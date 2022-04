„Labai svarbu iš karto pateikti įrodymus. Jei negali to padaryti, jei sakai „aš turiu įrodymus, kuriuos pateiksiu ateityje“, tai palieti labai jautrias temas, kurios susiję su karu, su humanitarine pagalba. Tai labai panašu į pagalbą Kremliui. Būtų labai lengva parodyti, kad visi kažkaip vagia, kažkur perparduoda tą paramą, todėl niekas neaukokit, nes jus apgaus ir taip toliau. Mano galva, tai visiškai šlykštus reikalas“, – kalbėjo S. Malinauskas.

Apžvalgininkas įvardijo, kad savo epizoduose jau yra kalbėjęs apie asmenį, kuris pastaruoju metu renka paramą Ukrainai ir ją veža ten kariaujantiems žmonėms. Jo parama pasiekia tuos, kuriems jos reikia, tačiau jo praeitis nėra skaidri – jis buvo teistas už narkotinių medžiagų platinimą, priklausė nusikalstamai grupuotei. Vis dėlto, S. Malinausko teigimu, negalima viso to suplakti į vieną. „Jei dabar taip imt ir sakyt „žiūrėkite, niekas neneškite pinigų dėl to, kad jis yra teistas, dėl to, kad jo tokia prasta praeitis“, tai klausimas, ar nesugriautum geros iniciatyvos. Žmogus gali keistis. Žmogus rizikuoja, – tvirtino laidos svečias. – Aš pats puikiai žinau, ką reiškia dabar važiuoti į Ukrainą.“

S. Malinauskas pabrėžė, kad privalu kalbėti apie visokias situacijas, tačiau būtina turėti faktų. „Jei turi faktus, pasidalini, tada mes galime aiškintis toliau. Bet jeigu tai yra asmeniškumai...“, – pridūrė apžvalgininkas.

Skirmantas Malinauskas © DELFI / Josvydas Elinskas

Karo metu pats į Ukrainą važiavęs S. Malinauskas teigė pats suprantantis, kodėl atsiranda įvairių įtampų ir neaiškumų. „Tau reikia pasirinkti. Tavęs prašo kokia nors šeima, kuri turi labdaros fondą, kad reikia autobusiuko vežioti maistą senukams ir taip toliau, šalia yra karys, kuris sako, kad dabar kariauja karščiausiuose taškuose ir jiems reikia džipo, o tu supranti, kad pinigų ir resursų yra tik vienam iš jų. Klausimas, ką tu dabar nuvilsi ir kam nupirksi. Jei kažkam nuperki, kažkam ne, sako: žiūrėkit, mes prašėm, mes tikėjomės. Tai labai skaudus dalykas“, – patirtimi dalijosi S. Malinauskas.

Paskutinei kelionei į Ukrainą besiruošiantis S. Malinauskas tvirtina, kad šį kartą neveš nė vieno padovanoto automobilio, tai, kas bus vežama šį kartą, nupirkta iš jo paties asmeninės sąskaitos. „Šį kartą nė vieno neturiu automobilio, kuris būtų padovanotas, viską nupirkau pats: ir autobusiuką, ir džipą. Už savo pinigus, – kalbėjo S. Malinauskas ir pridūrė. – Vietoje to, kad kariautume tuos feisbuko karus, tai galime aiškintis po to. Jei kažkas kažką, neduok Dieve, pavogė, tai tikrai atsakys. Teisėsauga yra.“

Teigdamas, kad prieš pradedant ginčus vertėtų įvertinti, kokia jautri situacija dabar yra dėl karo Ukrainoje, pridūrė, kad visiems dabar reikėtų nurimti. „Aš labai siūlau dabar visiems aprimti. Pats irgi tą pasakiau viešai“, – pabrėžė S. Malinauskas.

Savo laiką ir asmeninių lėšų tiek, kiek įmanoma Ukrainai paaukojęs S. Malinauskas ruošiasi vėl vykti į Ukrainą, tačiau teigia, kad viskas, po jos bus padėtas taškas. „Kitą savaitę paskutinį kartą važiuoju į Ukrainą, – savo planus įvardijo S. Malinauskas. – Viskas, išsėmiau savo resursus. Laiką, pinigus. Daugiau nei 50 tūkstančių investuota į pagalbą Ukrainai. Asmeninių pinigų, o ne surinktų kažkur. Dėsiu tašką.“

Kalbėdamas apie tai, kas vyksta Ukrainoje, visiems, norintiems kritikuoti, S. Malinauskas sako: pamatykite tai sako akimis. Jo teigimu, pasakyti, pasiginčyti ir sukritikuoti lengva: „Sakau visiems, kurie taškosi tokiais dalykais. Man atrodo, kad tai tiesiog žema. Reikia pagalvot, ką gali padaryti, kaip gali prisidėti, o apipilt kažkokiu purvu ar panašiai... Manau, kad tai nėra sudėtinga padaryti, nebent tu turi geležinius įrodymus, kuriuos turi pateikti iš karto.“

Vieša paramos gavėjų kritika daro didžiulę žalą renkantiems paramą ir ją vežantiems į Ukrainą, tačiau paramos reikia ir reikės net tada, kai kariniai rusų veiksmai Ukrainoje baigsis. S. Malinauskas, kalbėdamas apie patikimus paramos rinkėjus, įvardijo Jono Ohmano „Blue/Yellow“.

Skirmantas Malinauskas, Kristina Pocytė © DELFI / Josvydas Elinskas

Baigdamas pokalbį S. Malinauskas pabrėžė, kad Ukrainai labai reikia paramos. Ir Ukrainoje kovojantiems lietuviams, ir patiems ukrainiečiams. O paramos vis mažėja. „Kiekviena jūsų nupirkta konservų dėžutė yra didžiulė laimė jiems“, – pridūrė apžvalgininkas, su kurio pagalba į Ukrainą jau nuvežta 20 automobilių ten kovojantiems žmonėms.

Laidoje „Jūs rimtai?“ aptariamos savaitės naujienos, tad šį kartą buvo kalbama ne tik apie paramą Ukrainai, bet ir apie siūlymą atsisakyti žodžių „narkomanas“ bei „alkoholikas“, apie Monikos Liu išvykimą į Turiną bei kitas naujienas. Visą laidą galite rasti čia, o „Delfi TV“ eteryje laidą „Jūs rimtai?“ žiūrėkite penktadieniais, 21 val.