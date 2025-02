Mama pasipiktino tvarka mokykloje: berniukai turi galimybę dėvėti kelnes, mergaitės – ne

Moteris pasakojo, kad ji bei dar kelios mamos dėl to kreipėsi į gimnazijos vadovybę, bet pokyčių nepasiekė. Esą administracija pasiūlė, kad šaltuoju metų laiku pradinukės kelnes galėtų užsivilkti po sarafanu, tačiau, moters pastebėjimu, toks derinys atrodo netvarkingai ir neestetiškai.

„Dar buvo pasiūlyta apsimauti kelnes, o atvykus į gimnaziją, jas nusimauti. Tai yra nepatogu, be to, sukelia aplinkinių pašaipas, kadangi persirengimas vyksta mokykloje. Problemų yra ir šiltuoju metų laiku, kai dėvėti storesnes pėdkelnes po sarafanu yra per karšta, o plonytės pėdkelnės greitai plyšta“, – aiškino pareiškėja.