melo, netiesos. Dalyvaudamas šiuose rinkimuose bandysiu tai paneigti ir atkurti savo reputaciją. Daugelis buvusių rinkėjų manimi tiki, pasitiki, remia ir prašo nepasiduoti“, - sakė M. Bastys. Kovo mėnesį vykęs parlamentarų balsavimas dėl apkaltos M.Basčiui buvo jam palankus, bet išprovokavo mitingą prie Seimo. Susiję straipsniai: Raimundas Lopata. Apie Bastį, „Arvi“ ir politines realijas Bastys svarsto apie sugrįžimą į Seimą: pirma proga – jau rugsėjį M.Bastys pats atsisakė mandato. Taip Konstitucinio Teismo pripažintas priesaiką sulaužęs, nes nuslėpė ryšius su buvusiu KGB darbuotoju, politikas išsaugojo galimybę vėl kandidatuoti į Seimą ir ketina ja pasinaudoti. M.Bastys taip pat teigė jau parengęs ir Europos žmogaus teisių teismui pateikęs skundą dėl Lietuvoje pažeistų jo teisių, be to, kai kurie Konstitucinio Teismo teisėjai esą nebuvo objektyvūs, turėjo nusišalinti nuo bylos. Kaip skelbė BNS, Seimo nario rinkimai vienmandatėje Zanavykų apygardoje vyks rugsėjį. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Per 2016 metų Seimo rinkimus šioje apygardoje M. Bastys buvo išrinktas antrame ture. Jis tąkart surinko 52 proc. rinkėjų balsų, o jo varžovas konservatorius Arvydas Vidžiūnas - 42 proc.

