„Pelosi, I did it before it was cool.

Pelosi leidžiasi Taivane. Nepaisant Kinijos rėkavimų, viskas praeis ramiai. Pelosi važiuoja nes būti už Taivaną JAV populiaru, artėjant rinkimams demokratai bando pasirodyti antikiniški. Ir tai yra spjūvis į veidą Si, kuriam artėja komunistų partijos suvažiavimas, kur reikės būti perrinktu.

Simbolinis vizitas, rodantis kad Obamos pradėtas, Trumpo užaštrintas ir dabar kiek kitokiom formom, bet aštrėjantis konfliktas su Kinija įsibėgėja. Rusija Ukrainoje tik atitraukė dėmesį, tačiau ši konfrontacija greitėja savaitėmis“, – antradienį feisbuke rašė M. Maldeikis.

Seimo narys M. Maldeikis, kuris buvo vienas aktyviausių politikų, stiprinant Lietuvos ryšius su Taivanu, socialiniame tinkle pabrėžė, jog Lietuva dėl tokio veiksmo buvo teisi.

„Iš JAV pusės ją stabdo tik Wall Streeto berniukai. Savo neoliberalia politika jie sukišo per daug pinigų, kad dabar paprastai išeitų. Nuostoliai jiems bus šimtų milijardų. Nieko, patys kalti. Visi kiti, net didesnė dalis vokiečių verslo tyliai ieško išėjimo. Tai dar kartą įrodo, kad Lietuvos pusė buvo teisi, stiprindama ryšius su Taivanu“, – rašė politikas.

Konservatorių atstovas Seime iš karto sureagavo ir į opozicijos pastebėjimus šio įvykio kontekste.

„Žinau, kad mūsų šaly verygos, siurpliai, janutienės, bačiuliai, paleckiai ir paluckai daug žino apie užsienio politiką, milijardų praradimus ir vienos Kinijos politiką. Kai girdėsit juos komentuojant blėnius apie Pelosi vizitą, žinokit, kad JAV niekada nepripažino Taivano Kinijos dalimi. JAV turi du skirtingus principus suvereniteto, kuriuo apibrėžia savo poziciją dėl Kinijos santykio su Taivanu – vienos Kinijos politikos ir vienos Kinijos principo. Jie skiriasi“, – aiškino M. Maldeikis.

Jo teigimu, JAV pasirenka Taivano statuso neapibrėžti.

„JAV politika yra tokia, kad Taivano statusas yra neapibrėžtas – vienos Kinijos politika yra sąmoningai dviprasmiška, ir JAV neužima pozicijos, palikdamos galutinį jų nesutarimų sprendimą abiem šalims. Tačiau JAV nepritaria, kad kuri nors šalis vienašališkai keistų status quo, ir yra pareiškusios, kad yra suinteresuotos taikiai išspręsti sąsiaurio nesutarimus ir kad tam būtų Taivano žmonių pritarimas.

Vienos Kinijos principas yra kas kita – JAV paprasčiausia pripažįsta, kad Kinija laiko Taivaną savo dalimi. Tai iš esmės apie nieką, pasiliekant sau atrištas rankas bet kokiam Taivano klausimo sprendimui“, – feisbuke rašė Seimo narys M. Maldeikis.

Delfi primena, kad Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo Vilniui leidus šalyje veikti Taivaniečių atstovybei.

Ekspertai sako, kad kinų kalba šios atstovybės pavadinimas skamba kaip Taivano atstovybė. Pekinas tame įžvelgia Taivano mėginimus veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taibėjaus pavadinimu.

Praėjusių metų viduryje Kinija atšaukė savo ambasadorių šalyje ir pareikalavo, kad Lietuva padarytų tą patį.