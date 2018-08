„Kodėl taip Grybauskaitė nemėgsta Vladimiro? Mačiau, ji skrido ekonomine klase, tiesa, už jos nebuvo nieko, tai gal vietų neišpirko? Įsivaizduojate Vladimirą ekonominėje klasėje? Jūsų Dalia kažką turi“, – M. Galkino pasirodymo metu ištartus žodžius cituoja 15min.lt.

Pasirodymo metu kliuvo ir Rusijos politikams, tačiau prasti D. Grybauskaitės ir V. Putino santykiai buvo pabrėžti ne kartą. „Dalia iz dalia posilala tralialia“, – M. Galkiną cituoja 15min.lt ir teigia, kad ši frazė minioje sukėlė juoko bangą.

Kliuvo ir nuolat remontuojamiems keliams, ir alkoholio prekybos laiko ribojimui. Tiesa, apie remontuojamus kelius prabilęs Maksimas ramino lietuvius sakydamas, kad jo šalyje jų niekas netvarko.

Organizatoriai: Galkinas gerbia savo auditoriją

Kaip DELFI teigė koncerto organizatoriai UAB „Bravo events“, komiko pasirodymą stebėjo pilnutėlė salė, apie 2000 žmonių. Tiesa, jie patys M. Galkino kritiką prezidentės atžvilgiu vertina kaip humorą.

„Maksimas Galkinas gerbia savo auditoriją ir šalį, kurioje pasirodo. Savo šou per humoro prizmę jis kalba ir apie politiką, ir apie muziką, ir apie daug kitų dalykų. Nemanome, kad paminėdamas Dalią Grybauskaitę atlikėjas ją pašiepė, tai buvo humoreska, aktuali Lietuvai“, – teigė organizatoriai.

Jie pridūrė, kad M. Galkinas dažnai kalba apie politikus: „Savo pasirodymuose jis kalba ir apie Vladimirą Putiną, ir apie kitų valstybių vadovus. Politika – įprasta tema, kurią paliečia įvairūs komikai visame pasaulyje.“

Informacinių karų ekspertas: užsidarysi duris, įlips per langą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, informacinių karų ekspertas dr. Nerijus Maliukevičius DELFI teigė, kad šį atvejį vertėtų praleisti pro ausis.

„Humoras visada sukasi apie politiką ir politinius veikėjus. Dilema yra kitoje vietoje: mes jau matome tokią tradiciją, kai pamažu Rusijos atlikėjai, dainininkai ar humoristai, būna susiję su tam tikrais politiniais skandalais. Jie ne tik užsiima savo veikla, bet daro ir politinius pareiškimus, taip komplikuodami situaciją ir patiems organizatoriams, kurie kviečiasi, – kalbėjo N. Maliukevičius. – Bet aš praleisčiau tai pro ausis, nedaryčiau papildomos reklamos šiems veikėjams ir kažkokioms jų pozicijoms.“

Ar reikėtų riboti tokių atlikėjų pasirodymus Lietuvoje? „Ribojimo klausimas yra labai subtilus ir sudėtingas, – kalbėjo N. Maliukevičius. – Užsidarysi duris, įlips per langą, užsidarysi langą – per kaminą įlips. Tai ne visada prasminga, bet iš kitos pusės – visada aiškūs teisiniai dalykai. Jei deklaruojama parama neteisėtiems kariniams veiksmams Ukrainoje, jei vykę jų koncertai Kryme ir ten jie yra įvažiavę nelegaliu būdu, ne per Ukrainą, tai į tokius atlikėjus reikia atitinkamai reaguoti.“

N. Maliukevičius pabrėžė, kad uždrausdami ar ribodami Rusijos atlikėjų pasirodymus pademonstruotume „savotišką silpnumą ir neatsparumą“.

Rusijos atlikėjų pasirodymai Lietuvoje dažnai sulaukia didžiulio susidomėjimo: pilnutėlės salės renkasi ir į dainininkų, ir į komikų pasirodymus. Tai N. Maliukevičius vertina kaip nostalgiją.

„Kad susirenka tokios auditorijos, tai mūsų vidinių iššūkių iliustracija. Didelė dalis auditorijos turi nostalgijos sovietmečio laikams, sovietmečio muzikos atlikėjams ir humoristams. Iki šiol klauso, vaikšto žiūri. Reikia ilgalaikių strategijų, kaip pakeisti tą situaciją. Reikia, kad pas mus būtų kuo daugiau vakarietiškos informacinės erdvės, – teigė N. Maliukevičius. – Bet tai ilgalaikis iššūkis, kuris nėra sprendžiamas griežtomis priemonėmis.“